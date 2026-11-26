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Οικονομική, κοινωνική αλλά και πολιτική σημειολογία ενέχει η εξαγγελία της νέας δέσμης μέτρων του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Η Κυβέρνηση επιχειρεί να διευρύνει την περίμετρο της κρατικής στήριξης με ανοίγματα στη μεσαία τάξη, θέτοντας στο επίκεντρο οικογένεια και συνταξιούχους, ενώ εισάγει κι ένα νέο μηχανισμό διοχέτευσης των κοινωνικών παροχών στους πολίτες.

Στο πολιτικό σκέλος, ο Πρόεδρος επιχειρεί να αναδείξει το κοινωνικό αντίκρισμα των δυνατών επιδόσεων της κυπριακής οικονομίας και της δημοσιονομικής πολιτικής του Μάκη Κεραυνού. Την ίδια, όμως, στιγμή, οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των εφάπαξ παροχών έναντι της παρατεταμένης ακρίβειας, αλλά και την αναγκαιότητα μονιμότερων παρεμβάσεων.

Μέτρα €65 εκ.

Με φόντο τις γιορτές των Χριστουγέννων, η Κυβέρνηση άνοιξε την ομπρέλα της κρατικής στήριξης και προς τη μεσαία τάξη, διοχετεύοντας €65 εκ. σε μια νέα δέσμη μέτρων, με φόντο την ακρίβεια και τις αυξημένες ανάγκες των νοικοκυριών.

Το εισοδηματικό όριο για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά τίθεται στις €100.000, την ώρα που στο πεδιο της κοινωνικής πολιτικής εισάγεται ένα νέο εργαλείο.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα CY ONE CARD, με πρώτους δικαιούχους τους χαμηλοσυνταξιούχους. Στο πεδίο των οριζόντιων μέτρων, παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης.

Από €100 μέχρι και πέραν των €1.000

Κλιμακωτά αναλόγως του αριθμού των παιδιών, θα παραχωρηθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μέχρι €100.000.

Ειδικότερα, για το πρώτο παιδί θα θα καταβληθούν €100, για το δεύτερο €150, για το τρίτο €200, με το ποσό να αυξάνεται κατά €50 για κάθε επόμενο παιδί. Μια οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει, δηλαδή, €250, με τρία παιδιά €450, με τέσσερα €700 και με πέντε €1.000.

Πρόσθετη ενίσχυση €100 θα λάβουν οι δικαιούχοι του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά, καθώς και πολύτεκνες μάνες οι οποίες λαμβάνουν τιμητικό επίδομα.

Διπλή ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους

Δύο εκ των μέτρων αφορούν χαμηλοσυνταξιούχους, στους οποίους θα παραχωρηθούν €200 μέσω της νέας κάρτας για αγορά πετρελαίου θέρμανσης ή καυσίμων, αλλά και πρόσθετο ποσό ίσο με το μηνιαίο επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου, με κατώτατο όριο τα €100.

Στους λήπτες ΕΕΕ και δημοσίου βοηθήματος θα καταβληθεί πρόσθετο ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειάς του για τον Δεκέμβριο. Οικονομική ενίσχυση ίση με το επίδομα Δεκεμβρίου θα λάβουν και οι εγκλωβισμένοι. Αντίστοιχη ενίσχυση προβλέπεται για τα παιδιά εγκλωβισμένων.

Με σημαία την οικονομία

Στο τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έπαιξε το δυνατό χαρτί της οικονομίας, υπεραμυνόμενος της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησής του. Ανέδειξε την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας εν μέσω διεθνών προκλήσεων, υποδεικνύοντας ότι αυτή είναι που επιτρέπει στην κυβέρνηση να μετακυλίει τα οφέλη στην κοινωνία.

«Με συγκεκριμένο πλαίσιο και σχεδιασμό, η ανάπτυξη της οικονομίας μεταφράζεται σε όφελος του συνόλου της κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνυπολογίζοντας τις παρεμβάσεις στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, στα καύσιμα και στη φορολόγηση βασικών αγαθών, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι το συνολικό ύψος των μέτρων στήριξης υπερβαίνει το €1 δισ. Παρέπεμψε, επίσης στις ελαφρύνσεις που επιφέρει η φορολογική μεταρρύθμιση στο εισόδημα των νοικοκυριών και στις αυξήσεις των συντάξεων μέσω της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Διαμήνυσε, παράλληλα, ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου και όποτε κρίνεται αναγκαίο, «με μέτρα ουσιαστικά, κοινωνικά δίκαια, δημοσιονομικά υπεύθυνα, μακριά από λαϊκισμούς και ευχολόγια». Αφήνοντας αιχμές για πολιτικές προηγούμενων κυβερνήσεων, έκανε αναφορά σε ανεύθυνες πολιτικές του παρελθόντος, «που μας οδήγησαν στα κοινωνικά παντοπωλεία».

Πώς θα λειτουργεί η CY ONE CARD

Με τη CY ONE CARD η Κυβέρνηση εγκαινιάζει μια νέα πολιτική παραχώρησης κοινωνικών παροχών. Μέσω της κάρτας, το κράτος θα έχει τη δυνατότητα να καθορίζει πού θα δαπανώνται τα χρήματα που παραχωρεί στους δικαιούχους. Η αρχή γίνεται με τα €200 των χαμηλοσυνταξιούχων, τα οποία μέσω της κάρτας θα μπορούν να δαπανηθούν σε πρατήρια καυσίμων.

