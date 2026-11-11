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Η άσκηση δεν πρέπει να αποτελεί μια γενική συμβουλή προς τους ασθενείς, αλλά μια εξατομικευμένη παρέμβαση με συγκεκριμένους στόχους, όπως συμβαίνει με τη φαρμακευτική αγωγή.

Αυτή είναι η βασική θέση του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας, το οποίο δημοσίευσε στις 15 Οκτωβρίου 2026 επιστημονική δήλωση στο περιοδικό Journal of the American College of Cardiology(JACC), με τίτλο «Exercise Prescriptions for Cardiovascular Health in Adults».

Οι συστάσεις επανήλθαν στην επιστημονική επικαιρότητα στις 6 Νοεμβρίου, μέσα από δημοσίευση στο JAMA.

Πόση άσκηση συνιστούν οι καρδιολόγοι

Για τους περισσότερους ενήλικες, οι επιστήμονες προτείνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας δραστηριότητας την εβδομάδα ή 75 λεπτά έντονης δραστηριότητας.

Στην πράξη, ο πρώτος στόχος μπορεί να επιτευχθεί με 30 λεπτά γρήγορου περπατήματος, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Παράλληλα, συστήνεται μυϊκή ενδυνάμωση τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα, με ασκήσεις που ενεργοποιούν τις μεγάλες μυϊκές ομάδες.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι αριθμοί αυτοί δεν πρέπει να αποθαρρύνουν όσους δεν μπορούν να τους επιτύχουν.

Το μεγαλύτερο κέρδος για όσους δεν κινούνται

Ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα της επιστημονικής δήλωσης αφορά τους ανθρώπους που κάνουν καθιστική ζωή.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, η μεγαλύτερη σχετική μείωση του κινδύνου παρατηρείται συχνά όταν κάποιος μεταβαίνει από την πλήρη σωματική αδράνεια σε έστω και λίγη δραστηριότητα.

Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που δεν ασκείται καθόλου μπορεί να ωφεληθεί ακόμη και από μικρούς καθημερινούς περιπάτους, τους οποίους αυξάνει σταδιακά.

Η σωματική δραστηριότητα συμβάλλει στη βελτίωση της αρτηριακής πίεσης, της καρδιοαναπνευστικής αντοχής, της λειτουργίας των αγγείων και της μεταβολικής υγείας.

Τι σημαίνει «συνταγή» άσκησης

Οι καρδιολόγοι προτείνουν οι γιατροί να μην περιορίζονται στη σύσταση «περπατάτε περισσότερο».

Αντίθετα, να καθορίζουν μαζί με τον ασθενή τέσσερα βασικά στοιχεία: το είδος της άσκησης, τη συχνότητα, τη διάρκεια και την έντασή της.

Για παράδειγμα, σε έναν άνθρωπο με χαμηλή φυσική κατάσταση μπορεί να προταθεί αρχικά ήπιο περπάτημα για λίγα λεπτά, με σταδιακή αύξηση του χρόνου.

Σε κάποιον που ασκείται ήδη, το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει μεγαλύτερη διάρκεια ή ένταση και ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Η προσέγγιση πρέπει να προσαρμόζεται στην ηλικία, στη φυσική κατάσταση, στις συνοδές παθήσεις και στους προσωπικούς στόχους.

Η επιστημονική δήλωση εξετάζει επίσης τη θέση της άσκησης σε άτομα με στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος μπορεί να απαιτεί ιατρική αξιολόγηση και συμμετοχή σε οργανωμένη καρδιακή αποκατάσταση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η άσκηση δεν αντικαθιστά τη φαρμακευτική θεραπεία, αλλά αποτελεί σημαντικό συμπληρωματικό εργαλείο πρόληψης και αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων.