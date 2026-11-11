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Στις «Ριπές» έχουμε μάθει να αναζητούμε τα κακώς έχοντα. Να στηλιτεύουμε τις αστοχίες. Να αναδεικνύουμε τις παραλείψεις. Να επικρίνουμε όσους ασκούν εξουσία με αμέλεια ή ανικανότητα. Όχι για κριτική χάριν της κριτικής. Με την πεποίθηση ότι η ανάδειξη των προβλημάτων μπορεί να οδηγήσει στη διόρθωσή τους. Υπάρχουν, όμως, και στιγμές που η δημοσιογραφική συνέπεια επιβάλλει να αναγνωρίζονται τα θετικά. Και σήμερα, οφείλουμε να το πράξουμε για τον Κώστα Φυτιρή.

Στους 11 μήνες που βρίσκεται στο πηδάλιο του υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, δείχνει να έχει αντιληφθεί ότι η Αστυνομία χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο από αποσπασματικές παρεμβάσεις και διακηρύξεις. Χρειάζεται εκ βάθρων αλλαγές, εκσυγχρονισμό, καλύτερη οργάνωση, ενίσχυση της επιχειρησιακής της ικανότητας. Κυρίως, απαιτείται τόλμη και αποφασιστικότητα απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα.

Οι στόχοι με τις 5 μεγάλες αλλαγές τους οποίους αποκάλυψε χθες το philenews, και τους οποίους έχει θέσει ενώπιον των συνδέσμων των αστυνομικών και της ηγεσίας του σώματος, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Αλλαγή της διαδικασίας των προαγωγών με αντικατάσταση των προφορικών συνεντεύξεων από γραπτές εξετάσεις, έτσι ώστε να αποκλειστεί η όποια πολιτική ή κομματική παρέμβαση υπέρ ημετέρων, αναβάθμιση της εκπαίδευσης μέσω συνεργασίας με τη Σχολή Αξιωματικών της Ελλάδας, δημιουργία επαρχιακών κλιμακίων της ΜΜΑΔ, αναθεώρηση του συστήματος προσλήψεων και ασφαλιστική κάλυψη των αστυνομικών εν ώρα καθήκοντος. Πρόκειται για ένα πακέτο αλλαγών, που αγγίζει κρίσιμες πτυχές της λειτουργίας της Αστυνομίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόθεση για δημιουργία κλιμακίων της ΜΜΑΔ σε όλες τις πόλεις. Δεν είναι λογικό μια μονάδα η οποία καλείται να επέμβει σε κρίσιμες καταστάσεις να χρειάζεται να ξεκινήσει από τη Λευκωσία για να ανταποκριθεί σε περιστατικά σε άλλες επαρχίες. Ο χρόνος σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός. Η αποκέντρωση της επιχειρησιακής παρουσίας και η δυνατότητα προληπτικών περιπολιών μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά την ασφάλεια.

Ακόμη πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι η συζήτηση για την αναδιοργάνωση του αστυνομικού σώματος δεν περιορίζεται σε διοικητικές διευθετήσεις. Η δημιουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) -του κυπριακού FBI όπως αρχικά είχε διαφημιστεί- φαίνεται να αποκτά ουσιαστικό και αποτελεσματικό επιχειρησιακό περιεχόμενο.

Η επιχείρηση «Πλέγμα» προ ημερών, με 26 συλλήψεις στο πλαίσιο πολύμηνης έρευνας για εγκληματική δραστηριότητα, απέφερε την εξάρθρωση του κυκλώματος στην υπόθεση των 233 κιλών ναρκωτικών. Εννέα άτομα θα οδηγηθούν στο Κακουργιοδικείο ενώ έχει δημευτεί περιουσία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ως προϊόν εγκληματικών πράξεων.

Χθες, η επιχείρηση «Αιγίς», με την αποτροπή σχεδιαζόμενης εγκληματικής ενέργειας πρώην κατάδικου και τη σύλληψη τριών ατόμων (αναζητούνται κι άλλοι) ήρθε για να ενισχύσει την εντύπωση ότι η μάχη με τον υπόκοσμο περνά επιτέλους, σε πιο οργανωμένη και στοχευμένη φάση.

Μάλιστα, όλα αυτά, ενώ η συζήτηση για την περαιτέρω ενίσχυση των ανακριτικών δυνατοτήτων της ΔΑΟΕ, περιλαμβανομένης της δυνατότητας νόμιμης παρακολούθησης συνδιαλέξεων ατόμων του υποκόσμου υπό τις προβλεπόμενες δικαστικές εγγυήσεις, παραμένει ακόμη ανοικτή.

Ευκαιρίας δοθείσης, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα κόμματα πρέπει να δουν το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις υπό αυτό το πρίσμα. Μακριά από κομματικές και προεκλογικές σκοπιμότητες. Η αποτελεσματικότητα, βεβαίως, δεν μετριέται μόνο από τον αριθμό των συλλήψεων. Εκείνο που έχει σημασία είναι η ολοκλήρωση των ερευνών, η εξάρθρωση των δικτύων και η προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να γίνει και ειδική αναφορά σε έναν εξαίρετο αξιωματικό της Αστυνομίας, τον επικεφαλής της ΔΑΟΕ, Χρίστο Ανδρέου, για τον επιχειρησιακό χειρισμό και τον συντονισμό των προσπαθειών της νέας υπηρεσίας. Η δουλειά των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή πρέπει να αναγνωρίζεται. Το ίδιο και η προσπάθεια εκείνων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να τους εξοπλίσουν με τα απαραίτητα μέσα.

Προς άρση παρεξηγήσεων και για να προκαταλάβουμε την όποια καχυποψία, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως ούτε τον Κώστα Φυτιρή γνωρίζουμε προσωπικά ούτε τον Χρίστο Ανδρέου. Δεν έχουμε, επομένως, τον παραμικρό λόγο για να χαριστούμε σε οποιονδήποτε. Η αναγνώριση αφορά συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όχι τα πρόσωπα και σίγουρα όχι τις όποιες σχέσεις (που στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν).

Οι εξαγγελίες πρέπει να γίνουν πράξεις. Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές να θεσμοθετηθούν, να εφαρμοστούν και να κριθούν στην πράξη. Ως εκ τούτου, η σημερινή επιβράβευση του Φυτιρή, ουδόλως, πρέπει να θεωρηθεί σαν λευκή επιταγή. Ούτε και συνεπάγεται επ’ αόριστον αναστολή της κριτική μας. Αντιθέτως, θα είμαστε εδώ για να επισημαίνουμε κάθε αστοχία και κάθε οπισθοδρόμηση. Οφείλουμε, όμως, και να αναγνωρίζουμε όπου υπάρχει προσπάθεια, σχέδιο και αποτέλεσμα.

Έχουμε υποχρέωση να στεκόμαστε απέναντι στην εξουσία όπου επιβάλλεται αλλά και αντικρίζουμε την αλήθεια χωρίς παρωπίδες. Σήμερα, λοιπόν, η αλήθεια επιβάλλει να αναγνωρίσουμε ότι ο Κώστας Φυτιρής επιχειρεί να αλλάξει πράγματα που για χρόνια παρέμεναν στάσιμα και αναποτελεσματικά. Απομένει να υπάρξει και συνέχεια…