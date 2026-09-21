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Για περίπου δύο ώρες παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, προκειμένου να καταθέσει, όπως ο ίδιος ανέφερε, ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της έρευνας, καθώς φέρεται να είναι το πρόσωπο που έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό του Κολωνακίου, Ιωάννα Γάκα, φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Ερωτηθείς για τον λόγο για τον οποίο η Ιωάννα Γάκα τού έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Νάσος Κομιανός απάντησε: «Θα το μάθετε».

«Ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα, είναι σε εξέλιξη η έρευνα», είπε ο ίδιος βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο και, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, συμπλήρωσε: «Ευχαριστώ που με εξευτελίζετε. Σταματήστε τον διασυρμό μου».

Πάντως, ο ίδιος δήλωσε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μία φορά μόνο.

Τέλος, ο δικηγόρος του, Ιωάννης Γλύκας, δήλωσε: «Η ανάκριση είναι μυστική. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποκάλυψης στοιχείων. Ο εντολέας μου είναι μάρτυρας και ήρθε αυτοβούλως στον ανακριτή για να συμβάλει στην έρευνα».

Τι είπε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής

Ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι ο ίδιος και η 56χρονη ιατρός είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται επίσης να υποστήριξε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, από μία γνωστή μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.

Παράλληλα , υποστήριξε οτι με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχε μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου είχαν δώσει νέο ραντεβού για να λάβει ιστορικό από τον τραγουδιστή.

Ο ανακριτής αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων ιατρών προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί πιθανότατα να στρέψει και προς άλλες κατευθύνσεις την έρευνα του ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κομιανός έφτασε στις 10 το πρωί στον ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για σειρά ζητημάτων που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Κατά την άφιξή του δεν προχώρησε σε καμία δήλωση προς τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο.

protothema.gr