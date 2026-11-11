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Την προσέλκυση ιδιωτικών και θεσμικών επενδύσεων για την ανάπλαση της Ακταίας Οδού και τη χρηματοδότηση έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης επιδιώκει ο Δήμος Λεμεσού, στο πλαίσιο του ευρύτερου κλιματικού σχεδιασμού της πόλης, ο οποίος περιλαμβάνει επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου €1,3 δισεκατομμυρίων.

Οι δυνατότητες εξεύρεσης χρηματοδότησης για τα συγκεκριμένα έργα βρέθηκαν στο επίκεντρο του εργαστηρίου «Better Funding Dialogue», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (10/11), με τη συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανισμών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επενδυτικών φορέων και επιχειρήσεων.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, υπογράμμισε ότι η μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες και βιώσιμες πόλεις δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στον σχεδιασμό, την τεχνολογία και την πολιτική βούληση, αλλά απαιτεί την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων και την ανάπτυξη αποτελεσματικών συνεργασιών.

Όπως ανέφερε, η Λεμεσός συγκαταλέγεται στις 100 ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030, έχοντας αναλάβει τη δέσμευση για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου, ανθεκτικού και συμπεριληπτικού αστικού περιβάλλοντος.

«Το Κλιματικό Συμβόλαιο της Λεμεσού περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους περίπου €1,3 δισεκατομμυρίων. Είναι σαφές ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδιασμού δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στους δημοτικούς και δημόσιους πόρους. Η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και η προσέλκυση θεσμικών επενδυτών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να μετατρέψουμε τις φιλοδοξίες μας σε συγκεκριμένα έργα», σημείωσε.

Στο επίκεντρο η Ακταία Οδός

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναζωογόνηση της Ακταίας Οδού, ένα έργο που, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, προσφέρει τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού της σχέσης της Λεμεσού με το παραλιακό της μέτωπο, το λιμάνι και τους κατοίκους της.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν να εξεταστούν οι δυνατότητες προσέλκυσης ιδιωτικών και θεσμικών κεφαλαίων, αλλά και να εντοπιστούν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν τη χρηματοδότηση σύνθετων έργων αστικής ανάπλασης.

Το εργαστήρι διοργανώθηκε από τον Δήμο Λεμεσού, σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο ICLEI Europe και το Ινστιτούτο Κύπρου, με την υποστήριξη της πλατφόρμας NetZeroCities.

Στις εργασίες συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, τραπεζών, επενδυτικών οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των κατασκευών, των υποδομών, των μεταφορών και της κινητικότητας.

Χρηματοδοτικά εργαλεία και ευρωπαϊκή εμπειρία

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν ευρωπαϊκές πρακτικές και χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Ο Bob D’Haeseleer, ανώτερος σύμβουλος πόλεων του δικτύου ICLEI, αναφέρθηκε στις προκλήσεις χρηματοδότησης της κλιματικής μετάβασης, ενώ ο Δρ Λουκάς Δημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέλυσε τις επενδυτικές δυσκολίες που παρουσιάζουν σύνθετα έργα ανάπλασης, όπως η Ακταία Οδός.

Παράλληλα, ο Filip Coenen, Financial Architect του Leuven2030, παρουσίασε την εμπειρία της βελγικής πόλης Λέουβεν και την ανάπτυξη του Leuven Climate City Fund, ενός χρηματοδοτικού μοντέλου που εξετάζει τον συνδυασμό οικονομικά αποδοτικών έργων με παρεμβάσεις που αποφέρουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Από την πλευρά της, η Αιμιλία Πιστρίκα, επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Κύπρο, παρουσίασε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Μέσα από συζητήσεις σε μικρότερες ομάδες, οι συμμετέχοντες εξέτασαν τα εμπόδια στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και τις προοπτικές δημιουργίας νέων χρηματοδοτικών συνεργασιών.

Σύμφωνα με τον Δήμο Λεμεσού, η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια εξεύρεσης χρηματοδοτικών λύσεων για τις προτεραιότητες του Κλιματικού Συμβολαίου, με την Ακταία Οδό να αποτελεί ένα από τα έργα στα οποία επιδιώκεται η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας και η συνεργασία με πιθανούς επενδυτές.

ΚΥΠΕ