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Προειδοποίηση για 97 προϊόντα που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών εξέδωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία αποτελεί το ενιαίο σημείο επαφής της Κύπρου για το ευρωπαϊκό σύστημα Safety Gate.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα προϊόντα κοινοποιήθηκαν στο σύστημα κατά την εβδομάδα που άρχισε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και περιλαμβάνονται στο Δελτίο 37. Εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα 97 προϊόντα κατανεμήθηκαν, για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, στις πιο κάτω αρμόδιες κυβερνητικές αρχές:

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή:21 προϊόντα.

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: 36 προϊόντα.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: 15 προϊόντα.

Τμήμα Οδικών Μεταφορών: 10 προϊόντα.

Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών: 7 προϊόντα.

Υγειονομικές Υπηρεσίες: 5 προϊόντα.

Τμήμα Περιβάλλοντος: 3 προϊόντα.

Όλες οι πληροφορίες για τα 97 προϊόντα που κοινοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς και οι αρμόδιες αρχές που αυτά αφορούν, παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα. Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα του Safety Gate παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα.

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.