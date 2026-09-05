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Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή εξελέγη νέα Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα από τα εκλογικά κέντρα του κόμματος, καθώς φαίνεται να συγκεντρώνει το 50 συν μία ψήφους των ψηφισάντων.

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή συγκέντρωσε συνολικά 1.191 ψήφους (53%), ο Κυριάκος Μαυρονικόλας 788 (35%) και ο Γιώργος Κουττούκης 246 (11%).

Δείτε αναλυτικά

Λευκωσία

Ψήφισαν 876

389 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

370 Κυριάκος Μαυρονικόλας

113 Γιώργος Κουττούκης

1 Λευκό

3 Άκυρα

Λεμεσός

Ψήφισαν 449

279 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

89 Κυριάκος Μαυρονικόλας

80 Γιώργος Κουττούκης

1 Άκυρο

Λάρνακα

Ψήφισαν 223

147 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

63 Κυριάκος Μαυρονικόλας

12 Γιώργος Κουττούκης

1 άκυρο

Αμμόχωστος

Ψήφισαν 70

25 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

40 Κυριάκος Μαυρονικόλας

4 Γιώργος Κουττούκης

Πάφος

Ψήφισαν 525

294 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

200 Κυριάκος Μαυρονικόλας

30 Γιώργος Κουττούκης

Πύργος Τηλλυριας

Ψήφισαν 75

46 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

23 Κυριάκος Μαυρονικόλας

6 Γιώργος Κουττούκης

Αθήνα

Ψήφισαν 15

11 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

3 Κυριάκος Μαυρονικόλας

1 Γιώργος Κουττούκης

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των μελών της ΕΔΕΚ που είχαν δικαίωμα ψήφου, ανέρχεται περίπου στις 8.000. Ωστόσο, στις κάλπες προσήλθαν 2.233.

Κατά τη σημερινή εκλογική διαδικασία, δεν έλειψαν οι εντάσεις. Πληροφορίες έκαναν λόγο για αποκλεισμό πάνω από 700 μελών από τους εκλογικούς καταλόγους και, κατ’ επέκταση, από το δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, για τα συγκεκριμένα πρόσωπα προβλήθηκε ως αιτιολογία ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις δεν είχαν ψηφίσει την ΕΔΕΚ.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται, η σχετική απόφαση του Έκτακτου Συνεδρίου αφορούσε μέλη τα οποία είχαν κατέλθει ως υποψήφιοι με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς και όχι πρόσωπα για τα οποία υπήρχε η εκτίμηση ότι δεν ψήφισαν το κόμμα.

Μάλιστα, σε εκλογικό κέντρο του κόμματος προκλήθηκε ένταση, αφού σε αρκετό κόσμο δεν επιτραπεί η ψήφος, ενώ καταγγέλλουν ότι έχουν διαγραφεί από το μητρώο χωρίς πρώτα να ερωτηθούν.