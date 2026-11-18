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Αν υπάρχει κάτι που προκαλεί σοβαρό προβληματισμό στην πρόταση της Κυβέρνησης για τα Ταμεία Προνοίας, είναι η θέση ότι οι συνταξιούχοι θα πρέπει να εισπράττουν το αποθεματικό τους σε μηνιαίες δόσεις και όχι ως εφάπαξ ποσό. Με ποια λογική και, κυρίως, με ποιο δικαίωμα αποφασίζει κάποιος ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να διαχειριστεί ο ίδιος τις αποταμιεύσεις που συσσώρευσε με κόπο και εισφορές δεκαετιών;

Τα Ταμεία Προνοίας δεν αποτελούν κρατικό ταμείο ούτε δημόσιο βοήθημα. Είναι χρήματα που δημιουργήθηκαν από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών και ανήκουν στους δικαιούχους τους.

Υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως χρειάζονται ένα σημαντικό εφάπαξ ποσό για να εξοφλήσουν δάνεια, να καλύψουν υποχρεώσεις ή να αντιμετωπίσουν άλλες προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες. Γιατί να τους στερείται αυτή η δυνατότητα; Η μηνιαία καταβολή μπορεί να αποτελεί μια επιλογή, όχι όμως να επιβάλλεται ως μοναδικός τρόπος με τον οποίο κάποιος θα εισπράττει την περιουσία του. Γιατί, στο κάτω κάτω, τα χρήματα είναι δικά του και όχι της Κυβέρνησης και δεν νοείται το κράτος να αποφασίζει για λογαριασμό του.

ΜΑΡΧ