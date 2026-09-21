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Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων ζωής και προσφοράς, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα συμμετέχει και φέτος στη μεγάλη γιορτή της επιστήμης, European Researchers’ Night 2026, την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, στην Κρατική Έκθεση Κύπρου, στη Λευκωσία.

Η φετινή διοργάνωση, με τίτλο «CELEBRATE 2.0 – Two Decades of STEAM–Powered Inspiration», γιορτάζει 20 χρόνια European Researchers’ Night και διοργανώνεται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), με στόχο να φέρει την επιστήμη και την καινοτομία πιο κοντά στο κοινό και ιδιαίτερα στη νέα γενιά.

Για το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, η φετινή συμμετοχή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς συμπίπτει με τα 30 χρόνια επιστήμης, εθελοντικής προσφοράς και αφοσίωσης στη ζωή.

Στο Περίπτερο 34, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διαδραστική δραστηριότητα:

«Γίνε Δότης, Χάρισε Ζωή: Η Επιστήμη πίσω από τη Δωρεά Μυελού των Οστών και Οργάνων»

Μέσα από μια βιωματική και εκπαιδευτική εμπειρία, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν την επιστήμη πίσω από την αναζήτηση ενός συμβατού δότη και θα γνωρίσουν πώς ένα πολύτιμο «ταίριασμα» μπορεί να γίνει η αρχή μιας δεύτερης ευκαιρίας στη ζωή.

Παράλληλα, θα ενημερωθούν για τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς, το έργο του Αρχείου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, τη διεθνή αναζήτηση συμβατών δοτών μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας Εθελοντών Δοτών, καθώς και τον ρόλο του Συντονιστικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων (TCO).

Η επιστήμη γίνεται παιχνίδι μέσα από δύο ξεχωριστές δραστηριότητες: «Βρες τον Ιδανικό Δότη» και «DNA Ντετέκτιβ – Βρες το Ταίρι σου!». Οι μικροί μας επιστήμονες θα αναζητήσουν το σωστό «ταίριασμα», θα γνωρίσουν με διασκεδαστικό τρόπο τον κόσμο του DNA και της συμβατότητας και, ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες, θα πάρουν το δικό τους δωράκι.

Σας περιμένουμε στο Περίπτερο 34, για να ανακαλύψουμε μαζί την επιστήμη πίσω από τη δωρεά και να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά μέσα από τη γνώση και την προσφορά.

Γιατί η επιστήμη δεν είναι μόνο γνώση. Είναι ανακάλυψη. Είναι προσφορά. Είναι ζωή.

30 χρόνια Καραϊσκάκειο Ίδρυμα.

30 χρόνια επιστήμης και προσφοράς στη ζωή.