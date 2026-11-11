Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΣΤΑ ενεργειακά προχωρούν όλα κανονικά, σύμφωνα με την κυβέρνηση, με βάση τα προαποφασισμένα χρονοδιαγράμματα, αλλά και με τελική επενδυτική απόφαση για το «Γλαύκος» και «Πήγασος» να αναμένεται το 2029 και πρώτο φυσικό αέριο το 2033.

ΤΑ όσα αναφέρονται, τις τελευταίες ημέρες, από τον αρμόδιο υπουργό Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανό, επιβεβαιώνονται και από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε θαλασσοτεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ.

ΕΙΝΑΙ σαφές ότι έχουμε εισέλθει σε μια πορεία προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του μεγάλου σχεδιασμού, που είναι η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας. Και τούτο γίνεται μετά από χρόνια αναμονής και αλλεπάλληλων αναβολών.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ συναφώς ότι ο επικεφαλής παγκόσμιων ερευνών της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ, μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, έκανε σημαντικές ανακοινώσεις σε σχέση με τα επόμενα βήματα. Εξήγγειλε την επιστροφή γεωτρύπανου στην Κύπρο τον προσεχή Δεκέμβριο, προκειμένου να πραγματοποιήσει πρόσθετες γεωτρητικές εργασίες και δοκιμές στο κοίτασμα «Πήγασος». Πρόκειται για εργασίες, οι οποίες, όπως υποδείχθηκε, θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της πορείας για την υποβολή του σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος τον επόμενο χρόνο.

ΟΛΑ αυτά αποτελούν συνέχεια των ανακοινώσεων, που έγιναν νωρίτερα αυτό το χρόνο, με την ανακήρυξη της εμπορικής βιωσιμότητας του κοιτάσματος «Γλαύκος-Πήγασος». Είναι σαφές ότι η εταιρεία ενημερώνει συστηματικά και σε όλα τα επίπεδα την Κυπριακή Δημοκρατία για την πρόοδο που σημειώνεται και στο πλαίσιο αυτό έγινε και η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ, λοιπόν, σε νέες γεωτρήσεις. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, που επιβεβαιώνει εν πολλοίς ότι ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, προχωρεί κανονικά. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την Κυπριακή Δημοκρατία και για την περιοχή. Άλλωστε, στην εξίσωση μπαίνει και η Αίγυπτος.

ΓΙΑ την Κυπριακή Δημοκρατία η διαμόρφωση μιας στρατηγικής συνεργασιών αποτελούσε, πάντα, ένα σημαντικό εργαλείο για προώθηση και εφαρμογή των εθνικών μας σχεδιασμών. Είναι πεποίθησή μας πως ο σχεδιασμός αυτός της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ενεργειακά περνά μέσα από συμμαχίες και συνεργασίες. Και δεν είναι μόνο με την Αίγυπτο, η συμμαχία με την οποία είναι διαχρονική, αλλά και με άλλα κράτη της περιοχής. Και για το φυσικό αέριο και για την ηλεκτρική διασύνδεση, που ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει.