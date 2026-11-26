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Στη σταδιακή μετάβαση σε πιο στοχευμένα μέτρα στήριξης των πολιτών, παράλληλα με τη δημιουργία μόνιμων υποδομών και θεσμοθετημένων πολιτικών, αποσκοπεί η Κυβέρνηση, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν για το πακέτο των 12 μέτρων στήριξης, ύψους €65 εκατ., που εξήγγειλε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Υπουργός, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για τον τροποποιητικό προϋπολογισμό του 2026, ύψους €225 εκατ., εξήγησε το σκεπτικό πίσω από τον καθορισμό του εισοδηματικού ορίου των €100.000 για τη στήριξη οικογενειών της μεσαίας τάξης, απάντησε στις αντιδράσεις των χαμηλοσυνταξιούχων και αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δημιουργεί η αξιοποίηση της CY One Card για την καλύτερη στόχευση μελλοντικών μέτρων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο τροποποιητικός προϋπολογισμός είναι δημοσιονομικά ουδέτερος, καθώς οι πρόσθετες πιστώσεις προέρχονται από ανακατανομή δαπανών και εξοικονομήσεις στον υφιστάμενο κρατικό προϋπολογισμό.

Στη βάση διεθνών κριτηρίων το εισοδηματικό όριο των €100.000

Ερωτηθείς πώς καθορίστηκε το εισοδηματικό όριο των €100.000 για τη στήριξη οικογενειών της μεσαίας τάξης, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η επιλογή βασίστηκε σε ανάλυση της Στατιστικής Υπηρεσίας, η οποία αξιοποιεί διεθνή κριτήρια, όπως αυτά του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σύμφωνα με τον Υπουργό, βάσει της συγκεκριμένης ανάλυσης, οι €100.000 αποτελούν το ανώτατο εισοδηματικό επίπεδο της μεσαίας τάξης.

Κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις για το μεγάλο εύρος των εισοδημάτων που καλύπτει ο προσδιορισμός της μεσαίας τάξης, ο Υπουργός ανέφερε ότι για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται αντικειμενικά, στον βαθμό του δυνατού, κριτήρια και στατιστικά στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και επιτρέπουν τη διενέργεια συγκρίσεων.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν αποτελεί τη μοναδική παρέμβαση της Κυβέρνησης για τη στήριξη των νοικοκυριών.

Υπενθύμισε τις πρόνοιες της φορολογικής μεταρρύθμισης, οι οποίες περιλαμβάνουν παροχές προς τις οικογένειες, κλιμακούμενες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, καθώς και την επιδότηση επιτοκίου για δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας. «Κάποιος πρέπει να βλέπει τη συνολική εικόνα, το δάσος, όπως συνηθίζεται να λέγεται, να μη βλέπει ο καθένας το δικό του το δέντρο», ανέφερε.

Προτιμότερες οι μόνιμες υποδομές από τα συγκυριακά μέτρα

Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις για την αποτελεσματικότητα των εφάπαξ ενισχύσεων προς τις οικογένειες και κατά πόσο αυτές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, ο Υπουργός Οικονομικών αναγνώρισε ότι η δημιουργία μόνιμων υποδομών είναι προτιμότερη από τη λήψη συγκυριακών μέτρων, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η υλοποίηση ολοκληρωμένων πολιτικών απαιτεί χρόνο.

Όπως ανέφερε, για πολλά χρόνια στην Κύπρο δεν είχαν προωθηθεί επαρκώς πολιτικές που αφορούν τόσο τις υποδομές όσο και τους θεσμούς, με την Κυβέρνηση να αναγνωρίζει σήμερα αυτά τα προβλήματα και να προχωρεί στην αντιμετώπισή τους. «Δεν μπορείς να λύσεις όλα τα προβλήματα σε μια νύχτα. Δεν μπορείς σε μια νύχτα να κάνεις όλα τα σχολεία υποχρεωτικά ολοήμερα», είπε.

«Θα συμφωνήσω ότι το να χτίζεις μόνιμες υποδομές που να εξυπηρετούν τους πολίτες είναι πολύ καλύτερο από οποιαδήποτε συγκυριακά μέτρα. Όμως, χρειάζεται χρόνος», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η κυπριακή οικονομία έχει σήμερα τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές, επιτρέποντας τη δημιουργία θεσμοθετημένων διαδικασιών και υποδομών. Απαντώντας στην επισήμανση ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν έχουν συγκυριακό χαρακτήρα και αφορούν την περίοδο των Χριστουγέννων, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι μια ολοκληρωμένη πολιτική προϋποθέτει χρόνο, μελέτη, ετοιμασία νομοσχεδίων και έγκρισή τους από τη Βουλή.

«Ανταποκρινόμαστε στην κάθε περίπτωση με τα κατάλληλα μέτρα, ενώ σχεδιάζουμε θεσμοθετημένες πολιτικές και υποδομές», ανέφερε.

Οι αντιδράσεις των χαμηλοσυνταξιούχων

Απαντώντας στις αντιδράσεις χαμηλοσυνταξιούχων ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν δεν καλύπτουν το σύνολο των χαμηλοσυνταξιούχων, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει την αντιμετώπιση του προβλήματος τόσο μέσω των μέτρων στήριξης όσο και μέσω της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Υπενθύμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με τη βελτίωση των χαμηλών συντάξεων να αποτελεί κύριο στόχο της μεταρρύθμισης του πρώτου πυλώνα. «Αυτή η Κυβέρνηση αναγνωρίζει το πρόβλημα και κάνουμε ό,τι μπορούμε και παίρνουμε μέτρα, πάντοτε βέβαια μέσα στα πλαίσια της υπευθυνότητας και των δυνατοτήτων», είπε.

