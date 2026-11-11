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Επίσημα, πλέον, μιλούν για μέτρα! Οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις (ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ), μέσα από κοινή τους ανακοίνωση, εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση του υπουργείου Παιδείας σχετικά με το νομοσχέδιο για το σύστημα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση και την προώθησή του.

Στην ανακοίνωση τους –η οποία ακολούθησε εκείνη του Υπουργείου μέσω της οποίας έδινε διευκρινίσεις για διάφορα ζητήματα που προκύπτουν– ξεκάθαρα κάνουν λόγο για την πρόθεση τους να λάβουν δυναμικά μέτρα. Ακόμη, μέσω της επίσημης τους τοποθέτησης επιβεβαιώνονται και οι πληροφορίες του «Φ», όπως δημοσιεύτηκαν στο χθεσινό μας ρεπορτάζ, περί των ενεργειών που σχεδιάζουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Συγκεκριμένα, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ ξεκαθαρίζουν πως «δεν πρόκειται να παραμείνουν αδρανείς απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη στάση», όπως αναφέρουν, γνωστοποιώντας τις πιο κάτω ενέργειές τους:

Σύγκληση των συλλογικών τους σωμάτων τις επόμενες ημέρες, για ενημέρωση, αξιολόγηση των εξελίξεων και εξέταση της λήψης δυναμικών μέτρων αντίδρασης.

Πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων από τις τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις με τα μέλη τους, ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις εξελίξεις και τους χειρισμούς του υπουργείου Παιδείας.

Νέος κύκλος κοινών επαφών με τα πολιτικά κόμματα, με στόχο την ενημέρωσή τους και την ανάδειξη των σοβαρών ζητημάτων που προκύπτουν.

Καθορισμός κοινής συνάντησης με την επιτροπή Παιδείας της Βουλής, προκειμένου να τεθούν οι θέσεις και οι ανησυχίες τους.

Πραγματοποίηση κοινής συνεδρίας των τριών οργανώσεων τις επόμενες ημέρες, για τον συντονισμό των ενεργειών και τη λήψη κοινών αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα αντίδρασης.

Αναφορικά με το περιεχόμενο της ανακοίνωσής τους, επισημαίνουν πως οι μέχρι σήμερα χειρισμοί του Υπουργείου «συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τον θεσμικό τους ρόλο». Προσθέτουν πως «η τραγική καθυστέρηση ως προς την έναρξη του διαλόγου για ένα τόσο σοβαρό θέμα, η αμετακίνητη στάση του υπουργείου Παιδείας σε σχέση με το εργασιακό μέλλον εκατοντάδων εκπαιδευτικών και με την πιθανότητα πολλοί να παραμείνουν εκτός συστήματος, υπονομεύουν ευθέως τον κοινωνικό διάλογο.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Παιδείας παραπληροφορεί την κοινή γνώμη με αναφορά περί υιοθέτησης “εννέα από τις δέκα εισηγήσεις των οργανώσεων”». Όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσαν στην ανακοίνωσή τους: «Ουδέν αναληθέστερο!».

Παραγνώριση συνομιλητών και απαξίωση 17.000 εκπαιδευτικών

Εξάλλου, στην ανακοίνωση των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων αναφέρεται ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση –η οποία σημειώνεται πως ολοκληρώνεται στις 18 Νοεμβρίου– δεν είχε τους καν κοινοποιηθεί. «Κρίνεται τουλάχιστον αντιφατικό το υπουργείο Παιδείας να επικαλείται δημόσια τον διάλογο, τη θεσμικότητα και την υπευθυνότητα, ενώ στην πράξη παραγνωρίζει τους θεσμικούς συνομιλητές του, αποκλείοντάς τους ακόμη και από την ενημέρωση για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

Ο κοινωνικός διάλογος δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για προειλημμένες αποφάσεις ούτε να τον επικαλείται η επίσημη πλευρά, κατά περίσταση», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, από τα πυρά των οργανώσεων δεν γλύτωσε ούτε το… Προεδρικό. Επιβεβαιώνοντας εκ νέου τις πληροφορίες του «Φ» για δυσφορία τους στη μη ανταπόκριση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο αίτημα για παρέμβασή του και κλείσιμο συνάντησης ώστε να αρθεί το αδιέξοδο, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ αναφέρουν:

«Έντονο προβληματισμό προκαλεί και η στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι εδώ και μέρες οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν αποστείλει επιστολή ζητώντας συνάντηση, προκειμένου να θέσουν τις θέσεις και τις ανησυχίες τους, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει καμία απάντηση. Σημειώνουμε δε και την κατάθεση σχετικού υπομνήματος στις 8 Οκτωβρίου, ζητώντας τη δική του παρέμβαση.