Τον τρόπο λειτουργίας του νέου μηχανισμού εξήγησε ο υφυπουργός Καινοτομίας, Νικόδημος Δαμιανού, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» με την Κάτια Σάββα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αναμένεται να ανοίξει στις 7 Δεκεμβρίου και σε πρώτη φάση θα μετέχουν Τράπεζα Κύπρου, Eurobank και Alpha Bank. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή από το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην τράπεζα, μέσω της οποίας λαμβάνουν τα επιδόματά τους. Η κάρτα θα είναι ονομαστική και θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Σε όσους συνταξιούχους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω της κάρτας, τα χρήματα θα καταβληθούν απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Ο υφυπουργός Καινοτομίας, δεν απέκλεισε πάντως το ενδεχόμενο κάποιοι χαμηλοσυνταξιούχοι να μην παραλάβουν την κάρτα πριν από τα Χριστούγεννα. Ο σχεδιασμός για μελλοντική αξιοποίηση της κάρτας εκτείνεται και σε άλλες ομάδες, στις οποίες συγκαταλέγονται μονογονεϊκές οικογένειες και δικαιούχοι επιδόματος τέκνου.

Ενστάσεις για τον περιορισμό της κάρτας

Καλοδεχούμενα χαρακτηρίζει τα μέτρα ο Σύνδεσμος Καταναλωτών. Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του OMEGA με τη Στέλλα Σάββα, ο Μάριος Δρουσιώτης επισήμανε ότι για πρώτη φορά εξαγγέλλεται δέσμη μέτρων στοχευμένων στο σύνολό τους.

Χαιρέτισε την εισαγωγή της CY ONE CARD, υποδεικνύοντας ότι αυτός ο μηχανισμός θα έπρεπε να είχε εισαχθεί νωρίτερα. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε, ωστόσο, ως προς την επιλογή της κυβέρνησης να συνδέσει την οικονομική ενίσχυση των €200 στους χαμηλοσυνταξιούχους με την αγορά καυσίμων (και πετρελαίου θέρμανσης). Υπέδειξε ότι μεγάλο ποσοστό των χαμηλοσυνταξιούχων δεν οδηγεί, εκτιμώντας ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων θα μείνει αναξιοποίητο.

Εισηγήθηκε όπως η εφάπαξ ενίσχυση διοχετευθεί στην αγορά τροφίμων, εγείροντας παράλληλα ζήτημα επιστροφής μέρους των χρημάτων στα κρατικά ταμεία. «Γιατί επέλεξε αυτό τον τρόπο η Κυβέρνηση για να πάρει τα μισά λεφτά πίσω μέσω του ΦΠΑ;», διερωτήθηκε.

Εκτός στήριξης 150.000 συνταξιούχοι

Έντονη είναι η αντίδραση της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ), η οποία υποδεικνύει ότι από τους περίπου 180.000 συνταξιούχους του ΤΚΑ μόλις 30.000 θα επωφεληθούν από τη νέα παροχή των €200. Εγείρει, δε, ζήτημα αναθεώρησης των εισοδηματικών κριτηρίων για τη μικρή επιταγή, τα οποία παραμένουν καθηλωμένα στα επίπεδα του 2013. «Δεν αρκούν τα γεμάτα κρατικά ταμεία, όταν οι τσέπες των συνταξιούχων παραμένουν άδειες!», διαμηνύει.

Στο μεταξύ, η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (ΠΟΠ), σε δημοσιογραφική διάσκεψη που προηγήθηκε των εξαγγελιών, έθεσε επιτακτικά ζήτημα κατάργησης των εισοδηματικών κριτηρίων για το επίδομα τέκνου, προειδοποιώντας ακόμη και με κινητοποιήσεις. Η ΠΟΠ επικαλούμενη στοιχεία, στυλιτεύει το γεγονός ότι οι πολύτεκνες οικογένειες που δικαιούνται επιδόματος τέκνου μειώθηκαν σε 3,166 από 10,065. Η ΠΟΠ καλεί τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να υλοποιήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, προτείνοντας ως μεταβατική λύση την αύξηση του εισοδηματικού ορίου στις €150.000 και του περιουσιακού στα €2,4 εκ. Συνδέει, δε, ευθέως τη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών με την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Μόλις δύο νέα μέτρα, λένε ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ

Στον ίδιο παρονομαστή κινούνται οι αντιδράσεις ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, που χαιρετίζουν μεν την οικονομική στήριξη των νοικοκυριών, εγείρουν δε ζήτημα απουσίας ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αμφότεροι υποδεικνύουν ότι εννέα εκ των δώδεκα μέτρων είναι επαναλαμβανόμενες χριστουγεννιάτικες παροχές, ενώ η παράταση της μειωμένης φορολογίας στα καύσιμα έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή.

Ο ΔΗΣΥ χαιρετίζει τις δύο νέες παρεμβάσεις, επικρίνει, ωστόσο, την απουσία μέτρων για αύξηση της φοιτητικής χορηγίας και μόνιμη αύξηση του επιδόματος τέκνου. «Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας, με μόνιμες και διαρθρωτικές παρεμβάσεις που θα μειώνουν ουσιαστικά το κόστος διαβίωσης των πολιτών», επισημαίνει.

Το ΑΚΕΛ, επικαλούμενο τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους, αξιώνει μονιμότερες παρεμβάσεις σε μισθούς, συντάξεις, ενεργειακό και στεγαστικό κόστος. «Το ζητούμενο δεν είναι το μέγεθος της επικοινωνιακής προβολής των εξαγγελιών, αλλά το μέγεθος της στήριξης που λαμβάνει η κοινωνία», υπογραμμίζει.