Ερωτηθείς κατά πόσο η πρόσθετη στήριξη των νοικοκυριών περιορίζεται στην περίοδο των Χριστουγέννων, ο Υπουργός ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα αφορούν την εορταστική περίοδο, υπενθυμίζοντας, ωστόσο, ότι παραμένουν σε ισχύ και άλλα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί κατά το προηγούμενο διάστημα.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στην εφαρμογή των χαμηλότερων συντελεστών φορολόγησης που επιτρέπονται για τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, γνωστοποιώντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποβάλει αίτημα για περαιτέρω μείωσή τους και αναμένει σύντομα απάντηση. Υπενθύμισε επίσης την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε σειρά προϊόντων καθημερινής χρήσης, μεταξύ των οποίων το ψωμί και το γάλα.

Μεγαλύτερη στόχευση των μέτρων μέσω της CY One Card

Κληθείς να απαντήσει κατά πόσο απαιτούνται μέτρα μεγαλύτερης διάρκειας, δεδομένου ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν περιορίζεται στην περίοδο των εορτών, ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της ευελιξίας στη λήψη μέτρων, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, καθώς και της σταδιακής βελτίωσης της στόχευσής τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην CY One Card, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα επιτρέψει στην Κυβέρνηση να παρεμβαίνει πιο άμεσα και στοχευμένα, όπου και όταν προκύπτει ανάγκη.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η κάρτα για την παροχή στοχευμένης στήριξης στους χαμηλοσυνταξιούχους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι θα πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί η λειτουργία της.

«Είναι σημαντικό βήμα, που αν μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ψηφιακή δυνατότητα, μπορούν να βελτιωθούν και να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα», σημείωσε. Ο Υπουργός συνέδεσε, παράλληλα, τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις, σημειώνοντας ότι η επικράτηση συνθηκών ειρήνης θα επιτρέψει την εφαρμογή μονιμότερων πολιτικών, με στόχο τη μακροχρόνια ευημερία των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Δημοσιονομικά ουδέτερος ο τροποποιητικός προϋπολογισμός των €225 εκατ.

Αναφερόμενος στον τροποποιητικό προϋπολογισμό του 2026, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι αυτός ανέρχεται σε €225 εκατ., έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει κατατεθεί στη Βουλή, όπου η συζήτησή του άρχισε στις 23 Νοεμβρίου.

Διευκρίνισε ότι πρόκειται για τροποποιητικό και όχι για συμπληρωματικό προϋπολογισμό, όπως είχε αναφερθεί σε δημοσιεύματα.

«Ένας συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυξάνει τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες και η Κυβέρνηση αυτή συνειδητά και υπεύθυνα δεν καταθέτει συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς», ανέφερε. Εξήγησε ότι ο τροποποιητικός προϋπολογισμός αφορά ανακατανομές δαπανών μεταξύ έργων, σχεδιασμών και Υπουργείων, οι οποίες προκύπτουν από εξοικονομήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό.

«Ο τροποποιητικός προϋπολογισμός είναι δημοσιονομικά ουδέτερος και ταυτόχρονα, μέσα από την ανακατανομή των δαπανών, ενδυναμώνει και ενισχύει συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών που αφορούν κυρίως κοινωνικές παροχές», σημείωσε.

Όσον αφορά τα 12 μέτρα στήριξης, συνολικού ύψους €65 εκατ., που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υπουργός ανέφερε ότι μεγάλο μέρος τους περιλαμβάνεται στον τροποποιητικό προϋπολογισμό, ενώ τα υπόλοιπα είναι ήδη προϋπολογισμένα στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Πέραν των κοινωνικών παροχών, ο τροποποιητικός προϋπολογισμός αποσκοπεί, όπως ανέφερε, στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την υλοποίηση μικρών έργων υποδομής σε όλες τις επαρχίες, στο πλαίσιο της επιδίωξης για ισόρροπη ανάπτυξη.

Οι κυριότερες πρόσθετες πιστώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός, οι κυριότερες πρόσθετες πιστώσεις του τροποποιητικού προϋπολογισμού αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ύψους περίπου €57 εκατ., την ολοκλήρωση έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €37 εκατ., τη χορηγία €23 εκατ. στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ολοκλήρωση έργων και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης με €20,3 εκατ.

Προβλέπονται επίσης χορηγίες €11,7 εκατ. προς τους Δήμους για την κάλυψη της απώλειας εσόδων λόγω της μεταφοράς της αρμοδιότητας έκδοσης πολεοδομικών αδειών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, πρόσθετη κρατική χορηγία €9 εκατ. στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, και κυβερνητική συνεισφορά €8 εκατ. στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ποσό €7 εκατ. αφορά συμβατικές υποχρεώσεις για αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού, προγραμμάτων και υπηρεσιών, ενώ €6 εκατ. αφορούν την κάλυψη πρόσθετων αναγκών για το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων και €4,5 εκατ. βελτιώσεις σχολικών κτιρίων.

Περιλαμβάνονται επίσης €3,6 εκατ. για μέτρα στήριξης στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, €3,5 εκατ. ως πρόσθετη συνεισφορά στο Ταμείο Πληρωμών του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και €1,2 εκατ. ως πρόσθετη χορηγία στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση διαφόρων έργων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στη διάθεση €3 εκατ. για τη δημιουργία τριών ξενώνων κοινωνικής επανένταξης για άτομα που αναζητούν στέγη, με τη χορήγηση €1 εκατ. σε καθέναν από τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας.

ΚΥΠΕ