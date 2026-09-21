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Φρένο στην αναρχία που επικρατεί στους δρόμους από την ανεξέλεγκτη χρήση ηλεκτρικών σκούτερ και άλλων συσκευών προσωπικής κινητικότητας επιχειρεί να βάλει η Βουλή, καθώς η εικόνα που καταγράφεται καθημερινά στους δρόμους προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία, με τον φετινό απολογισμό να ανέρχεται σε εννέα ατυχήματα, εκ των οποίων τα δύο ήταν θανατηφόρα και τα τέσσερα σοβαρά.

Σε αυτό το πλαίσιο, δύο προτάσεις νόμου που τροποποιούν τους νόμους περί ρύθμισης της διακίνησης ποδηλάτων και άλλων συσκευών προσωπικής κινητικότητας, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια (e-scooters), κατατέθηκαν την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών για συζήτηση.

Η πρώτη πρόταση νόμου, που κατατέθηκε από τον βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρη Σούγλη, αφορά την εισαγωγή ειδικών ρυθμίσεων για τη δημιουργία μητρώου εγγραφής συσκευών προσωπικής κινητικότητας και την παραχώρηση διακριτικών σημείων ταυτότητας.

Η δεύτερη πρόταση νόμου, που κατατέθηκε από τον βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρύσανθο Σαββίδη, αφορά την εισαγωγή ειδικών ρυθμίσεων ώστε να θεσπιστεί αδίκημα η χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας από ανήλικο πρόσωπο ηλικίας κάτω των 17 ετών και να αυξηθούν οι προβλεπόμενες ποινές σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, γονέας ή κηδεμόνας, δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση τέτοιας συσκευής από το εν λόγω ανήλικο πρόσωπο.

Τι προνοούν οι προτάσεις νόμου

Η πρόταση νόμου του Δημήτρη Σούγλη, προνοεί όπως το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών, τηρεί μητρώο εγγραφής συσκευών προσωπικής κινητικότητας στο οποίο θα καταχωρίζονται τα στοιχεία των συσκευών. Συγκεκριμένα προνοεί όπως:

Κάθε ηλεκτρικό πατίνι ή άλλη συσκευή προσωπικής κινητικότητας θα πρέπει να εγγράφεται σε ειδικό μητρώο του Υπουργείου Μεταφορών. Ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει αίτηση και θα πληρώνει τέλος εγγραφής.

Αν ο κάτοχος της συσκευής είναι ανήλικος κάτω των 17 ετών, την αίτηση για εγγραφή θα υποβάλλει ο γονέας ή ο κηδεμόνας του.

Με διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών θα καθορίζονται η διαδικασία εγγραφής, μεταβίβασης ή διαγραφής της συσκευής, το κόστος εγγραφής και τα σχετικά πιστοποιητικά.

Πριν από την εγγραφή, το αρμόδιο τμήμα θα ελέγχει αν η συσκευή είναι κατάλληλη και αν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου. Μετά την εγγραφή θα εκδίδεται πιστοποιητικό και διακριτικά σημεία ταυτότητας.

Κάθε συσκευή θα πρέπει να φέρει ειδική πινακίδα με τα διακριτικά σημεία ταυτότητας. Ο τύπος και οι προδιαγραφές της πινακίδας θα καθοριστούν από το Υπουργείο Μεταφορών.

Όποιος κυκλοφορεί με συσκευή χωρίς πινακίδα ή αφαιρεί, αλλοιώνει, καλύπτει ή πλαστογραφεί τα στοιχεία της, θα διαπράττει αδίκημα. Η ποινή μπορεί να φτάσει μέχρι έναν χρόνο φυλάκιση ή πρόστιμο μέχρι €3.000 ή και τα δύο.

Η πρόταση νόμου του Χρύσανθου Σαββίδη, προνοεί όπως η χρήση ηλεκτρικού πατινιού ή άλλης συσκευής προσωπικής κινητικότητας από άτομο κάτω των 17 ετών θα αποτελεί αδίκημα. Σε περίπτωση καταδίκης του, το ανήλικο πρόσωπο θα υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τα €1.500 ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές. Επιπρόσθετα:

Σε περίπτωση παράβασης, η Αστυνομία, δημοτικός τροχονόμος ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα μπορεί να κατακρατεί τη συσκευή.

Αν το πατίνι ή η συσκευή είναι ενοικιαζόμενη, η εταιρεία θα πρέπει, όταν της ζητηθεί, να δίνει τα πλήρη στοιχεία του χρήστη στην Αστυνομία, στον δήμο ή στην κοινότητα.

Γονείς ή κηδεμόνες παιδιών κάτω των 17 ετών θα έχουν ευθύνη αν δεν λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσουν τη χρήση της συσκευής από το παιδί.

Ευθύνη θα έχουν επίσης οι ιδιοκτήτες ή όσοι είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη ή διαχείριση της συσκευής, αν δεν εμποδίσουν τη χρήση της από άτομα κάτω των 17 ετών.

Για γονείς, κηδεμόνες, ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους που παραβαίνουν τις πιο πάνω υποχρεώσεις, η ποινή μπορεί να φτάσει μέχρι πρόστιμο €5.000 ή φυλάκιση ενός έτους ή και τα δύο.

Κατακόρυφη αύξηση των τραυματιών παρά τις χιλιάδες καταγγελίες κάθε χρόνο

Αξίζει να σημειωθεί πως ενδεικτικά του μεγέθους του προβλήματος ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε η Αστυνομία Κύπρου ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών, στις 10 Σεπτεμβρίου, καθώς κατέδειξαν την κατακόρυφη αύξηση των καταγγελιών και των τραυματιών τον τελευταίο 1,5 χρόνο.

Συγκεκριμένα, το 2024 καταγράφηκαν δύο περιστατικά τραυματισμών, εκ των οποίων ο ένας ήταν σοβαρός. Το 2025 καταγράφηκαν 15 περιστατικά, με τα έξι να είναι σοβαρά, ενώ φέτος, μέχρι σήμερα καταγράφηκαν 9 περιστατικά εκ των οποίων τα δύο ήταν θανατηφόρα και τα τέσσερα σοβαρά. Εννέα από τα πιο πάνω περιστατικά αφορούσαν ανήλικους.

Σε σχέση με τις καταγγελίες, το 2024 έγιναν 2.499, το 2025 2.766 και από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα 5.141. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών αφορά τη χρήση των ηλεκτρικών σκούτερ σε απαγορευμένους χώρους.