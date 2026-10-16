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Μια βαθιά δομική αλλαγή συντελείται στον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μετατρέπεται με ταχείς ρυθμούς σε «ψηφιακό βοηθό», όπως διαπιστώνει η νέα πανευρωπαϊκή μελέτη EOS Banking AI Barometer, που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Το EOS Banking AI προσφέρει έναν πολύτιμο καθρέφτη για το μέλλον του κυπριακού τραπεζικού συστήματος. Καθώς οι Κύπριοι καταναλωτές -και ιδιαίτερα η νέα γενιά, που δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις του AI- στρέφονται στα ψηφιακά κανάλια, οι εγχώριες τράπεζες καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή, να παραδώσουν τις «έξυπνες», προληπτικές υπηρεσίες που ζητά η αγορά, χωρίς να θυσιάσουν την ανθρωποκεντρική προσέγγιση που παραδοσιακά χαρακτηρίζει την κυπριακή αγορά.

Σύμφωνα με την μελέτη, το 46% των Ευρωπαίων καταναλωτών δηλώνει ότι η επικοινωνία με την τράπεζά του έχει βελτιωθεί αισθητά χάρη στις εφαρμογές AI. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των πολιτών απέναντι στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και οικονομικών δυσκολιών.

Σχεδόν ένας στους τρεις ερωτηθέντες (29%) δηλώνει πως θα προτιμούσε να συζητά ευαίσθητα τραπεζικά ζητήματα με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αντί για έναν υπάλληλο. Στις νεότερες ηλικίες (18 έως 34 ετών), το ποσοστό αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας το 38%. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει και σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία των υφιστάμενων εργαλείων. Στους τομείς της κατανόησης, της ακρίβειας και της επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, τα ποσοστά ικανοποίησης από τις επιδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης κινούνται σε μέτρια επίπεδα, μεταξύ 35% και 36%.

Πέρα από την παθητική πληροφόρηση, οι καταναλωτές δείχνουν έτοιμοι να αποδεχθούν έναν πιο ενεργό, προληπτικό ρόλο από τα τραπεζικά συστήματα AI, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής πίεσης. Ειδικότερα, το 61% των ερωτηθέντων επιθυμεί προληπτικές ειδοποιήσεις σε περίπτωση κινδύνου υπερανάληψης λογαριασμού, ενώ το 51% αξιολογεί θετικά τη λήψη εξατομικευμένων προτάσεων αποπληρωμής οφειλών μέσω AI σε περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.

Ωστόσο, το 60% εξακολουθεί να αναζητά την ανθρώπινη επαφή, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς τα τραπεζικά ιδρύματα, το AI αποτελεί εργαλείο αναβάθμισης, όχι πλήρη αντικαταστάτη των σχέσεων εμπιστοσύνης. Αν και η Κύπρος δεν συμπεριλήφθηκε στο δείγμα των 11 χωρών της έρευνας, τα συμπεράσματά της αποκτούν βαρύνουσα σημασία για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Οι κυπριακές τράπεζες, έχοντας αφήσει πίσω τους τις προκλήσεις της προηγούμενης δεκαετίας, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια φάση επιθετικής ψηφιακής ανάπτυξης.

Το Forbes Cyprus Summit 2026

Σε πρόσφατες τοποθετήσεις τους στο Forbes Cyprus Summit 2026, πολιτειακοί αξιωματούχοι, τραπεζικά στελέχη, εκπρόσωποι εποπτικών αρχών και τεχνολογικών εταιρειών, αλλά και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, υπογράμμισαν ότι η υιοθέτηση του AI προσφέρει τεράστια ισχύ και λειτουργική αποτελεσματικότητα, αλλά εισάγει νέους κινδύνους για κυβερνοεπιθέσεις και λειτουργική ευπάθεια.

Η ανάπτυξη αυτή, ωστόσο, δεν γίνεται σε ρυθμιστικό κενό. Από τον Αύγουστο του 2026, οι κυπριακοί οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τις αυστηρές υποχρεώσεις συμμόρφωσης του ευρωπαϊκού νόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act), ο οποίος κατατάσσει τα συστήματα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit scoring) μέσω AI στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου.

Να σημειώσουμε ότι η στρατηγική των κυπριακών ιδρυμάτων ευθυγραμμίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό εύρημα και το AI επιστρατεύεται για wargaming σενάρια κινδύνου, εντοπισμό απάτης και αυτοματοποίηση, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας (human oversight) παραμένει η ασφαλιστική δικλίδα.