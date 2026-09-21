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Περισσότεροι από 205.400 εθελοντές δότες μυελού των οστών, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, είναι σήμερα εγγεγραμμένοι στο αρχείο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, ενώ πέραν των 1.000 δοτών έχουν ήδη προσφέρει μόσχευμα σε ασθενείς σε 36 χώρες, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύει το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δοτών Μυελού των Οστών (World Marrow Donor Day – WMDD), η οποία γιορτάζεται την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026, με φετινό θέμα «Ήρωες της Ελπίδας».

Σε ανακοίνωσή του, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα αναφέρει πως η ημέρα είναι αφιερωμένη στους εθελοντές δότες που εγγράφονται στα αρχεία δοτών και, όταν εντοπιστούν ως συμβατοί, προσφέρουν αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, δίνοντας σε ασθενείς με σοβαρές αιματολογικές παθήσεις μια ευκαιρία για ζωή.

Εξάλλου, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα συμμετέχει στον 12ο παγκόσμιο εορτασμό της WMDD, τιμώντας τους δότες που έχουν ήδη προσφέρει μόσχευμα, αλλά και όλους όσοι έχουν εγγραφεί ως εθελοντές στα εθνικά αρχεία δοτών.

Η World Marrow Donor Association (WMDA), η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 44 εκατομμύρια εθελοντές δότες από 60 χώρες, αναδεικνύει μέσα από τη φετινή εκστρατεία τον καθοριστικό ρόλο των εθελοντών δοτών και τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τον εντοπισμό συμβατών μοσχευμάτων.

Σύμφωνα με την WMDA, περισσότεροι από 70.000 ασθενείς κάθε χρόνο αναζητούν συμβατό δότη εκτός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ενώ περίπου οι μισοί από τους ασθενείς που τελικά εντοπίζουν συμβατό εθελοντή δότη βρίσκουν δότη σε άλλη χώρα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Δοτών Μυελού των Οστών καθιερώθηκε το 2015 και έκτοτε διοργανώνονται κάθε χρόνο δράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο από αρχεία δοτών, μεταμοσχευτικά κέντρα, ασθενείς, εθελοντές και υποστηρικτές, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανάδειξη της αξίας της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα αποτελεί μέλος της WMDA από το 2000 και εξασφάλισε τη διαπίστευση του οργανισμού το 2008, συγκαταλεγόμενο μεταξύ των πρώτων αρχείων δοτών παγκοσμίως που έλαβαν τη συγκεκριμένη διαπίστευση.

Το κυπριακό αρχείο είναι το μεγαλύτερο σε αναλογία πληθυσμού παγκοσμίως, σύμφωνα με το Ίδρυμα, και αποτελεί σημαντικό μέρος του διεθνούς δικτύου μέσω του οποίου αναζητούνται συμβατοί δότες για ασθενείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, «η ανάγκη συνεχούς ανανέωσης και διεύρυνσης του Αρχείου, ωστόσο, παραμένει, καθώς η γενετική πολυμορφία του κυπριακού πληθυσμού και οι δημογραφικές εξελίξεις επηρεάζουν τις πιθανότητες εντοπισμού συμβατού μη συγγενή δότη».

Το Ίδρυμα υπογραμμίζει ακόμη ότι η εγγραφή νέων εθελοντών είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες κάθε ασθενή να εντοπίσει συμβατό δότη.

Όπως σημειώνει, από την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών το 1956, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ασθενείς παγκοσμίως έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, ενώ η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων αποτελεί θεραπευτική επιλογή για περισσότερες από 70 διαφορετικές ασθένειες.

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα αφιερώνει τον Σεπτέμβριο ως «Μήνα Λευχαιμίας», διοργανώνοντας σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τη δωρεά μυελού των οστών.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δοτών Μυελού των Οστών, το Ίδρυμα καλεί το κοινό να συμμετάσχει στην παγκόσμια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιραζόμενο ιστορίες θάρρους, ανάκαμψης και γενναιοδωρίας και χρησιμοποιώντας τα hashtag #thankyoudonor, #WMDD26 και #HopeHero.

ΚΥΠΕ