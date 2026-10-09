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Τσουχτερά πρόστιμα σε νέους οδηγούς που πιάνουν τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλης, προβλέπει δέσμη τεσσάρων προτάσεων νόμου που κατατέθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής και οδηγούνται ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών για συζήτηση. Τα ποσά φτάνουν έως και τα 500 ευρώ, ενώ, σε περίπτωση καταδίκης, προβλέπονται χρηματικές ποινές έως 10.000 ευρώ, φυλάκιση έως δύο χρόνια και στέρηση άδειας οδήγησης.

Οι προτάσεις νόμου, τις οποίες κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, εισάγουν την αρχή της μηδενικής ανοχής στην κατανάλωση αλκοόλ για νέους οδηγούς που κατέχουν άδεια οδήγησης μέχρι τρία χρόνια, καθώς και για κατόχους μαθητικής άδειας οδήγησης. Παράλληλα, προβλέπουν αυξημένες ποινές για πρόσωπα που οδηγούν χωρίς άδεια οδήγησης και εντοπίζονται με οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό τους. Στις αλλαγές περιλαμβάνονται επίσης πρόνοιες για ταχεία δικαστική εκδίκαση συγκεκριμένων παραβάσεων.

Εξώδικα από €125 μέχρι €500

Η πρώτη πρόταση νόμου, η οποία τροποποιεί τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο, καθορίζει τρεις κατηγορίες εξώδικων προστίμων για νέους οδηγούς και κατόχους μαθητικής άδειας, ανάλογα με την ποσότητα αλκοόλ που εντοπίζεται στον οργανισμό τους.

Αλκοόλη στην εκπνοή Προτεινόμενο εξώδικο Έως 9 μg/100 ml €125 9 έως 22 μg/100 ml €250 22 έως 35 μg/100 ml €500

Τα αντίστοιχα όρια για το ποσοστό αλκοόλης που ανιχνεύεται στο αίμα είναι έως 21 mg/100 ml, από 21 έως 51 mg/100 ml και από 51 έως 81 mg/100 ml.

Για ποσότητες που υπερβαίνουν τα 35 μg/100 ml στην εκπνοή, η νέα κλίμακα δεν προβλέπει εξώδικο και οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται μέσω των αυστηρότερων διατάξεων της νομοθεσίας.

Φυλάκιση και πρόστιμο €10.000 σε περίπτωση καταδίκης

Πέραν των εξωδίκων, κατατέθηκε πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Οδικής Ασφάλειας Νόμο και καθορίζει πέντε βαθμίδες ποινών, σε περίπτωση καταδίκης. Πρόκειται για ανώτατες ποινές που προτείνονται για τους νέους οδηγούς και κατόχους μαθητικής άδειας. Μάλιστα, στις σοβαρότερες περιπτώσεις προβλέπεται δυνατότητα συνδυαστικής επιβολής φυλάκισης, χρηματικού προστίμου και στέρησης του δικαιώματος οδήγησης.

Αλκοόλη στην εκπνοή Μέγιστη φυλάκιση Μέγιστο χρηματικό πρόστιμο Μέγιστη στέρηση άδειας Έως 9 μg 15 ημέρες €750 Δεν προβλέπεται ειδικά Από 9 έως 22 μg 1 μήνας €1.500 3 μήνες Από 22 έως 35 μg 3 μήνες €3.000 6 μήνες Από 35 έως 55 μg 8 μήνες €5.000 12 μήνες Πάνω από 55 μg 2 χρόνια €10.000 2 χρόνια

Πότε προβλέπεται φυλάκιση μέχρι και τρία χρόνια

Ακόμη αυστηρότερες ποινές προβλέπονται σε περιπτώσεις οδήγησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όταν παράλληλα εντοπίζεται οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό του παραβάτη. Η πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο προβλέπει, ανάλογα με την κατηγορία του αδικήματος, δύο επίπεδα κυρώσεων.

Οι διατάξεις καλύπτουν, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις οδήγησης από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία για απόκτηση άδειας στην αντίστοιχη κατηγορία οχήματος, πρόσωπα χωρίς άδεια οδήγησης ή μαθητική άδεια, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες η άδεια έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί.

Στην πρώτη περίπτωση προβλέπεται φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή χρηματική ποινή μέχρι €6.000 ή και οι δύο ποινές. Στις σοβαρότερες κατηγορίες παραβάσεων, το ανώτατο όριο αυξάνεται σε τρία χρόνια φυλάκιση ή πρόστιμο μέχρι €9.000 ή και τις δύο ποινές.

Από έναν μέχρι δέκα βαθμούς ποινής

Η τέταρτη πρόταση νόμου τροποποιεί τους περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους και αφορά τους βαθμούς ποινής που θα επιβάλλονται στους νέους οδηγούς και στους κατόχους μαθητικής άδειας σε περίπτωση εντοπισμού αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, προτείνονται οι ακόλουθες διαβαθμίσεις:

Αλκοόλη στην εκπνοή Προτεινόμενοι βαθμοί ποινής Έως 9 μg/100 ml 1–3 Από 9 έως 22 μg/100 ml 3–6 Από 22 έως 35 μg/100 ml 4–8 Από 35 μg/100 ml 5–10

Στόχος η μείωση των τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων

Σύμφωνα με τις αιτιολογικές εκθέσεις που συνοδεύουν τις τέσσερις προτάσεις νόμου, επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός ενιαίου και αυστηρότερου πλαισίου για την κατανάλωση αλκοόλ από νέους οδηγούς, κατόχους μαθητικής άδειας και πρόσωπα που οδηγούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Όπως αναφέρεται, απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η μείωση των τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων. Οι τέσσερις προτάσεις νόμου παραπέμπονται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, όπου θα εξεταστούν πριν προωθηθούν στην Ολομέλεια για ψήφιση.