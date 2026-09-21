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Το καυτό κεφάλαιο της οικονομικής εξυγίανσης και επιβίωσης της ΕΔΕΚ ανοίγει η νέα πρόεδρος, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή. Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στέρησε από το κόμμα σημαντικό μέρος της κρατικής χορηγίας, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα οικονομικά δεδομένα και καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις. Η νέα ηγεσία καλείται πλέον να αντιμετωπίσει συσσωρευμένα οικονομικά προβλήματα και να προχωρήσει σε κινήσεις που θα φέρουν σταθερότητα στην ΕΔΕΚ και θα διασφαλίσουν τη λειτουργική και οικονομική της βιωσιμότητα τα επόμενα χρόνια.

Η Σοφία Μακρή, έπειτα από την απόφαση για άρση των διαγραφών που αποτέλεσε την πρώτη της πολιτική πράξη ως πρόεδρος, προχωρεί στο επόμενο βήμα και θέτει τις βάσεις για ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι του παζλ, την οικονομική αναδιάρθρωση. Παράλληλα, εργάζεται με την ομάδα της για το Καταστατικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, την ίδια στιγμή που συνεχίζει τις εθιμοτυπικές συναντήσεις με τις ηγεσίες άλλων κομμάτων.

Βάζει βάσεις για το οικονομικό πλάνο

Το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ συνήλθε την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, με κεντρικό θέμα συζήτησης την οικονομική εξυγίανση και την οργανωτική ανασυγκρότηση της παράταξης. Εκεί, αποφασίστηκε ότι το Καταστατικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου 2026 και ορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την οργανωτική και πολιτική προετοιμασία του.

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή προχώρησε σε ενημέρωση εις βάθος για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε η ΕΔΕΚ τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της προσπάθειας της να κινηθεί με πλήρη διαφάνεια όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η πρόεδρος της ΕΔΕΚ εισηγήθηκε ορισμένα μέτρα για τα οποία εξασφάλισε τη συναίνεση του Πολιτικού Γραφείου, τα οποία αποσκοπούν στη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας του κόμματος.

Ειδικότερα, αναμένεται να προωθηθούν οι ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για το γενικότερο οικονομικό πλάνο:

Αναδιοργάνωση όσον αφορά τους έμμισθους του κόμματος

Τερματισμός και αποφυγή όλων των μη απαραίτητων εξόδων

Αποκοπή 10% από μισθούς και συντάξεις δημάρχων ή συμβούλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ένδειξη στήριξης προς το κόμμα (ήδη υφίσταται αλλά δεν εφαρμόζεται από όλους)

Όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, η Σοφία Μακρή αποφάσισε επίσης να συγκαλέσει νέα συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου το απόγευμα της ερχόμενης Πέμπτης, για περαιτέρω συζήτηση επί του θέματος.

Ενστάσεις για την ομάδα της

Κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής, η νέα πρόεδρος εισηγήθηκε τον διορισμό τριών συγκεκριμένων προσώπων στη Γραμματεία. Ο λόγος για τους Μιχάλη Κουταλιανό, Παύλο Μιχαήλ και Γιάννη Αναστασίου. Ωστόσο, τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου δεν έκαναν αποδεκτή την πρόταση.

Ως αποτέλεσμα, η Σοφία Μακρή τους διόρισε ως συμβούλους της, μαζί με ακόμα τέσσερα πρόσωπα, πράγμα για το οποίο δεν χρειαζόταν την έγκριση του Πολιτικού Γραφείου. Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι της θα είναι οι εξής:

Μιχάλης Κουταλιανός

Παύλος Μιχαήλ

Γιάννης Αναστασίου

Παύλος Αναστασίου

Γεωργία Κωνσταντίνου

Μιχάλης Θεοδούλου

Μαρίνος Θεοδώρου

Συναντήσεις με ΔΗΚΟ-ΔΗΠΑ, αποστάσεις από τα περί συνένωσης Κέντρου

Οι εθιμοτυπικές συναντήσεις με τις ηγεσίες άλλων κομμάτων συνεχίζονται για την νέα πρόεδρο της ΕΔΕΚ. Το σημερινό πρόγραμμα έγραφε Μάριος Καρογιάν και Νικόλας Παπαδόπουλους. Τον πρώτο τον είδε τις προηγούμενες μέρες, ενώ τον δεύτερο αναμένεται να τον συναντήσει το απόγευμα.

Πάντως, οι πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι η ΕΔΕΚ υπό τη νέα της ηγεσία δεν ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην οποιαδήποτε προσπάθεια για συνένωση του Κέντρου και αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει στις ηγεσίες του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ, στην περίπτωση που κληθεί να εκφράσει τη θέση της.

Παραίτηση στην επαρχιακή επιτροπή Λάρνακας

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Ευάγγελος Γεωργιάδης, μέχρι πρότινος αναπληρωτής πρόεδρος της επαρχιακής επιτροπής στη Λάρνακα, υπέβαλε την παραίτηση του μέσω επιστολής που απέστειλε στην πρόεδρο της ΕΔΕΚ.

Κομματικές πηγές ανέφεραν στην ιστοσελίδα μας ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν ανενεργό εδώ και χρόνια, ενώ η εξέλιξη ερμηνεύτηκε ως μια κίνηση που αποσκοπούσε στην δημιουργία εντύπωσης ότι υπάρχουν αντιδράσεις στις τάξεις του κόμματος για την πορεία που αναμένεται να χαράξει η νέα ηγεσία ενόψει της επόμενης μέρας.

Έδωσε στίγμα στο Κυπριακό

Στο μεταξύ η ΕΔΕΚ σήμερα εξέδωσε ανακοίνωση για το Κυπριακό. Πρόκειται για την πρώτη πολιτική παρέμβαση της νέας ηγεσίας, η οποία δίνει μια πρώτη γεύση για τις θέσεις της Σοφίας Μακρή στο εθνικό ζήτημα.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το κόμμα στηρίζει τις πρωτοβουλίες, που στόχο έχουν την επανέναρξη μιας ουσιαστικής διαδικασίας που να μπορεί να οδηγήσει σε μια βιώσιμη, λειτουργική και ευρωπαϊκή λύση του Κυπριακού, ενόψει και των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη.

Δεν γίνεται αναφορά σε στήριξη συγκεκριμένου μοντέλου λύσης, ωστόσο τονίζεται ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό οτιδήποτε θα επιβάλει «μόνιμους διαχωρισμούς που θα καθιστούν τους Κύπριους πολίτες δεύτερης κατηγορίας στην ίδια τους την πατρίδα».