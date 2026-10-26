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Ούτε η επικαιροποιημένη πρόταση που έδωσε το υπουργείο Παιδείας, ρύθμισε τα ζητήματα που η ΟΕΛΜΕΚ κρίνει ως ιδιαίτερα σημαντικά, με αποτέλεσμα η οργάνωση να γνωστοποιήσει ότι δεν μπορεί να την αποδεχτεί.

Σύμφωνα με την οργάνωση των καθηγητών, «η νέα πρόταση εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά κενά, ασάφειες και αντιφάσεις, τόσο ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και τις συνέπειές τους όσο και ως προς τη νομική και επιστημονική τεκμηρίωσή τους».

Σημειώνεται ότι η ΟΕΛΜΕΚ απέστειλε σχετική επιστολή στην υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, την οποία και αναμένεται να συναντήσει σήμερα για το θέμα.

Η επιστολή, ιδιαίτερα μεγάλη σε περιεχόμενο, καταγράφει τις θέσεις της οργάνωσης και παραθέτει συγκεκριμένα σημεία.

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή της ΟΕΛΜΕΚ:

Α. Αξιολόγηση της νέας πρότασης του ΥΠΑΝ

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ) της ΟΕΛΜΕΚ, αφού εξέτασε τη νέα πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2026, για το Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών, επαναβεβαιώνει τις σταθερές θέσεις της Οργάνωσης, όπως αυτές καθορίστηκαν με τη σχετική απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Γενικών Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ) και αποτυπώθηκαν στην προηγούμενη απόφαση του ΚΔΣ.

Το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασής του, διαπιστώνει ότι, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις της νέας πρότασης, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στις βασικές προϋποθέσεις της Οργάνωσης. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εργασιακή διασφάλιση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών, τη δυνατότητα μόνιμου διορισμού μέσω κλειστών καταλόγων και την προστασία των υποψηφίων που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις διορισίμων. οι εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις 8 Οκτωβρίου στην κοινή κινητοποίηση των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ έξω από το προεδρικό μέγαρο, έστειλαν ένα ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα: Καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να προχωρήσει αγνοώντας τις ανησυχίες και παραβιάζοντας τα δικαιώματα τους, με ρυθμίσεις που πλήττουν τόσο τους ίδιους όσο και το δημόσιο σχολείο. Επομένως, ζητούμε την ουσιαστική παρέμβαση του ΠτΔ για να αρθεί το αδιέξοδο και να δοθεί μία ουσιαστική και δίκαιη λύση στο πρόβλημα.

Το ΚΔΣ υπογραμμίζει ότι η τροποποίηση της νομοθεσίας του 2015 είναι απολύτως επιβεβλημένη, καθώς η πλήρης εφαρμογή της μετά το 2027 θα οδηγήσει σε τεράστιο αδιέξοδο, με σοβαρότατες συνέπειες για τη στελέχωση των δημόσιων σχολείων και την επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού.

Το Υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει την προτεινόμενη νομοθετική παρέμβαση ως εκσυγχρονισμό του Συστήματος Διορισμού Εκπαιδευτικών, ενώ στην πραγματικότητα επιχειρεί να αποτρέψει το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας που ψηφίστηκε το 2015.

Η Οργάνωσή μας, υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει η απολύτως αναγκαία τροποποίηση της νομοθεσίας, αντί να αντιμετωπίσει τα υφιστάμενα προβλήματα, να δημιουργήσει νέες αδικίες και να θέσει σε κίνδυνο την εργασιακή προοπτική εκπαιδευτικών που υπηρετούν επί σειρά ετών στο δημόσιο σχολείο.

Το ΚΔΣ διαπιστώνει, επίσης, ότι και η νέα πρόταση του ΥΠΑΝ εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά κενά, ασάφειες και αντιφάσεις, τόσο ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και τις συνέπειές τους όσο και ως προς τη νομική και επιστημονική τεκμηρίωσή τους. Ζητήματα που αφορούν την εργασιακή διασφάλιση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών, τη λειτουργία του κλειστού μητρώου, τις αλλαγές στις εξετάσεις διορισίμων και τη μεταχείριση των ήδη επιτυχόντων στον Κατάλογο Διορισίμων, παραμένουν αναπάντητα. Για τον λόγο αυτό, η Οργάνωση θεωρεί αναγκαία την υποβολή συγκεκριμένων ερωτημάτων και την εξασφάλιση σαφών, γραπτών και τεκμηριωμένων απαντήσεων από το Υπουργείο, πριν από την προώθηση οποιωνδήποτε νομοθετικών ρυθμίσεων.

