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Στην επιτροπή παραπέμφθηκε η πρόταση για την καθαίρεση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ (Pete Hegseth), έπειτα από παρέμβαση των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποτρέποντας μια νέα πολιτική δοκιμασία για τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), λίγες ημέρες μετά τη βαριά ήττα του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές. Το βράδυ της Τρίτης (10/11), η Βουλή αποφάσισε να παραπέμψει την πρόταση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Τόμας Μάσι (Thomas Massie) σε επιτροπή, απομακρύνοντάς την ουσιαστικά από την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε την εξέλιξη, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση κατά του Μάσι, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο αποτυχημένο».

Η εξέλιξη θεωρείται αξιοσημείωτη επίδειξη ενότητας από τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έντονες εσωκομματικές αντιπαραθέσεις μετά την εκλογική τους ήττα. Σύμφωνα με το CNN, η ηγεσία του κόμματος στη Βουλή και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου κινητοποιήθηκαν παρασκηνιακά, προκειμένου να εξασφαλίσουν την παρουσία αρκετών βουλευτών στην ψηφοφορία και να αποτρέψουν την προώθηση της πρότασης που κατέθεσε ο Μάσι, γνωστός για τις επανειλημμένες συγκρούσεις του με τον Τραμπ.

Η προσπάθεια απέδωσε, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί συγκέντρωσαν τις απαιτούμενες ψήφους για την παραπομπή της πρότασης σε επιτροπή, αποφεύγοντας μια ψηφοφορία επί της ουσίας που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα πολιτική αναταραχή.

Τραμπ: «Η προσπάθεια καθαίρεσης απέτυχε παταγωδώς»

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με ανάρτησή του στο Truth Social, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα ως προσωπική και πολιτική νίκη.

«Η προσπάθεια των Δημοκρατικών να καθαιρέσουν τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ απέτυχε παταγωδώς! Κάθε Ρεπουμπλικανός, εκτός από τον Τόμας Μάσι, έναν μεγάλο αποτυχημένο, ψήφισε υπέρ του Πιτ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, παρά το γεγονός ότι η πρωτοβουλία είχε κατατεθεί από τον ίδιο τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή του Κεντάκι.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ επικαλέστηκε τις στρατιωτικές επιτυχίες που αποδίδει στην κυβέρνησή του, καθώς και τα αποτελέσματα της στρατολόγησης στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, για να υπερασπιστεί τον Χέγκσεθ.

«Και πάλι, οι νίκες στη Βενεζουέλα και το Ιράν, οι καλύτεροι αριθμοί στρατολόγησης στην ιστορία του στρατού (με μεγάλες λίστες αναμονής για να καταταγεί κανείς!) και ένα ηθικό όπως σπάνια έχουμε δει στο παρελθόν οδήγησαν στη δικαίωση ενός σπουδαίου Αμερικανού πατριώτη. Οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν να εργαλειοποιούν και να καταχρώνται τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρέπει να σταματήσουν! ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ», πρόσθεσε.

Η επίθεση στον Μάσι πριν από την ψηφοφορία

Ο Τραμπ είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον υπουργό Άμυνας ήδη από το βράδυ της Δευτέρας, εξαπολύοντας επίθεση στον Τόμας Μάσι.

«Ο ηττημένος Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, ένας απόλυτος αποτυχημένος, προσπαθεί να καθαιρέσει ίσως τον πιο δημοφιλή και επιτυχημένο στρατιωτικό αξιωματούχο της χώρας, τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ», είχε γράψει.

Παράλληλα, μιλώντας στην Κέιτλαν Κόλινς του CNN, είχε ξεκαθαρίσει ότι θα συνέχιζε να στηρίζει τον Χέγκσεθ ακόμη και αν προχωρούσε η διαδικασία καθαίρεσής του.

Στο παρασκήνιο, η ρεπουμπλικανική ηγεσία και ο Λευκός Οίκος πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες επαφές με βουλευτές, καθώς η περιορισμένη παρουσία μελών του κόμματος στη Βουλή δημιουργούσε ανησυχία για το αποτέλεσμα.

Πεντάγωνο: «Απόλυτη νίκη» για τον Χέγκσεθ

Την ικανοποίησή του εξέφρασε και το Πεντάγωνο, με τον επικεφαλής εκπρόσωπό του, Σον Πάρνελ, να κάνει λόγο για «ΑΠΟΛΥΤΗ ΝΙΚΗ» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Από την αρχή, αυτή η προσπάθεια ήταν μια πολιτική άσκηση χωρίς ουσία, αποδεικτικά στοιχεία ή σοβαρότητα. Καταρρέει κάτω από το βάρος του έργου του υπουργού Χέγκσεθ, ο οποίος αποκατέστησε το πολεμικό ήθος, έφερε αποτελέσματα και έθεσε την αποστολή σε πρώτη προτεραιότητα», ανέφερε.

«Ο αμερικανικός λαός το αντιλαμβάνεται», πρόσθεσε.

TOTAL VICTORY!



The referral of these baseless impeachment articles to the House Judiciary Committee marks total victory for Secretary Hegseth, the Department of War, and the American warfighter. From the beginning, this effort has been a political exercise devoid of merit,… pic.twitter.com/ySqBEmfhns — Sean Parnell (@SeanParnellASW) November 10, 2026

Ωστόσο, η παραπομπή της πρότασης σε επιτροπή δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά.

Πηγή με γνώση των εκτιμήσεων του Χέγκσεθ δήλωσε στο CNN ότι ο υπουργός και οι συνεργάτες του αναμένουν νέα προσπάθεια καθαίρεσής του από τους Δημοκρατικούς το 2027, όταν θα αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκτιμούν ότι πριν από οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία καθαίρεσης θα προηγηθούν κοινοβουλευτικές ακροάσεις και έρευνες.

protothema.gr