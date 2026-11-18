Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Έπρεπε να ντρεπόμαστε όλοι για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο Μίλαν Τραΐκοβιτς και το ζήτημα δεν έχει κλείσει. Ένας αθλητής που εδώ και 17 χρόνια εκπροσωπεί την Κύπρο, που έχει τιμήσει τη χώρα με τις επιδόσεις και τις διακρίσεις του, βρέθηκε να απολογείται ουσιαστικά επειδή διεκδίκησε το αυτονόητο: αξιοπρεπείς συνθήκες για να κάνει τη δουλειά του.

Το περιστατικό στο Τσίρειο μπορεί να παρουσιάζεται ως παρεξήγηση. Όμως η συνέχεια, με τις δημόσιες ανακοινώσεις, τις οικονομικές διαφωνίες και τις εκατέρωθεν εξηγήσεις, αποκαλύπτει κάτι πολύ βαθύτερο: την αδυναμία των αθλητικών μας θεσμών να σταθούν στο ύψος των ανθρώπων που υποτίθεται ότι υπηρετούν.

Και αν ο ΓΣΟ θεωρεί ότι εξάντλησε τις δυνατότητές του, ο ΚΟΑ δεν μπορεί να περιορίζεται σε δηλώσεις συμπάθειας και σε μια επίκληση αναρμοδιότητας. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο μετάλλια, φωτογραφίες και πανηγυρισμοί στις επιτυχίες. Είναι πρωτίστως σεβασμός στους ανθρώπους του.

Ο Μίλαν δεν εκθέτει τον κυπριακό αθλητισμό. Η αντιμετώπισή του από το ΓΣΟ και τον ΚΟΑ τον εκθέτει. Η σιωπή των παραγόντων τον εκθέτει. Η προσήλωση στο ποδόσφαιρο των εκατομμυρίων τον εκθέτει και έπρεπε να ντρέπονται να ζητούν τα ρέστα ή να απαιτήσουν τεμενάδες από αθλητές του στίβου στην Κύπρο της αρπαχτής.

ΑΛ.ΜΙΧ.