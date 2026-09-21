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Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης της easy family of Βrands (www.easy.com & www.easyHistory.info), ιδρυτής και πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.com.cy), βραβεύει για τέταρτη χρονιά τη Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο, προσφέροντας συνολικά 200,000 ευρώ στις τρεις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες.

Ο διαγωνισμός “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus”, ο οποίος έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, έχει στόχο να αναδείξει και να ενισχύσει νέους ανθρώπους που διαθέτουν όραμα, καινοτόμες ιδέες και τη φιλοδοξία να τις μετατρέψουν σε επιτυχημένες επιχειρήσεις.

Μετά την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων διοργανώσεων, τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας προσφέρουν και φέτος την ευκαιρία σε νέους επιχειρηματίες να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, να λάβουν ουσιαστική οικονομική στήριξη και να κάνουν το επόμενο αποφασιστικό βήμα στην επιχειρηματική τους διαδρομή.

Χρηματικά έπαθλα 200.000 ευρω

Οι τρεις νικητές θα διεκδικήσουν το χρηματικό έπαθλο των 200.000 ευρώ ως εξής:

Ο 1ος νικητής θα λάβει το ποσό των €100.000

Ο 2ος νικητής θα λάβει το ποσό των €60.000

Ο 3ος νικητής θα λάβει το ποσό των €40.00

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προηγούμενες διοργανώσεις προσέλκυσαν μαζική συμμετοχή, αναδεικνύοντας τα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus” σε σημείο αναφοράς για τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο, αντίστοιχα με τα Βραβεία που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από το 2008.

Δικαίωμα συμμετοχής στα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2026” έχουν νέοι επιχειρηματίες κάτω των 34 ετών, οι οποίοι έχουν ιδρύσει εταιρεία στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 40.000 ευρώ. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν νέοι επιχειρηματίες ανεξαρτήτως υπηκοότητας.

Αναφερόμενος στα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026, ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε: «Η νέα γενιά της Κύπρου διαθέτει τη δύναμη, το όραμα και την αποφασιστικότητα να καινοτομήσει, να δημιουργήσει και να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού μέλλοντος της χώρας. Μέσα από τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας θέλουμε να δώσουμε στους νέους την ευκαιρία να τολμήσουν, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να λάβουν την ουσιαστική στήριξη που χρειάζονται στα πρώτα, αλλά και πιο κρίσιμα, βήματα της επιχειρηματικής τους πορείας.

Στηρίζουμε τους νέους, γιατί πιστεύουμε στις δυνατότητές τους και στη δύναμή τους να δημιουργήσουν επιχειρήσεις με προοπτική, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας. Στόχος μας είναι τα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus” να αποτελέσουν ένα ισχυρό κίνητρο για τους νέους επιχειρηματίες και μια πλατφόρμα μέσα από την οποία οι καλύτερες ιδέες μπορούν να εξελιχθούν σε επιτυχημένες επιχειρήσεις με διάρκεια, ανάπτυξη και θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Και όπως πάντα λέω στους νέους: τολμήστε τώρα που έχετε το μέλλον μπροστά σας. Είναι η στιγμή να κυνηγήσετε το όραμα σας, να πάρετε πρωτοβουλίες και να δημιουργήσετε κάτι σημαντικό, πριν η εμπειρία σας κάνει πιο επιφυλακτικούς απέναντι στο ρίσκο και περιορίσει την τόλμη και τη φαντασία σας».

Αιτήσεις Συμμετοχής

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2026” άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως την 15η Οκτωβρίου 2026. Η διαδικασία των συνεντεύξεων με τους υποψηφίους θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, ενώ η τελετή απονομής των χρηματικών επάθλων, από τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου, θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026, κάνοντας κλικ στο link https://steliosfoundation.com.cy/. Για περισσότερες πληροφορίες και τα κριτήρια του διαγωνισμού oι υποψήφιοι καλούνται να κατεβάσουν την αίτηση, η οποία αφού συμπληρωθεί θα πρέπει να αποσταλεί μέσω email στον κ. Μάριο Μισιρλή marios.missirlis@stelios.com, με την αναφορά “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2026”.

INFO: Stelios Philanthropic Foundation

Στόχος του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation είναι η προσφορά στην κοινωνία, η στήριξη διάφορων φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στις χώρες όπου o Stelios και η οικογένεια του έχουν ζήσει και εργαστεί: στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Μονακό και τη Γαλλία.

Σημαντικές δράσεις του Stelios Philanthropic Foundation στην Κύπρο είναι τα Δικοινοτικά Βραβεία Επιχειρηματικής Συνεργασίας και τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας με απονομή χρηματικών επάθλων στους νικητές, η πρωτοβουλία «Φαγητό από Καρδιάς» σε χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η οικονομική ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και πληγέντων από σοβαρές καταστροφές, η οικονομική αρωγή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και η χρηματοδότηση υποτροφιών σε νέους για τη φοίτησή τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.