Β. Σταθερές θέσεις και διεκδικήσεις της ΟΕΛΜΕΚ

Σε συνέχεια των προηγούμενων αποφάσεων της ΟΕΛΜΕΚ, αναφέρουμε τα πιο κάτω:

α). Η ΟΕΛΜΕΚ επιμένει στη δημιουργία κλειστών καταλόγων, στους οποίους θα περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί Αορίστου Χρόνου, Συμβασιούχοι και Αντικαταστάτες με αναγνωρισμένη προυπηρεσία στη Δημόσια Εκπαίδευση. Δικαίωμα ένταξης πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί Αορίστου Χρόνου, καθώς επίσης και όσοι έχουν εξασφαλίσει έστω και μία σύμβαση μέχρι και τη σχολική χρονιά 2027—2028 ή έχουν συμπληρώσει υπηρεσία από αντικαταστάσεις που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 0,5 μονάδα προυπηρεσίας. Η Οργάνωσή μας, δεν αποδέχεται το κριτήριο των 24 μηνών αντικαταστάσεων κατά την τελευταία πενταετία, καθώς αποτελεί περιοριστική πρόνοια που αποκλείει εκπαιδευτικούς με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, χωρίς να τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητά της.

β). οι κλειστοί κατάλογοι δεν πρέπει να περιορίζονται στην κάλυψη έκτακτων αναγκών, αλλά να παρέχουν και δυνατότητα μόνιμου διορισμού, με διαδικασία που θα κατοχυρώνεται ρητά στην τροποποιημένη νομοθεσία, μετά τη 31 ΓΙ Αυγούστου 2027 και μέχρι την εξάντλησή τους. Η ΟΕΛΜΕΚ δεν διεκδικεί την αυτόματη μετατροπή των συμβάσεων σε μόνιμους διορισμούς, αλλά τη θεσμοθέτηση νόμιμης διαδικασίας μόνιμων διορισμών, η οποία θα αναγνωρίζει ουσιαστικά την υπηρεσία και την εμπειρία των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών.

γ). Η ΟΕΛΜΕΚ υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι η σχετική απόφαση της ΠΣΓΑ είναι ξεκάθαρη: εάν δεν καταστεί εφικτή η δημιουργία κλειστών καταλόγων με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει η Οργάνωση, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η κατάργηση των Πινάκων Διοριστέων. Η θέση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης της ΠΣΓΑ και εξακολουθεί να δεσμεύει την Οργάνωση. Ως εκ τούτου, η κατάργηση των Πινάκων Διοριστέων δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την προηγούμενη διασφάλιση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΟΕΛΜΕΚ.

Η δημιουργία κλειστού μητρώου αποκλειστικά για συμβάσεις και αντικαταστάσεις, από το οποίο θα καλύπτεται το 50% των έκτακτων αναγκών, δεν συνιστά ουσιαστική εργασιακή διασφάλιση. Η ΟΕΛΜΕΚ διεκδικεί συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν τη συνέχιση της απασχόλησης των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών, καθώς και τη δυνατότητα μόνιμου διορισμού. Διευκρινίζουμε ότι, οι εκπαιδευτικοί που θα περιλαμβάνονται στο κλειστό μητρώο από κατάλογο Διοριστέων θα πρέπει να μονιμοποιούνται χωρίς εξετάσεις. Η απλή συμπερίληψη ενός εκπαιδευτικού σε κλειστό μητρώο, χωρίς εγγυήσεις απασχόλησης και χωρίς δυνατότητα μόνιμου διορισμού μέσω αυτού, δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως επαρκής λύση στο πρόβλημα της εργασιακής αβεβαιότητας.

ε). Παράλληλα, η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί αναγκαία την προστασία των υποψηφίων που έχουν ήδη επιτύχει στις εξετάσεις διορισίμων, καθώς και τη διασφάλιση της βαθμολογίας τους και την αποτροπή δυσμενούς ανακατάταξής τους λόγω των νέων εξεταστικών ρυθμίσεων. Δεν αποδέχεται τη δημιουργία ενιαίων Πινάκων Διορισίμων στους οποίους θα κατατάσσονται από κοινού υποψήφιοι που εξετάστηκαν με διαφορετικούς όρους και κριτήρια, ιδιαίτερα όταν οι νέες εξετάσεις θα διεξάγονται χωρίς βάση επιτυχίας και ενδεχομένως με διαφορετικό περιεχόμενο, δομή και βαθμό δυσκολίας. Παράλληλα, απορρίπτει την υποχρέωση επαναλαμβανόμενης συμμετοχής σε εξετάσεις ως προϋπόθεση διατήρησης της δυνατότητας διορισμού, χωρίς επαρκή προστασία της ήδη κατοχυρωμένης επιτυχίας.

