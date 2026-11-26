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Ένα εναλλακτικό μοντέλο στέγασης, που αποσκοπεί στην αποτροπή της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων, εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες η Μαριναλέδα, μια μικρή πόλη περίπου 2.500 κατοίκων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, η οποία από το 1979 διοικείται από δημοτική αρχή υπό κομμουνιστική ηγεσία.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, περίπου το 30% των κατοίκων ζει σε σπίτια που είτε κατασκευάστηκαν από τον δήμο είτε χτίστηκαν από τους ίδιους τους κατοίκους, με οικοδομικά υλικά και τεχνική υποστήριξη που παρείχε η τοπική αυτοδιοίκηση.

Κατοικίες με 15 έως 20 ευρώ τον μήνα

Οι κάτοικοι καταβάλλουν μόλις 15 έως 20 ευρώ τον μήνα για τη στέγασή τους. Οι περισσότερες κατοικίες είναι διώροφες, διαθέτουν δύο ή τρία υπνοδωμάτια, αυλή και γκαράζ, ενώ ορισμένες έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες ατόμων με κινητικά προβλήματα, με ανελκυστήρες και μεγαλύτερα μπάνια.

«Θέλουμε να αποτρέψουμε τη χρήση των κατοικιών ως μέσου κερδοφορίας», δήλωσε ο Μανουέλ Πριέτο, δημοτικός σύμβουλος και συνταξιούχος εργάτης γης, ο οποίος ζει στη Μαριναλέδα εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

Όπως εξήγησε, τα σπίτια μπορούν να περάσουν από τους γονείς στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Ωστόσο, εάν μια οικογένεια αποφασίσει να αποχωρήσει, το ακίνητο επιστρέφει στον δήμο και παραχωρείται σε άλλον κάτοικο που έχει ανάγκη στέγασης.

Ο Πριέτο και η σύζυγός του ζουν σε μία από τις πρώτες κατοικίες που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

«Για μένα, αυτό είναι πολυτέλεια. Ζω στον παράδεισο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένα διαφορετικό μοντέλο απέναντι στη στεγαστική κρίση

Η χρηματοδότηση του στεγαστικού προγράμματος προέρχεται από την κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας και την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εκτεταμένη στεγαστική κρίση και αύξηση των εξώσεων, ο δήμαρχος της Μαριναλέδα, Σέρχιο Γκόμεθ, υποστηρίζει ότι η παροχή οικονομικά προσιτής στέγης αποτελεί «ηθικό καθήκον» της δημοτικής αρχής.

Ο ίδιος εκτιμά ότι το μοντέλο που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στη μικρή πόλη της Ανδαλουσίας θα μπορούσε να υιοθετηθεί και αλλού.

«Εάν μπορούμε να χτίζουμε με αυτόν τον τρόπο στη Μαριναλέδα, τότε αυτό μπορεί να γίνει οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε.

ertnews.gr