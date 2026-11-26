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Από τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα του Σίδνεϊ μέχρι τις παραδοσιακές πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις της Ευρώπης, το περιοδικό Time Out ξεχωρίζει τους καλύτερους προορισμούς για την υποδοχή του 2027. Καθώς το 2026 οδεύει προς το τέλος του, η ταξιδιωτική λίστα παρουσιάζει δέκα πόλεις από διαφορετικές γωνιές του κόσμου που υπόσχονται ξεχωριστές εμπειρίες, μέσα από ιδιαίτερα έθιμα, μεγάλες γιορτές και εντυπωσιακά θεάματα.

Κάθε γωνιά του πλανήτη έχει τον δικό της τρόπο να υποδέχεται το νέο έτος. Στη Μαδρίτη καταναλώνουν 12 ρώγες σταφυλιού με τους χτύπους του ρολογιού, στο Ρίο ντε Τζανέιρο ντύνονται στα λευκά και πηδούν πάνω από επτά κύματα για καλή τύχη, ενώ στο Ρέικιαβικ οι ίδιοι οι κάτοικοι αναλαμβάνουν να φωτίσουν τον ουρανό με πυροτεχνήματα.

Είτε πρόκειται για ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι είτε για την αντίστροφη μέτρηση σε μια παραλία ή τη συμμετοχή σε ένα παραδοσιακό έθιμο, οι επιλογές για την αλλαγή του χρόνου είναι πολλές.



1. Σίδνεϊ, Αυστραλία

Το Σίδνεϊ διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των περισσότερων μεγάλων πόλεων του κόσμου: λόγω της γεωγραφικής του θέσης, είναι μία από τις πρώτες που υποδέχονται το νέο έτος.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώνονται σε σκάφη και γύρω από το λιμάνι για να παρακολουθήσουν τα πυροτεχνήματα που φωτίζουν τη διάσημη γέφυρα του Σίδνεϊ και την Όπερα. Στις 21:00 πραγματοποιείται ένα πρώτο σόου για οικογένειες, ενώ τα μεσάνυχτα ακολουθεί το κεντρικό θέαμα.

Last night's Sydney NYE fireworks were nothing short of magical, setting the stage for the start of a new era! ✨ Here's to shaking off the old and embracing the new… 2024, are you ready for it? 🤩#SydNYE



📸:IG/ Danieltran_ X Sydney #feelnewsydney pic.twitter.com/SgTwoiSHEj — Sydney.com (@sydney_sider) December 31, 2023

Η αλλαγή του χρόνου συμπίπτει, μάλιστα, με την κορύφωση του αυστραλιανού καλοκαιριού, προσφέροντας ιδιαίτερα ευχάριστες θερμοκρασίες.

Το Time Out προτείνει τους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους και το πάρκο The Domain, όπου υπάρχουν δωρεάν σημεία παρακολούθησης των πυροτεχνημάτων. Οι επισκέπτες, ωστόσο, θα πρέπει να φτάσουν αρκετές ώρες νωρίτερα.

Sydney’s NYE fireworks display lights up the Sydney Harbor. 🎆🎊🎇



Happy New Year everyone! 🎉



🎥 Instagram: Daniel Tran pic.twitter.com/tNTaH9ralD December 31, 2024

2. Εδιμβούργο, Σκωτία

Λίγες πόλεις γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά όπως το Εδιμβούργο. Το φημισμένο φεστιβάλ Χόγκμανι διαρκεί από τις 29 Δεκεμβρίου έως την 1η Ιανουαρίου και περιλαμβάνει ένα τεράστιο υπαίθριο πάρτι στην Πρίνσες Στριτ, πυροτεχνήματα πάνω από το κάστρο της πόλης και συναυλίες.

Φέτος, σύμφωνα με το Time Out, πρωταγωνιστές της συναυλίας Concert in the Gardens θα είναι οι Underworld.

Are you ready to bring in the New Year in style?✨ With Edinburgh set to host one of the world’s most legendary New Year's Eve parties, Scotland is ready to welcome 2026 with open arms 💙.



