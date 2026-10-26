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Μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα εγκλήματα κατά των γυναικών και η βία στην οικογένεια, ετοιμάζονται από τον κρατικό μηχανισμό. Στα σκαριά, όπως αναφέρθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, βρίσκεται η πλατφόρμα πρόληψης «Red Flag». Παράλληλα, η υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Τίνα Παύλου, ανακοίνωσε πως εξετάζεται το πλαίσιο που διέπει το «Σπίτι της γυναίκας», ώστε να μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες επαρχίες, ενώ ετοιμάζεται καταφύγιο στη Λάρνακα.

Οι εν λόγω ανακοινώσεις έγιναν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου συνεχίστηκε η εξέταση των ζητημάτων έμφυλης βίας και του τρόπου προστασίας των θυμάτων.

«Ετοιμάζεται εφαρμογή πρόληψης «Red Flag» και εντός του πρώτου τριμήνου του 2027 αναμένεται να είναι έτοιμες οι ουσιώδεις υπηρεσίες της με δυνατότητα να συνεχίσει να ενισχύεται», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής.

Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως εξής:

1. Εντοπισμός ύποπτου περιστατικού, το οποίο ακόμη δεν είναι ποινικό αδίκημα, αλλά ενέχει τον κίνδυνο για εκδήλωση βίας.

2. Καταγραφή περιστατικού, όμως με συνοπτικό τρόπο. Πχ μόνο την ταυτότητα των εμπλεκόμενων, τη φύση του περιστατικού, την υπηρεσία που το διαχειρίστηκε.

3. Σήμανση με red flag εάν καταχωρηθεί και δεύτερο περιστατικό που να εμπλέκει το ίδιο άτομο, ώστε να γνωρίζει το κράτος και να παρεμβαίνουν οι υπηρεσίες.

Η εν λόγω πλατφόρμα, είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, έχει προϋπολογισμό €25.000 και είναι το χαμηλό της κόστος που επέτρεψε να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα.

Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως λόγου κόστους και πολυπλοκότητας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί το βιαχιολάκι, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δράστες μένουν μακριά από τα θύματα, ιδίως όταν υπάρχουν δικαστικά διατάγματα.

«Το βραχιολάκι είναι τεράστιο έργο. Κοστίζει €5.000 το ένα, χωρίς να συνυπολογιστεί το προσωπικό και ο υπόλοιπος εξοπλισμός. Δεν είναι μια απλή λύση, ούτε το πάτημα ενός κουμπιού. Η εφαρμογή για το βραχιολάκι είναι πάρα πολύ δύσκολη και αν το βάλουμε στον προϋπολογισμό δεν θα τεθεί σε εφαρμογή πριν το 2030», είπε.

Δεν έχει σημασία, πρόσθεσε ο Υπουργός, να ψηφίζουμε πράγματα που δεν εφαρμόζονται. «Το ίδιο έγινε και με τα πατίνια, και φαίνεται ότι θα χρειαστεί να πάψουν να κυκλοφορούν».

Από πλευράς υπουργείου Δικαιοσύνης, υπογραμμίστηκε πως ετοιμάζεται αναλυτικό αρχείο για τα εγκλήματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, στη βάση και των εισηγήσεων της GREVIO.

«Σπίτι της γυναίκας» και σε άλλες επαρχίες

Την πρόθεση να επεκταθεί ο θεσμός του «Σπιτιού της γυναίκας», εξέφρασε η υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου.

«Όλα έχουν εξελιχθεί προς μια σωστή κατεύθυνση, πλην του συντονισμού. Απουσιάζει η επικοινωνία ανάμεσα στις υπηρεσίες, και αυτή η απουσία μπορεί να θέτει τα θύματα βίας σε κίνδυνο», είπε.

Ολοκληρώθηκαν, είπε, οι διαδικασίες για το «Σπίτι της Γυναίκας» και στόχος είναι να ανασυνταχθεί το πλαίσιο μέχρι το τέλος του έτους ώστε να μπορεί να γίνει η επέκταση του θεσμού και σε άλλες επαρχίες. Επιπλέον, ετοιμάζεται καταφύγιο για τα θύματα στη Λάρνακα.

