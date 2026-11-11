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Αποστολή: Αττάλεια Τουρκίας

Ουσιαστικά αποτελέσματα βλέπει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, από την τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Λευκωσία ανάμεσα στην Ολγκίν και τους δύο ηγέτες. Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μίλησε τηλεφωνικώς με τον ΓΓ ΟΗΕ, και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους αναφέρθηκαν στην πορεία των εξελίξεων στο Κυπριακό και τον καθορισμό τριμερούς συνάντησης υπό τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Φιλελεύθερος, η επικοινωνία του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον ΓΓ ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε ενώ το αεροσκάφος που μετέφερε τον ΠτΔ είχε σταθμεύσει στη Ρόδο πριν κατευθυνθεί προς την Αττάλεια της Τουρκίας.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν το αποτέλεσμα της συνάντησης της Δευτέρας, με τον Αντόνιο Γκουτέρες να εμφανίζεται ικανοποιημένος για τα όσα συμφωνήθηκαν ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Όσον αφορά την τριμερή ανάμεσα στον ΓΓ ΟΗΕ και τους δύο ηγέτες, αυτή δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Όπως πληροφορούμαστε ήδη ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στις τρεις πλευρές προκειμένου να βρεθεί ημερομηνία για πραγματοποίηση της συνάντησης.

Στη σύνοδο για το κλίμα

Η Αττάλεια είναι ο πρώτος σταθμός του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και όπως δήλωσε χθες ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η συμμετοχή στη Σύνοδο Ηγετών της COP31 εντάσσεται σε ένα ιδιαίτερο διπλωματικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες διεξαγωγής της Διάσκεψης και τις διπλωματικές διεργασίες που προηγήθηκαν, σε στενό συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ο τέταρτος Κύπριος Πρόεδρος που επισκέπτεται την Τουρκία, αλλά μόνο ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είχε πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη το Νοέμβριο του 1962. Οι επόμενοι δύο, Γλαύκος Κληρίδης και Νίκος Αναστασιάδης πήγαν στην Τουρκία στο πλαίσιο διεθνών διασκέψεων και σε αμφότερες τις περιπτώσεις η Τουρκία, στη λογική της μη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιχείρησε να δημιουργήσει προβλήματα.

Κάτι ανάλογο προσπάθησε και φέτος, επιχειρώντας να αφήσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη εκτός της λίστας προσκεκλημένων για τη σύνοδο του ΟΗΕ. Η Λευκωσία κινήθηκε διπλωματικά επιτυγχάνοντας να ανατρέψει τα τουρκικά σχέδια.

Όπως σημείωσε στη δήλωσή του ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, «στο πλαίσιο των διεργασιών αυτών, υπήρξε στενός και συστηματικός συντονισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βάση της κοινής ευρωπαϊκής θέσης ότι η ισότιμη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών σε διεθνείς διαδικασίες αποτελεί θεμελιώδη αρχή».

Τι θα πει σήμερα ο Πρόεδρος

Κατά τη σημερινή σύνοδο ηγετών ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πραγματοποιήσει παρέμβαση ενώπιον των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, αναδεικνύοντας τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κοινή ευρωπαϊκή θέση για ενίσχυση της παγκόσμιας κλιματικής φιλοδοξίας, αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και επιτάχυνση της υλοποίησης των διεθνών δεσμεύσεων.

Σύμφωνα με τον Κ. Λετυμπιώτη «ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περιφερειακή Πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η οποία αποτελεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο επιστημονικής συνεργασίας, συντονισμένης αντιμετώπισης κοινών κινδύνων και προώθησης συγκεκριμένων δράσεων και έργων για το μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Παράλληλα, ο ΠτΔ θα αναδείξει την πρωτοβουλία που αναλήφθηκε κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενίσχυση της στρατηγικής προσέγγισης της ΕΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, σημείωσε ο Εκπρόσωπος, περιλαμβάνει επτά δράσεις, οι οποίες προωθήθηκαν και σε υπουργικό επίπεδο, ενώ η υλοποίησή τους συνεχίζεται υπό την ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ευκαιρίας δοθείσης

Στο περιθώριο της Συνόδου Ηγετών της COP31 θα υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης διμερών επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Φιλελεύθερου, στο περιθώριο της συνόδου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει σήμερα συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επόμενος σταθμός το Δουβλίνο

Αργά το απόγευμα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Δουβλίνο, όπου την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με τη συμμετοχή ηγετών από ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και αντικείμενο τις κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει ειδικότερα στη θεματική συζήτηση με αντικείμενο την ασφάλεια και την υπεράσπιση μιας δημοκρατικής Ευρώπης («Securing and defending a democratic Europe»), στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστούν οι σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και η προστασία των δημοκρατικών θεσμών.

Άτυπη σύνοδος για την ΤΝ

Την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, ο ΠτΔ θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία θα επικεντρωθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και τεχνολογικής αυτονομίας, καθώς και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και των ζητημάτων ασφάλειας που συνδέονται με τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.