Happy Hogmanay!



📸 IG/pandeyrr#Scotland #Edinburgh #NewYearsEve pic.twitter.com/nh5IvRppVk — Brand Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@Scotland) December 31, 2025

Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις κατέχει και η παραδοσιακή λαμπαδηδρομία στους δρόμους της πόλης, η οποία συνήθως σηματοδοτεί την έναρξη των εορτασμών.

Οι επισκέπτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τόσο το υπαίθριο πάρτι όσο και τη συναυλία θα πρέπει να προμηθευτούν ξεχωριστά εισιτήρια.



3. Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Μπορεί να αποτελεί μία από τις πιο προβλέψιμες επιλογές, ωστόσο ελάχιστες πόλεις προσφέρουν τόσες δυνατότητες διασκέδασης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς όσο η Νέα Υόρκη.

Από την εμβληματική κάθοδο της φωτεινής μπάλας στην Τάιμς Σκουέρ μέχρι τα πάρτι σε κάθε γειτονιά της μεγαλούπολης, οι εκδηλώσεις καλύπτουν όλα τα γούστα.

Για όσους θέλουν να αποφύγουν τον συνωστισμό της Τάιμς Σκουέρ, το Time Out προτείνει τους εορτασμούς στην Γκραντ Άρμι Πλάζα του Μπρούκλιν, με ζωντανή μουσική και πυροτεχνήματα τα μεσάνυχτα.

HAPPY NEW YEAR!!! Celebrating New Year's

Eve and ringing in 2026 over New York City. pic.twitter.com/gv9EP61zmL — Ayla (@aylaxoxo11) January 1, 2026

Μια διαφορετική επιλογή είναι ο καθιερωμένος μεταμεσονύκτιος αγώνας δρόμου στο Σέντραλ Παρκ, με τους συμμετέχοντες να υποδέχονται το νέο έτος διανύοντας περίπου 6,4 χιλιόμετρα.



4. Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

Το πρωτοχρονιάτικο πάρτι στην εμβληματική παραλία της Κοπακαμπάνα αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες στον κόσμο, ιδιαίτερα για όσους επιλέξουν να συμμετάσχουν στα τοπικά έθιμα.

Fireworks light up the sky above Rio de Janeiro's Copacabana Beach as more than two million people were expected to gather for what authorities have called the world's biggest New Year's Eve party pic.twitter.com/FKCBZg40b9 — AFP News Agency (@AFP) January 1, 2026

Οι κάτοικοι φορούν λευκά ρούχα και, μόλις το ρολόι δείξει μεσάνυχτα, πηδούν πάνω από επτά κύματα για καλή τύχη τη νέα χρονιά.

Χιλιάδες άνθρωποι υποδέχονται το νέο έτος ξυπόλυτοι στην άμμο, με τα πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό πάνω από τη θάλασσα.

Πολλοί ντόπιοι ρίχνουν επίσης λευκά λουλούδια στο νερό ως προσφορά στη Γιεμανζά, τη θεότητα της θάλασσας, προσδοκώντας καλοτυχία για τη χρονιά που αρχίζει.



5. Λονδίνο, Βρετανία

Περίπου 100.000 άνθρωποι συγκεντρώνονται στις όχθες του Τάμεση για να ακούσουν τους χτύπους του Μπιγκ Μπεν και να παρακολουθήσουν ένα δωδεκάλεπτο θέαμα με πυροτεχνήματα, μουσική και drones, με επίκεντρο τον Τροχό του Λονδίνου.

Happy New Year, London! 🎆 Nothing beats a New Year’s Eve in our incredible capital. Fireworks lighting up the skyline and the whole city counting down together — such a special way to welcome the new year! #londonmakesitpossible #visitlondon #london #londonnyefireworks… pic.twitter.com/eCHWp4gqJT — Visit London (@visitlondon) January 1, 2026

Η πρόσβαση στις επίσημες ζώνες παρακολούθησης απαιτεί εισιτήριο, με τις τιμές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να κυμαίνονται από 20 έως 55 λίρες.

