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Επανέρχεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το θέμα της παρακολούθησης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αφού αποτελεί προτεραιότητα, όπως ανέφερε σήμερα ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών «γιατί χωρίς παρακολουθήσεις είμαστε ένα βήμα πίσω».

Ο Κωνσταντίνος Φυτιρής, που παρουσίαζε τον προϋπολογισμό του υπουργείου του, τόνισε πως θα επανέλθει το θέμα στη Βουλή αφού είναι προτεραιότητα του. Δεν είπε, ωστόσο, κατά πόσο θα γίνουν αλλαγές στο νομοσχέδιο ή θα έρθει όπως είχε αρχικά ετοιμαστεί. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην Ελλάδα όπου έχει επιτυχίες κατά του οργανωμένου εγκλήματος, επειδή έχει το όπλο των παρακολουθήσεων. Για το ίδιο θέμα, ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε ότι «μας απασχολεί πάρα πολύ, το πρόβλημα με τα ναρκωτικά είναι τρομακτικό και συνεργαζόμαστε με ξένες υπηρεσίες για την καταπολέμησή του».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αποκάλυψε επίσης, ότι γίνονται σκέψεις για πρόσληψη νέων αστυνομικών όπως λειτουργεί το μοντέλο των ΣΥΟΠ στην ΕΦ, ώστε να μην κοστίζουν πολύ και να προσλαμβάνονται πιο εύκολα. Αυτή τη στιγμή, είπε, έχουμε αστυνομικούς που ασχολούνται με νεκροτομεία, επίδοση κλήσεων και άλλα καθήκοντα που δεν είναι αστυνομικά.

Ο κ. Φυτιρής αναφέρθηκε και σε πληροφορίες που έχουν οι Αρχές ασφαλείας για έλευση το επόμενο διάστημα, μεταναστευτικών ροών από αφρικανικές χώρες. Για το θέμα λαμβάνονται μέτρα για εντοπισμό και ανακοπή τους.

Αναφερόμενος στο πολυσυζητημένο πρόβλημα των νέων φυλακών, είπε ότι αναμένεται η ολοκλήρωση του μάστερ πλαν το οποίο θα παρουσιαστεί στους επηρεζόμενους κατοίκους ώστε να δούμε πού συμφωνούν και πού διαφωνούν. Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι την ερχόμενη Δευτέρα αναλαμβάνει ο νέος διευθυντής στις φυλακές, οι οποίες μπαίνουν σε νέα εποχή πλέον και παρατήρησε ότι λόγω έλλειψης προσωπικού, άνοιξε το πεδίο και σε Ευρωπαίους. Είναι σε εξέλιξη το σύστημα για να αποκόπτει το σήμα στα κινητά.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης προωθούνται μεταρρυθμίσεις σε τρεις κύριους άξονες:

1. Νομοθετικό πλαίσιο

2. Αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας με τη χρήση τεχνολογικών συστημάτων και βελτίωση κτηριακών υποδομών για αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού

3. Πρόσληψη και αναβάθμιση εκπαίδευσης προσωπικού.

Για τον εκσυγχρονισμό του Νομοθετικού Πλαισίου προωθούνται:

Νέα περί Φυλακών Νομοθεσία και αντίστοιχοι Κανονισμοί

Εισαγωγή θεσμού Ηλεκτρονικής Επιτήρησης Υποδίκων με νομοθετική ρύθμιση.

Για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας με τη χρήση της τεχνολογίας έχουν προωθηθεί:

Σύστημα Anti-drone (ολοκληρώθηκε)

Σύστημα εντοπισμού κινητών τηλεφώνων (ολοκληρώθηκε)

Νέο Ενιαίο Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) με ολοκλήρωση Νοέμβριο 2026

Νέο σύστημα απενεργοποίησης κινητών.

Για τα κρατητήρια για τους ανήλικους καταδικασθέντες ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι αρχικά θα γίνονταν στη Μεννόγεια. Τελικά, η Μεννόγεια θα γίνει το κεντρικό κρατητήριο της Αστυνομίας και οι ανήλικοι θα μεταφερθούν σε σύγχρονα λυόμενα δίπλα από τις Κεντρικές Φυλακές ώστε μελλοντικά να μπορούν να μετακινηθούν. Αναμένεται ότι τον Οκτώβρη 2027 θα είναι έτοιμα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι για τη Μακάμπι έχουμε αποδεχθεί το αίτημα και θα εκδίδουμε τιμολόγιο για την αστυνόμευση των αγώνων της. Όμως, δεν έχει γίνει ο πρώτος αγώνας, πιθανόν να γίνει ο δεύτερος.

Για την υπόθεση πλασμαφαίρεσης, ο υπαρχηγός Αστυνομίας Πανίκος Σταύρου ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα, είναι προχωρημένη, εξακριβώθηκαν νομικά ζητήματα και είμαστε σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία για να έρθει τροποποίηση της νομοθεσίας από το Υπουργείο Υγείας.

Για το πολυσυζητημένο θέμα της ανέγερσης νέων Δικαστηρίων Λευκωσίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι εντός του 2027 θα εξαγγελθεί ο σχεδιασμός για τα νέα Δικαστήρια.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο βουλευτής Λάρνακας Αντρέας Πασιουρτίδης άσκησε σφοδρή κριτική για το χώρο κράτησης ανηλίκων ο οποίος έχει έξι χρόνια που ψηφίστηκε η νομοθεσία και ακόμη δεν έχουν ανεγερθεί και για το γεγονός ότι η δικαιοσύνη πεθαίνει, αφού ο κόσμος δεν ενθαρρύνεται να προσφύγει επειδή καθυστερεί η εκδίκαση των υποθέσεων.