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Στα €19,3 δισ. ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2026 το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων που διαχειρίζονται οι Διαχειριστές Πιστωτικών Διευκολύνσεων και οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων στην Κύπρο, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.

Από το συνολικό χαρτοφυλάκιο, το 94,6% αφορούσε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ποσοστό που παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2026.

Το συμβατικό υπόλοιπο των δανείων διαμορφώθηκε συγκεκριμένα στα €19,276 δισ., ενώ το καθαρό λογιστικό τους υπόλοιπο ανερχόταν στα €2,671 δισ.

Στα €9,3 δισ. τα δάνεια των νοικοκυριών

Από το συνολικό χαρτοφυλάκιο, ποσό ύψους €9,345 δισ. αφορούσε νοικοκυριά και €9,205 δισ. μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

Τα υπόλοιπα €726 εκατ. αφορούσαν λοιπές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

Ο συνολικός αριθμός των δανειοληπτών ανερχόταν σε 62.771, με τη μεγάλη πλειονότητα να αφορά νοικοκυριά.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν 53.494 δανειολήπτες από τον τομέα των νοικοκυριών, 9.214 μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και 63 λοιπές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

Μειώθηκαν τα ακίνητα των εταιρειών εξαγοράς

Μείωση καταγράφηκε στον αριθμό των ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων.

Τα ακίνητα περιορίστηκαν από 8.014 τον Μάρτιο σε 7.714 τον Ιούνιο, σημειώνοντας μείωση κατά 300 μέσα σε ένα τρίμηνο.

Παράλληλα, η συνολική αγοραία αξία τους υποχώρησε κατά €50 εκατ., από €968 εκατ. τον Μάρτιο σε €918 εκατ. στο τέλος Ιουνίου.

Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας αφορούν τον τομέα των Διαχειριστών Πιστωτικών Διευκολύνσεων και των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων, με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Ιουνίου 2026.