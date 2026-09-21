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Με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας συνδέθηκε νέα φωτοβολταϊκή μονάδα στον δικοινοτικό Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λευκωσίας, στην περιοχή Μιας Μηλιάς/Haspolat, η οποία αναμένεται να καλύπτει έως και 18% των ετήσιων αναγκών του σταθμού σε ηλεκτρική ενέργεια.

Το έργο, συνολικού ύψους €1,6 εκατ., χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα και υλοποιήθηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη μέσω του Μηχανισμού Τοπικών Υποδομών.

Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση συνδέθηκε με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο του 2026, έπειτα από περίπου δέκα μήνες κατασκευαστικών εργασιών.

Περίπου 1.860 φωτοβολταϊκά πλαίσια

Η νέα εγκατάσταση έχει ισχύ 840 kW (AC) και 1.018 kWp και αποτελείται από περίπου 1.860 φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Η ετήσια παραγωγή της υπολογίζεται σε περίπου 1,6 εκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 15%-18% της ετήσιας κατανάλωσης του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων.

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας αναμένεται να περιορίσει την εξάρτηση της εγκατάστασης από το δίκτυο και να μειώσει το λειτουργικό της κόστος.

Κάλυψη αναγκών και από βιοαέριο

Η επεξεργασία λυμάτων αποτελεί ενεργοβόρα διαδικασία. Περίπου 30% των ενεργειακών αναγκών του σταθμού καλύπτεται ήδη από βιοαέριο που παράγεται επιτόπου.

Σε συνδυασμό με το νέο φωτοβολταϊκό σύστημα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα καλύπτουν πλέον σημαντικό μέρος των συνολικών αναγκών της μονάδας, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα της διαχείρισης λυμάτων.

Η νέα εγκατάσταση αναμένεται επίσης να μειώσει το λειτουργικό κόστος που βαρύνει την τουρκοκυπριακή τοπική κοινότητα της Λευκωσίας.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα περιορίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 830 τόνους ετησίως.

Σε εξέλιξη οι τελικές προσαρμογές

Το έργο καλύπτει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την επίβλεψη της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Οι τελικές προσαρμογές του συστήματος βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ακολουθήσει επιθεώρηση πριν από την οριστική παραλαβή.

Κατά την επιχειρησιακή φάση, η τακτική λειτουργία και συντήρηση θα είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση αξιόπιστων και αποδοτικών επιδόσεων σε βάθος χρόνου.

Ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος της Λευκωσίας και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα δικοινοτικής υποδομής που καλύπτει ανάγκες και στις δύο πλευρές της πόλης.

Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος βασίζεται στη μακροχρόνια δικοινοτική συνεργασία για την επεξεργασία λυμάτων, επιδιώκοντας πρακτικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τις δύο κοινότητες.