Η ΟΕΛΜΕΚ αναγνωρίζει την ανάγκη ουσιαστικής βελτίωσης της διαδικασίας εξετάσεων διορισίμων, ιδιαίτερα ως προς τη θεματοθέτηση, τη δομή των εξεταστικών δοκιμίων, τη βαθμολόγηση, τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη διαφάνεια. οι προτεινόμενες αλλαγές πρέπει να είναι συγκεκριμένες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και να γνωστοποιούνται εγκαίρως στους υποψηφίους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ειδικότητες με πολλά επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, όπως οι Φιλόλογοι. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η ένταξη και κοινή κατάταξη στους ίδιους Πίνακες Διορισίμων υποψηφίων που εξετάστηκαν με ουσιωδώς διαφορετικούς όρους και κριτήρια, ιδιαίτερα όταν κάποιοι έχουν επιτύχει σε εξετάσεις με καθορισμένη βάση επιτυχίας, ενώ άλλοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις χωρίς βάση επιτυχίας, με ενδεχομένως διαφορετική δομή, βαθμό δυσκολίας και μεθόδους στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Μια τέτοια ρύθμιση εγείρει σοβαρά ζητήματα ισότιμης μεταχείρισης, αντικειμενικότητας και συγκρισιμότητας των βαθμολογιών.

Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα για τις ανάγκες στελέχωσης των σχολείων, τις προοπτικές μόνιμου διορισμού και τις επιπτώσεις ανά ειδικότητα. Το Υπουργείο οφείλει να παρουσιάσει ολοκληρωμένη μελέτη για τις συνέπειες της κατάργησης των Πινάκων Διοριστέων και την επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού από τη σχολική χρονιά 2027—2028 και μετά.

Απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου

Με βάση τα πιο πάνω, το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ αποφασίζει να μην αποδεχθεί τη νέα πρόταση του ΥΠΑΝ, καθώς δεν ανταποκρίνεται στις βασικές προϋποθέσεις που έχει θέσει η Οργάνωση και δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την εργασιακή διασφάλιση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών και την προστασία των ήδη επιτυχόντων στις εξετάσεις διορισίμων.

Επαναβεβαιώνει τις προηγούμενες αποφάσεις του, στη βάση της σχετικής απόφασης της ΠΣΓΑ, και επιμένει στη δημιουργία κλειστών καταλόγων με δυνατότητα τόσο έκτακτων όσο και μόνιμων διορισμών, στην ουσιαστική εργασιακή διασφάλιση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών και στην προστασία των ήδη επιτυχόντων στις εξετάσεις διορισίμων. Ξεκαθαρίζει, παράλληλα, ότι εάν δεν καταστεί εφικτή η δημιουργία των κλειστών καταλόγων σύμφωνα με τις θέσεις της Οργάνωσης, η ΟΕΛΜΕΚ δεν μπορεί να αποδεχθεί την κατάργηση των Πινάκων Διοριστέων, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση της ΠΣΓΑ.

Το ΚΔΣ επισημαίνει ότι και η νέα πρόταση του ΥΠΑΝ εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά κενά, ασάφειες και αντιφάσεις. Ως εκ τούτου, αποφασίζει να ζητήσει γραπτές, συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις από το ΥΠΑΝ στα 29 ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, καθώς και την παρουσίαση των σχετικών μελετών, στατιστικών δεδομένων, προβλέψεων ανά ειδικότητα και των συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων που προτίθεται να προωθήσει το Υπουργείο.

Η ΟΕΛΜΕΚ παραμένει προσηλωμένη στον ουσιαστικό διάλογο, στη βάση των σταθερών θέσεων της Οργάνωσης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός δίκαιου, λειτουργικού και αξιόπιστου συστήματος διορισμού, το οποίο θα διασφαλίζει την ομαλή στελέχωση των δημόσιων σχολείων, την εργασιακή προοπτική των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών και την προστασία των ήδη επιτυχόντων στις εξετάσεις διορισίμων.

Η ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας του 2015 δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για τη δημιουργία νέων αδικιών. Η αναγκαία αλλαγή του συστήματος διορισμών πρέπει να διασφαλίζει τόσο το μέλλον του δημόσιου σχολείου όσο και τους εκπαιδευτικούς που το υπηρετούν».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερωτήματα επί της νέας πρότασης του ΥΠΑΝ για το Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών

Α. Αναγκαιότητα, στόχοι και τεκμηρίωση της μεταρρύθμισης