Η στάση αυτή συνιστά απαξίωση προς τις τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις και προς τα 17.000 μέλη που εκπροσωπούν. Είναι οξύμωρο να ζητείται από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να σέβονται τις θεσμικές διαδικασίες και να αποφεύγουν τις εντάσεις, όταν οι ίδιες οι πολιτικές και πολιτειακές Αρχές δεν επιδεικνύουν τον ανάλογο σεβασμό».

Δεν αποδέχονται θυματοποίηση μελών

Κλείνοντας την αυστηρή ανακοίνωσή τους, οι τρεις οργανώσεις τονίζουν ότι «δεν πρόκειται να αποδεχθούν οποιαδήποτε προσπάθεια θυματοποίησης των μελών τους και δεν θα παραμείνουν απαθείς απέναντι σε ενέργειες που πλήττουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους και θα τους οδηγήσουν στην απόλυση».

Ταυτόχρονα, καλούν «την εκτελεστική εξουσία να αναλάβει τις ευθύνες της, να επιδείξει έμπρακτα τον απαιτούμενο σεβασμό προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και να αποκαταστήσει τις προϋποθέσεις ουσιαστικού και θεσμικού διαλόγου».

Επιπρόσθετα, σημειώνουν ότι «η διάθεση για διάλογο δεν σημαίνει αποδοχή της απαξίωσης και η υπομονή δεν αποτελεί συναίνεση. Τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση πως η ενότητα των εκπαιδευτικών οργανώσεων είναι δεδομένη. Με αυτό ως πυξίδα, θα κινηθούμε συντονισμένα, συλλογικά και αποφασιστικά, υπερασπιζόμενοι τον θεσμικό μας ρόλο και τα δικαιώματα των μελών μας».

Υπουργείο: Διαμορφώθηκαν ρυθμίσεις

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την περασμένη Κυριακή σχετική ανακοίνωση, σε μια προσπάθεια να τοποθετηθεί σε καίρια σημεία που άπτονται του νομοσχεδίου και τα οποία απασχολούν έντονα τη δημόσια συζήτηση. Μεταξύ άλλων, το Υπουργείο στην εν λόγω ανακοίνωση, σημείωσε πως «έχει ήδη προχωρήσει σε διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος και εξετάστηκαν προβληματισμοί και εισηγήσεις» και «ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, έχει ήδη υιοθετήσει αρκετές από τις θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων».

Αναφορικά με τις ρυθμίσεις που διαμορφώθηκαν μέσα από τη διαδικασία αυτή, επεσήμανε ότι αυτές είναι «η διατήρηση του ειδικού μητρώου μέχρι την εξάντλησή του, η διατήρηση συγκρισιμότητας με τα αποτελέσματα προηγούμενων εξετάσεων μέχρι το 2033, η διατήρηση της βαθμολογίας της εξέτασης για αριθμό ετών, το εύρος προϋπηρεσίας για το μητρώο και πρόσθετες επιμέρους ρυθμίσεις που προέκυψαν μέσα από το διάλογο».

Επίσης, ανέφερε ότι η διαφωνία παραμένει σε σχέση με το αίτημα των οργανώσεων για μονιμοποίηση εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στο μητρώο, χωρίς τη συμμετοχή τους σε εξέταση κατάταξης, στην οποία θα προσμετράται εκ νέου και η εκπαιδευτική προϋπηρεσία και προσθέτει ότι η ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος προσκρούει σε νομικούς περιορισμούς.

«Ο ουσιαστικός διάλογος δεν προϋποθέτει την αποδοχή κάθε αιτήματος. Προϋποθέτει συζήτηση και αξιολόγηση των εισηγήσεων, αξιοποίηση όσων μπορούν να ενσωματωθούν λόγω της νομικής πτυχής των ζητημάτων, καθώς και τεκμηριωμένη επεξήγηση των διαφορών που παραμένουν», σημείωσε το Υπουργείο.