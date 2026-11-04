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Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Παιδείας το νομοσχέδιο που αφορά το επίμαχο θέμα του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα της ολοκλήρωσης του διαλόγου του Υπουργείου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι οποίες διατηρούν τις διαφωνίες και τους προβληματισμούς τους επί συγκεκριμένων σημείων της πρότασης του υπουργείου Παιδείας και με κόκκινη γραμμή τη θέση τους για μονιμοποίηση εκπαιδευτικών χωρίς εξετάσεις.

Η δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, αφορά τονομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026» και το σχέδιο τροποποιητικών Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμοί του 2017 και 2026».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-consultation.gov.cy, «σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου και του σχεδίου των συναφών κανονισμών είναι η προώθηση του εκσυγχρονισμού του Συστήματος Διορισμού Εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, για αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αφού ο τρόπος εισδοχής στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει κρίσιμη σημασία για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Το σχέδιο Κανονισμών αφορά στη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία γραπτής εξέτασης, την κατάργηση της βάσης, καθώς και ρυθμίσεις που διέπουν τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Το ΥΠΑΝ θέτει προς διαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τους συναφείς τροποποιητικούς κανονισμούς και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να αποστείλει ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας η–Διαβούλευση, τυχόν απόψεις, σχόλια και παρατηρήσεις, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026».

Όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση, ενδέχεται να ενσωματωθούν συγκεκριμένες απόψεις στο νομοθέτημα και αφού τύχει ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία, θα οδηγηθεί ενώπιον Υπουργικού Συμβουλίου. Υπολογίζεται ότι περί τα τέλη Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ούτως ώστε αρχές Δεκεμβρίου προωθηθεί έτοιμο στη Βουλή.