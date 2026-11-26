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Ενα ακόμη πρόσωπο συνελήφθη στο λιμάνι της κατεχόμενης Αμμοχώστου και τέθηκε υπό μονοήμερη κράτηση για την τραγωδία με το πλοίο «Filo Jet», που σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, την ώρα που συγγενείς των θυμάτων διαμαρτυρήθηκαν έξω από το δικαστήριο ζητώντας την επιβολή ισόβιας κάθειρξης. Ο συνολικός αριθμός των υπόπτων ανέρχεται πλέον σε δέκα.

Παράλληλα, συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Κερύνειας. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο κρατώντας φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων και ζητώντας δικαιοσύνη για να μη ζήσουν άλλες οικογένειες τον ίδιο πόνο και ισόβια, ενώ αποκάλεσαν την εταιρεία «δολοφονική Filo».

Οι οικογένειες των θυμάτων επέκριναν επίσης τη στάση που τήρησαν οι ύποπτοι κατά τη χθεσινή διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου.

ΚΥΠΕ