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Αμετάβλητος στο 1,6% παρέμεινε στο τέλος Ιουνίου του 2026 ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) του κυπριακού τραπεζικού τομέα, ενώ την ίδια ώρα ενισχύθηκε η κάλυψη των προβληματικών δανείων με προβλέψεις, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ο δείκτης ΜΕΧ, με βάση τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και η οποία περιλαμβάνει δάνεια και προκαταβολές προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο με τον Μάρτιο του 2026.

Την ίδια περίοδο, ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε στο 64,9%, από 62,7% στο τέλος Μαρτίου, καταγράφοντας άνοδο 2,2 ποσοστιαίων μονάδων.

Παράλληλα, οι συνολικές χορηγήσεις που είχαν υποστεί αναδιάρθρωση διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου στα €0,7 δισ.

Από αυτές, €0,3 δισ. εξακολουθούσαν να κατατάσσονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, παρά την προηγούμενη αναδιάρθρωσή τους.