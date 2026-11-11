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Η Nvidia και ο διευθύνων σύμβουλός της, Τζένσεν Χουάνγκ, βρίσκονται αντιμέτωποι με αγωγή μετόχων, οι οποίοι τους κατηγορούν ότι απέκρυψαν πληροφορίες και παραπλάνησαν τους επενδυτές σχετικά με την προσωπική σχέση του επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας, μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο κατασκοπείας που αφορά την ερωτική σχέση του συνιδρυτή της Nvidia με την Αλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, η οποία έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η Nvidia παραπλάνησε τους μετόχους σχετικά με τη συγκεκριμένη σχέση, αλλά και με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου διερευνούσε τη Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, στην οποία είχε δραστηριοποιηθεί η Άλις Χουάνγκ. Οι υποψίες αφορούσαν το ενδεχόμενο η εταιρεία να συνέβαλε στην παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών που απαγορεύουν την πώληση συγκεκριμένων μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα.

Τότε, η Nvidia είχε ανακοινώσει ότι η ομάδα συμμόρφωσής της εξέτασε την υπόθεση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Megaspeed δεν είχε προβεί σε παράνομες ενέργειες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αγωγή, οι σχετικές διαβεβαιώσεις ήταν παραπλανητικές, καθώς διατυπώθηκαν ενώ ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε σχέση με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να επιδίωκε να διευκολύνει την παράνομη εισαγωγή προϊόντων της Nvidia στην Κίνα.

Ανεξάρτητη έρευνα από τη Nvidia

Η Nvidia δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό της αγωγής. Ωστόσο, τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι ανέθεσαν στη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, με έδρα τη Νέα Υόρκη, τη διεξαγωγή «ενδελεχούς και ανεξάρτητης έρευνας» για την υπόθεση.

Επικεφαλής της έρευνας θα είναι ο συνεργάτης της εταιρείας Joon H. Kim, πρώην υπηρεσιακός εισαγγελέας των ΗΠΑ στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Η αγωγή κατατέθηκε από τον ιδιώτη επενδυτή Μαρκ Κίστενμαχερ, ο οποίος ζητά αποζημιώσεις απροσδιόριστου ύψους και τη διεξαγωγή δίκης με ενόρκους. Παράλληλα, επιδιώκει να εκπροσωπήσει σε ομαδική αγωγή όλους όσοι αγόρασαν μετοχές της Nvidia από τις 9 Οκτωβρίου 2025 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026.

Η πρώτη ημερομηνία συμπίπτει με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο ανέφερε ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ και η Άλις Χουάνγκ είχαν συναντηθεί στην Ταϊβάν. Η δεύτερη αφορά την ανακοίνωση της Nvidia ότι διερευνούσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο διευθύνων σύμβουλός της είχε γίνει «στόχος ξένης επιχείρησης συλλογής πληροφοριών».

Απώλειες δισεκατομμυρίων στη χρηματιστηριακή αξία

Η υπόθεση έχει συμπέσει με σημαντική υποχώρηση της μετοχής της Nvidia. Τη Δευτέρα, οι μετοχές της εταιρείας έχασαν 7,97 δολάρια, καταγράφοντας πτώση 4,3% και εξαλείφοντας περίπου 190 δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία.

Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και την Τρίτη, με τη μετοχή να υποχωρεί κατά περίπου 5,5% στο κλείσιμο της συνεδρίασης.

«Ως αποτέλεσμα των αδικοπραξιών και παραλείψεων των εναγομένων και της απότομης πτώσης της αγοραίας αξίας των τίτλων της εταιρείας, ο ενάγων και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας υπέστησαν σημαντικές απώλειες και ζημίες», αναφέρεται στην αγωγή.

Σύμφωνα με τον ενάγοντα, εάν οι επενδυτές γνώριζαν τα πραγματικά δεδομένα, δεν θα είχαν αγοράσει μετοχές της Nvidia «στις τεχνητά διογκωμένες τιμές» στις οποίες προχώρησαν στις αγορές τους ή δεν θα είχαν αγοράσει καθόλου.

Οι αναφορές για την Άλις Χουάνγκ

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed International, συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου. Το δημοσίευμα διευκρίνιζε ότι το Χουάνγκ είναι κοινό κινεζικό επώνυμο και ότι η Άλις Χουάνγκ και ο Τζένσεν Χουάνγκ δεν έχουν συγγενική σχέση.

Οι New York Times ανέφεραν επίσης ότι η Megaspeed είχε αγοράσει μικροτσίπ της Nvidia αξίας άνω των 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στα δύο τελευταία χρόνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το FBI «ερευνά» την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να εκφράσει ανησυχία για τον επικεφαλής της Nvidia. «Δεν νομίζω ότι πρέπει να ανησυχεί. Θα είναι σε καλή κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, η υπόθεση έχει αρχίσει να απασχολεί και το Κογκρέσο. Οι κορυφαίοι Δημοκρατικοί Μαρκ Γουόρνερ και Χακίμ Τζέφρις δήλωσαν τη Δευτέρα ότι ενδιαφέρονται να εξετάσουν περαιτέρω το ζήτημα.

Η συγγνώμη του Τζένσεν Χουάνγκ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας και έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, καθώς η ζήτηση για τους επεξεργαστές της Nvidia έχει αυξηθεί κατακόρυφα, λόγω της ανάπτυξης του υπολογιστικού νέφους, των κέντρων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της εταιρείας, ο επικεφαλής της Nvidia ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του, την οικογένειά του και την εταιρεία για την υπόθεση.

Παράλληλα, δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως τη διερεύνηση των καταγγελιών και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές.

«Υποστηρίζω την έρευνα και θα συνεργαστώ πλήρως. Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Έχω δεσμευτεί να προστατεύσω την NVIDIA και να υποστηρίξω την εθνική ασφάλεια της Αμερικής», ανέφερε στην επιστολή του.

ertnews.gr