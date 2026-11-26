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Εθνικό μητρώο προωρότητας, οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης των πρόωρων παιδιών μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, το οποίο να καλύπτει ακόμη και την εκπαιδευτική τους πορεία, αλλά και ρυθμίσεις για τη στήριξη και τη διευκόλυνση των οικογενειών τους ζητούν οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Κοινό αίτημα όλων, όπως προκύπτει από τη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, η εκπόνησης ξεχωριστής Εθνικής Στρατηγικής για την Προωρότητα.

Στην Κύπρο, περίπου ένα στα οκτώ παιδιά γεννιέται πρόωρα και, όπως επισημάνθηκε, ενώ η Πολιτεία έχει προχωρήσει στην εκπόνηση στρατηγικής η οποία περιλαμβάνει δράσεις για τη μείωση της προωρότητας, απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών που γεννιούνται πρόωρα και των οικογενειών τους σε βάθος χρόνου.

«Απουσιάζει παντελώς μια εθνική στρατηγική που να καλύπτει τη διαδρομή της προωρότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Συνήγορος του Ασθενούς, Μάριος Χαραλαμπίδης, θέτοντας ενώπιον της Επιτροπής Υγείας και το ευρύτερο ζήτημα της εφαρμογής των εθνικών στρατηγικών που εκπονούνται κατά καιρούς στον τομέα της Υγείας.

Στρατηγικές που παραμένουν στη θεωρία

Όπως ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια, σε αρκετούς τομείς εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε ό,τι αφορά την εκπόνηση εθνικών στρατηγικών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ακόμη και εκεί όπου υπάρχουν στρατηγικές, αυτές παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο, χωρίς να προχωρεί η εφαρμογή τους.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την προωρότητα, επισήμανε ότι, πέραν της υφιστάμενης στρατηγικής για την πρόληψη, αυτό που απουσιάζει είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο να αφορά την περίθαλψη, τη μακροχρόνια υποστήριξη και τη φροντίδα τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειάς του.

Ο Συνήγορος του Ασθενούς έθεσε, παράλληλα, το ζήτημα των κοινωνικών προεκτάσεων της προωρότητας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εξεταστούν θέματα που αφορούν τη μητρότητα, αλλά και γενικότερα τις διευκολύνσεις που πρέπει να παρέχονται στις οικογένειες των πρόωρων παιδιών.

Σε αυτές τις ανάγκες, όπως ανέφερε, θα έπρεπε να στοχεύσει και η Πολιτεία.

Με τις θέσεις που διατύπωσε ο Συνήγορος του Ασθενούς συμφώνησε και ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Μιχάλης Αναστασιάδης, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου και μιας εξειδικευμένης στρατηγικής που να ακολουθεί τη διαδρομή του πρόωρου παιδιού και να καλύπτει τις μετέπειτα ανάγκες του.

Από πλευράς του Συνδέσμου Birth Forward τονίστηκε ότι επιβάλλεται να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες ολόκληρης της οικογένειας, με τη στρατηγική που θα εκπονηθεί να έχει οικογενειοκεντρικό χαρακτήρα.

Η επιβίωση δεν είναι το τέλος της διαδρομής

Συγκεκριμένη εισήγηση για την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για την Προωρότητα καταθέτει στο Υπουργείο Υγείας ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα», ο οποίος παρουσίασε ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής τους τέσσερις βασικούς πυλώνες στους οποίους εισηγείται να στηριχθεί η εθνική πολιτική της Κύπρου.

Πρόκειται για την πρόληψη, τη μείωση της προωρότητας, την παροχή βέλτιστης νεογνικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας των παιδιών στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησής τους μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Σύνδεσμος στην ανάγκη μακροχρόνιας παρακολούθησης των παιδιών, επισημαίνοντας ότι για αρκετά από αυτά οι ανάγκες ιατρικής, αναπτυξιακής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας συνεχίζονται για χρόνια.

«Η επιβίωση ενός πρόωρου μωρού δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι η αρχή», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά κατά την παρέμβαση του Συνδέσμου.

Στόχος, όπως επισημάνθηκε, πρέπει να είναι η διασφάλιση των ίδιων ευκαιριών για τα πρόωρα παιδιά με όλα τα υπόλοιπα παιδιά, με το σύστημα παρακολούθησης που θα δημιουργηθεί να μην περιορίζεται αποκλειστικά σε θέματα Υγείας, αλλά να καλύπτει και την αναπτυξιακή και εκπαιδευτική τους πορεία.

Η προωρότητα δεν είναι μόνο ζήτημα καισαρικών τομών

Στην Κύπρο, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 7 Φεβρουαρίου 2024, συστάθηκε Επιτροπή για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Προώθηση του Φυσιολογικού Τοκετού και τη Μείωση της Προωρότητας.

Ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα» αναγνωρίζει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί σημαντικό πρώτο βήμα. Εκφράζει, ωστόσο, την εκτίμηση ότι η Επιτροπή επικεντρώνεται κυρίως σε έναν από τους πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με την προωρότητα, δηλαδή στη μείωση των μη ιατρικώς αναγκαίων καισαρικών τομών.

Η προωρότητα, όπως ανέφερε ο Σύνδεσμος, αποτελεί σύνθετο ζήτημα δημόσιας υγείας, με τις αιτίες της να συνδέονται με ιατρικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και ψυχολογικούς παράγοντες.

Η αποτελεσματική πρόληψή της απαιτεί, ως εκ τούτου, ευρύτερη επιστημονική προσέγγιση, έρευνα και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Εθνικό μητρώο και καταγραφή των αιτιών των πρόωρων γεννήσεων

Μεταξύ των μέτρων που εισηγείται ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα» να περιληφθούν σε μια ξεχωριστή Εθνική Στρατηγική για την Προωρότητα είναι:

Η καταγραφή και ανάλυση των αιτιών της προωρότητας στην Κύπρο.

Η δημιουργία εθνικού μητρώου προωρότητας και συστήματος παρακολούθησης των σχετικών δεικτών.

Η ενίσχυση της προγεννητικής φροντίδας και της πρόληψης των παραγόντων κινδύνου.

Η ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και των μελλοντικών γονέων.

Η υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της μητρικής και νεογνικής υγείας.

Η ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και των υπηρεσιών παρακολούθησης των παιδιών μετά το εξιτήριό τους.

Η ουσιαστική υποστήριξη των οικογενειών που βιώνουν την εμπειρία της προωρότητας.

Ενεργός συμμετοχή των γονέων στη φροντίδα των νεογνών

Στην παρέμβασή του στη Βουλή ο Σύνδεσμος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην ανάγκη εφαρμογής των ευρωπαϊκών προτύπων νεογνικής φροντίδας, τα οποία προωθούν την αναπτυξιακή φροντίδα με επίκεντρο το βρέφος και την οικογένειά του.

Στη βάση των συγκεκριμένων προτύπων, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμμετοχή των γονέων στη φροντίδα του παιδιού τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, καθώς και στην εξατομίκευση της παρεχόμενης φροντίδας ανάλογα με τις ανάγκες και τη συμπεριφορά του νεογνού.

Ο Σύνδεσμος επικαλέστηκε, τέλος, το άρθρο 24 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε παιδιού να απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας και να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες περίθαλψης και αποκατάστασης.

Δήλωσε, παράλληλα, ετοιμότητα συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, τους επιστημονικούς φορείς, τους επαγγελματίες υγείας και τους υπόλοιπους αρμόδιους οργανισμούς για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για την προωρότητα στην Κύπρο.