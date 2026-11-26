Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο 3,8% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο του 2026, από 4,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 13.822 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, οι άνεργοι ανήλθαν σε 20.892 άτομα, έναντι 21.781 το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε σε 543.925 άτομα, από 530.992 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, αντιπροσωπεύοντας το 66% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω, έναντι 65,6% ένα χρόνο προηγουμένως.

Παράλληλα, ο αριθμός των απασχολουμένων έφθασε τις 523.033, από 509.211, με το ποσοστό απασχόλησης να αυξάνεται στο 63,5%, από 62,9%.

Αύξηση της απασχόλησης σε άνδρες και γυναίκες

Στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών, το ποσοστό απασχόλησης διαμορφώθηκε στο 83%, έναντι 81,6% το τρίτο τρίμηνο του 2025. Για τους άνδρες ανήλθε στο 87,5% και για τις γυναίκες στο 78,6%.

Στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε στο 72,5%, από 70,9%.

Από την κατανομή της απασχόλησης κατά οικονομικό τομέα προκύπτει ότι οι Υπηρεσίες συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μερίδιο, με 81,5% του συνόλου των απασχολουμένων. Ακολούθησαν η Βιομηχανία με 16,6% και η Γεωργία με 2%.

Οι μερικώς απασχολούμενοι ανήλθαν σε 46.606 άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 8,9% του συνόλου, έναντι 8,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Εξάλλου, το 90,6% των απασχολουμένων, ή 473.749 άτομα, ήταν υπάλληλοι. Από αυτούς, 76.940 άτομα, ποσοστό 16,2%, είχαν προσωρινή εργασία, έναντι 15,5% ένα χρόνο προηγουμένως.

Μειώθηκε η ανεργία στους νέους

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 11%, από 13,1% το τρίτο τρίμηνο του 2025. Ο αριθμός των ανέργων στην ηλικιακή αυτή ομάδα μειώθηκε σε 3.342, από 4.048.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 59,8% των ανέργων αναζητούσε εργασία για διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, ενώ το 16,4% ήταν άνεργοι για περίοδο έξι έως 11 μηνών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, δηλαδή όσων αναζητούσαν εργασία για 12 μήνες ή περισσότερο, αυξήθηκε στο 23,8%, από 19,4% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

ΚΥΠΕ