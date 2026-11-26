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Μια ιστορική ανατροπή στον τρόπο που πληρώνουν οι πολίτες καταγράφει η νέα, μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Study on the payment attitudes of consumers in the euro area SPACE 2026).

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωζώνης, οι κάρτες ξεπέρασαν τα μετρητά στα φυσικά καταστήματα. Μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό τοπίο, η Κύπρος αναδεικνύεται ως η χώρα με τον ταχύτερο ρυθμό εγκατάλειψης των μετρητών σε ολόκληρη την ευρωζώνη).

Το 2016 σχεδόν 9 στις 10 συναλλαγές στα κυπριακά καταστήματα (88%) γίνονταν με χαρτονομίσματα και κέρματα. Το 2026, το ποσοστό αυτό κατρακύλησε στο 39%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη υποχώρηση ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ευρώ. Οι Κύπριοι καταναλωτές βρίσκονται στην 1η θέση της ευρωζώνης σε αριθμό καθημερινών συναλλαγών σε φυσικά σημεία πώλησης (POS), πραγματοποιώντας κατά μέσο όρο 2,36 πληρωμές την ημέρα (έναντι 2,2 συνολικά στην ευρωζώνη).

Όπως επισημαίνει η ΕΚΤ, η νομοθεσία στην Κύπρο, που υποχρεώνει τους εμπόρους να αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές, σε συνδυασμό με τη δυσαρέσκεια επιχειρήσεων για τις τραπεζικές χρεώσεις διαχείρισης μετρητών, ωθεί σημαντικό ποσοστό κυπριακών εταιρειών να εξετάζουν ακόμη και την πλήρη κατάργηση των μετρητών. Ενώ ο μέσος όρος χρήσης μετρητών στα καταστήματα της ευρωζώνης διαμορφώνεται στο 44% (έναντι 45% για τις κάρτες και 9% για τα κινητά), η Κύπρος κινείται πλέον κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 39%. Αυτό το άλμα φέρνει τη χώρα πιο κοντά στις ψηφιοποιημένες αγορές της Βόρειας Ευρώπης, αφήνοντας πίσω χώρες που παραμένουν προσκολλημένες στα χαρτονομίσματα.

Στην κορυφή της ψηφιακής μετάβασης βρίσκονται οι χώρες του Βορρά, με την Ολλανδία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης μετρητών στα ταμεία της ευρωζώνης (μόλις 18%) και τις άμεσες τραπεζικές μεταφορές να κυριαρχούν σχεδόν καθολικά. Σε παρόμοια τροχιά κινείται η Φινλανδία, όπου μόνο το 10% των καταναλωτών δηλώνει ότι προτιμά τα μετρητά στα καταστήματα, ενώ το 41% των συναλλαγών μεταξύ ιδιωτών γίνεται μέσω εφαρμογών κινητού.

Αντίστοιχα, η Εσθονία διατηρεί διαχρονικά χαμηλή εξάρτηση από τα μετρητά, ενώ η Ιρλανδία ξεχωρίζει τόσο για τη χρήση κινητού στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών (35%) όσο και για το γεγονός ότι κατέχει το ρεκόρ αποθήκευσης καρτών σε ψηφιακά πορτοφόλια (63%), αλλά και το υψηλότερο ποσοστό απόπειρας εξαπάτησης (45%).

Στον αντίποδα βρίσκονται οι χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου τα μετρητά διατηρούν ισχυρό έρεισμα. Η Σλοβενία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό χρήσης μετρητών στα καταστήματα ολόκληρης της ευρωζώνης με 58%, κατέχοντας ταυτόχρονα την πρωτιά στην κατοχή κρυπτονομισμάτων (17%).

Η Αυστρία εμφανίζει τη μεγαλύτερη δηλωμένη προτίμηση στα μετρητά για αγορές σε καταστήματα (39%). Στη Γερμανία, οι πολίτες κάνουν τις λιγότερες καθημερινές αγορές σε φυσικά καταστήματα (0,97 την ημέρα, έναντι 2,36 στην Κύπρο), χρησιμοποιούν μετρητά στο 62% των συναλλαγών μεταξύ ιδιωτών και έχουν το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης ψηφιακών πορτοφολιών (40%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι νεότερες ή μικρότερες οικονομίες του ευρώ.

Η Βουλγαρία, που εντάχθηκε στην ευρωζώνη το 2026, ακολουθεί κατά πόδας την Κύπρο στη συχνότητα καθημερινών αγορών στα καταστήματα (2,22 συναλλαγές την ημέρα), αλλά παραμένει έντονα προσανατολισμένη στα μετρητά, με 58% στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών. Η Λιθουανία και η Κροατία αναδεικνύονται πρωταθλήτριες στις απομακρυσμένες (online) αγορές με 0,80 και 0,76 συναλλαγές την ημέρα αντίστοιχα, ενώ στη Λιθουανία σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση κατοχής καρτών (+11 μονάδες).