Το Time Out επισημαίνει επίσης ότι το Πρίμροουζ Χιλ, ένα από τα δημοφιλέστερα σημεία με πανοραμική θέα στη βρετανική πρωτεύουσα, θα παραμείνει κλειστό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Happy New Year 🎆🎇



The London skyline ablaze with New Year's Eve fireworks – a breathtaking symphony of light and celebration! 🥂🌟 #NYE #NewYear2024 #LondonFireworks #HappyNewYear pic.twitter.com/nhlnGfQjLe — Jerahl (@JerahlHall) January 1, 2024



6. Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη

Εκτός από την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και τις ευχάριστες θερμοκρασίες του Δεκεμβρίου, η Τσιάνγκ Μάι διαθέτει μία από τις πιο εντυπωσιακές πρωτοχρονιάτικες παραδόσεις στον κόσμο.

Thousands of visitors gathered in Chiang Mai, Thailand, on Nov. 24 to release lanterns during the annual Yee Peng festival.



The full-moon celebration honors a Buddhist tradition of offering light to the Buddha and draws tourists from around the world. pic.twitter.com/M1zur1TXdb — The Washington Post (@washingtonpost) November 26, 2026

Χιλιάδες χάρτινα φαναράκια απελευθερώνονται στον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα. Το έθιμο συμβολίζει ένα νέο ξεκίνημα και θεωρείται ότι φέρνει καλή τύχη.

Yipeng Lantern Festival in Chiang Mai Thailand happened today 24th November celebrating light and letting go of misfortune.🏮✨ pic.twitter.com/Fag2xAovTa — darth17 (@darthmente) November 24, 2026

Ωστόσο, λόγω των κινδύνων για την εναέρια κυκλοφορία, ισχύουν αυστηροί περιορισμοί για την απελευθέρωση των φαναριών. Σύμφωνα με το Time Out, επιτρέπεται μόνο μεταξύ 19:00 και 01:00 την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και σε συγκεκριμένες περιοχές, μακριά από το αεροδρόμιο.



7. Ρέικιαβικ, Ισλανδία

Η πρωτεύουσα της Ισλανδίας δεν διοργανώνει επίσημο σόου πυροτεχνημάτων, γεγονός που δεν την εμποδίζει να προσφέρει ένα από τα εντυπωσιακότερα θεάματα στον κόσμο.

Οι κάτοικοι αγοράζουν πυροτεχνήματα από τις εθελοντικές ομάδες έρευνας και διάσωσης της Ισλανδίας, ενισχύοντας οικονομικά τη λειτουργία τους, και τα ανάβουν τα μεσάνυχτα, φωτίζοντας ολόκληρη την πόλη.

Happy new year 🎊



New Year’s Eve, Reykjavik Iceland 🇮🇸 pic.twitter.com/GufKF9OPDS — PoetrySpaceX (@PoetrySpaceX) January 1, 2025

Νωρίτερα, σχεδόν ολόκληρη η χώρα παρακολουθεί την καθιερωμένη τηλεοπτική σατιρική εκπομπή Áramótaskaup, η οποία σχολιάζει με χιούμορ τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς.

Το Time Out προτείνει στους επισκέπτες να βρεθούν σε μία από τις δέκα μεγάλες φωτιές που ανάβουν στις γειτονιές της πόλης στις 20:30 και στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς τον εμβληματικό ναό Χάλγκριμσκίρκια για να παρακολουθήσουν τα πυροτεχνήματα.

My drone footage of fireworks across Reykjavik, Iceland on New Year Eve pic.twitter.com/UvuzBZYEPh — Jakes in Japan 🇯🇵 (@jakesonaplane_) January 1, 2026



8. Φουντσάλ, Μαδέρα

Η πρωτεύουσα του πορτογαλικού νησιού της Μαδέρας έχει μακρά παράδοση στα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα, με το θέαμά της να έχει κατακτήσει στο παρελθόν ακόμη και το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων στον κόσμο.