«Κάνουμε μια προσπάθεια και μου δόθηκαν κάποια δεδομένων χαρτογράφησης για τα άτομα που εξυπηρετούμε. Σήμερα αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά ανά περίπτωση και την ίδια στιγμή. Είμαι περιφανή που κάνεις δεν θα κοιμηθεί απόψε στο δρόμο, όμως αυτό δεν λύνει το πρόβλημα για τον επόμενο μήνα».

Αυτό, είπε, είναι και ο λόγος που δεν επιθυμεί να σταθούν στην προσωρινή ανακούφιση -η οποία είναι και κοστοβόρα- αλλά στη λύση του προβλήματος από τη ρίζα του.

Επεσήμανε, ακόμη η Υφυπουργός, ότι η ψυχολόγος και η υποστήριξη μέσω ψυχολόγων επιβάλλεται για τη διαχείριση της βίας κατά των γυναικών και της βίας στην οικογένεια. «Πρέπει να πάνε χέρι με χέρι οι ψυχολόγοι με όλες τις άλλες υπηρεσίες», επεσήμανε.

Επιπλέον, η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Μαρία Κυρατζή, είπε πως ανανεώνεται το πλαίσιο για το «Σπίτι της Γυναίκας», το οποίο θα προσφέρει έναν ολιστικό τρόπο αντιμετώπισης και στήριξης.

Προβλήματα αστεγίας και νομική αρωγής για τα θύματα

Το πρόβλημα και τα κενά που υπάρχουν, επεσήμανε η επιστημονική διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ, Άντρη Ανδρονίκου.

Από Ιούνιου του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2026, κατατέθηκαν 95 αιτήσεις για νομική αρωγή από τις εξυπηρετούμενες του ΣΠΑΒΟ. Από αυτές εξετάστηκαν οι 60 και εγκρίθηκαν οι 42. Επιπλέον, 28 αιτήσεις δηλαδή το 30%, αποσύρθηκαν από τη διαδικασία από τις ίδιες τις εξυπηρετούμενες, περίπου 3 έως 6 μήνες μετά την αρχική καταχώρηση.

Πολλά θύματα απολαμβάνουν μερικώς τη νομική αρωγή, ανέφερε ακόμη.

Το «Σπίτι της γυναίκας» την προηγούμενη χρονιά διαχειρήστηκε 374 περιπτώσεις, εκ των οποίων οι 153 ήταν νέες και 35 που είναι επαναλαμβανόμενες. Τόνισε, δε, ότι είναι αναποτελεσματικά τα μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση επανασύνδεσης.

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση αστεγίας ή συγκαλυμμένης τάσης αστεγίας, με γυναίκες που βρίσκονται σε προσωρινή στέγαση. Δεν καταγράφονται πουθενά, όμως, επί της ουσίας είναι άστεγες».

Χριστοφίδης: Οι 5 τομείς που εκκρεμούν

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ότι στην προηγούμενη συζήτηση διαπιστώθηκαν αρκετά κρίσιμα ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχουν, ακόμη, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

«Γι’ αυτό ζητήσαμε πέντε παραδοτέα:

1. Χρονοδιάγραμμα για τις συστάσεις και τις νομοθετικές αλλαγές

2. Χωριστό σχέδιο για το στατιστικό αρχείο και το επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης κινδύνου

3. Σαφή ρύθμιση για την επανεκτίμηση της καταλληλότητας κατοχής όπλου

4. Οριστικοποίηση των διαδικασιών και στελέχωση του «Σπιτιού της Γυναίκας»

5. Πλήρη στοιχεία για τους χρόνους ανταπόκρισης, τις υποθέσεις υψηλού κινδύνου, τις αποσύρσεις και την έκβαση των υποθέσεων».

Η GREVIO, όπως υπογραμμίστηκε, ζήτησε από την Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσει περαιτέρω σε πέντε συγκεκριμένους τομείς: