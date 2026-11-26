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Πήγαν στην Αττάλεια για να σώσουν τον πλανήτη και κατέληξαν να προστατεύουν το πετρέλαιο! Δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων, εκατοντάδες ομιλίες, βαρύγδουπες διακηρύξεις και στο τέλος… ούτε συμφωνία, ούτε απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Σαουδική Αραβία και Ρωσία φρόντισαν να υπενθυμίσουν ότι άλλο οι πράσινες φιλοδοξίες κι άλλο τα πετρελαϊκά συμφέροντα. Και κάπως έτσι, η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31) κατέληξε σε διπλωματικό φιάσκο.

Το ωραιότερο; Οι σχεδόν 200 χώρες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ούτε στην αναφορά των ορυκτών καυσίμων στο τελικό κείμενο! Κατά τα άλλα, όλοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να καταπολεμήσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Και ενώ οι κυβερνήσεις αναζητούν ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό της πράσινης μετάβασης, οι πετρελαιοπαραγωγοί συνεχίζουν τις δουλειές τους. Τελικά, στην Αττάλεια αποδείχθηκε ότι το πετρέλαιο εξακολουθεί να έχει μεγαλύτερη πολιτική ισχύ από τις δεσμεύσεις για το κλίμα. Το κλίμα ας περιμένει την επόμενη Σύνοδο…

Πετρ-Α