Στους περσινούς εορτασμούς χρησιμοποιήθηκαν 22 τόνοι πυροτεχνημάτων μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά, ενώ 11 κρουαζιερόπλοια είχαν καταπλεύσει στο λιμάνι, προκειμένου οι επιβάτες τους να παρακολουθήσουν το θέαμα από τη θάλασσα.

Η αμφιθεατρική διάταξη της πόλης γύρω από τον κόλπο προσφέρει εξαιρετική θέα σχεδόν από κάθε σημείο.

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, το Time Out προτείνει τους λόφους πάνω από την πόλη, ενώ όσοι προτιμούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μπορούν να επισκεφθούν την παλιά πόλη, όπου στήνονται υπαίθριοι πάγκοι με φαγητό και διοργανώνονται μουσικές εκδηλώσεις.



9. Βιέννη, Αυστρία

Η αυστριακή πρωτεύουσα υποδέχεται το νέο έτος χορεύοντας βαλς. Η καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη διαδρομή Silvesterpfad μετατρέπει το ιστορικό κέντρο της Βιέννης σε ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι, με δωρεάν πρόσβαση από τις 14:00 έως τις 02:00.

Σε διάφορα σημεία της πόλης στήνονται μουσικές σκηνές και πάγκοι με ζεστά ποτά και αφρώδη κρασιά.

Winter has officially arrived in Vienna! ❄️✨ First snow, festive vibes and a little extra magic in the city. 🤍 #ViennaNow pic.twitter.com/mF3ld8Fagy — Vienna (@_vienna_info_) November 26, 2026

Τα μεσάνυχτα, η περίφημη καμπάνα Πούμεριν του καθεδρικού ναού του Αγίου Στεφάνου σηματοδοτεί την έλευση του νέου έτους. Ακολουθούν οι νότες του βαλς «Στον ωραίο γαλάζιο Δούναβη», με τους παρευρισκόμενους να χορεύουν στους δρόμους.

Οι φετινοί εορτασμοί έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς η καμπάνα συμπληρώνει 75 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας διοργανώνονται συνήθως μαθήματα βαλς, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν μικρά γουρουνάκια από αμυγδαλόπαστα, τα οποία αποτελούν παραδοσιακό σύμβολο καλοτυχίας.



10. Τόκιο, Ιαπωνία

Η Ιαπωνία διαθέτει πλήθος παραδόσεων για την υποδοχή του νέου έτους, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όσους επιλέξουν να περάσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Τόκιο.

Εκτός από τα πάρτι και τις εκδηλώσεις για την αντίστροφη μέτρηση, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν τα παραδοσιακά νουντλς τοσικόσι σόμπα, που καταναλώνονται την τελευταία ημέρα του χρόνου και συμβολίζουν τη μακροζωία.

Ιδιαίτερη θέση στους εορτασμούς κατέχει το έθιμο κατά το οποίο οι καμπάνες των βουδιστικών ναών χτυπούν 108 φορές γύρω από την αλλαγή του χρόνου.

Το Time Out προτείνει στους ταξιδιώτες να παραμείνουν στην ιαπωνική πρωτεύουσα και ανήμερα την Πρωτοχρονιά, προκειμένου να συμμετάσχουν στο χατσουμόντε, την πρώτη επίσκεψη του έτους σε ναό ή ιερό.

It’s officially the beginning of our holiday season. Next week begins



Thanksgiving, Thursday, November 26.



Then Christmas Eve and Christmas Day, December 24 & 25,



New Year’s Eve on the 31.



Hanukkah also falls December 4 ~ through 12 this year. 🕯️✨… — Lorelei A Henrickson (@LoreleiAH1947) November 21, 2026

Μεταξύ των δημοφιλέστερων σημείων είναι το σιντοϊστικό ιερό Μέιτζι Τζίνγκου και ο βουδιστικός ναός Σένσο-τζι, όπου συγκεντρώνεται πλήθος πιστών και επισκεπτών.

protothema.gr