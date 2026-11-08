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Μόλις λίγα δευτερόλεπτα χρειάζεται ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για να πραγματοποιήσει μια σημαντική μέτρηση της καρδιακής λειτουργίας, για την οποία οι ειδικοί γιατροί χρειάζονται περίπου 13 λεπτά.

Νέα επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Digital Health, δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί όχι μόνο να επιταχύνει την ανάλυση των καρδιακών μαγνητικών τομογραφιών, αλλά και να προσφέρει ελαφρώς καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου θανάτου των ασθενών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του City St George’s, University of London και του University College London (UCL).

Τι εξέτασαν οι επιστήμονες

Οι ερευνητές ανέλυσαν μαγνητικές τομογραφίες καρδιάς από 27.382 ασθενείς στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε εξετάσεις λόγω γνωστών ή πιθανών καρδιολογικών προβλημάτων.

Η παρακολούθησή τους διήρκεσε κατά μέσο όρο περισσότερα από πέντε χρόνια. Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 3.458 θάνατοι.

Οι επιστήμονες συνέκριναν τις μετρήσεις που πραγματοποιούσε η τεχνητή νοημοσύνη με εκείνες έμπειρων γιατρών.

Επικεντρώθηκαν στο λεγόμενο κλάσμα εξώθησης, δηλαδή στο ποσοστό αίματος που εξωθεί η αριστερή κοιλία της καρδιάς σε κάθε συστολή.

Πρόκειται για βασικό δείκτη που χρησιμοποιείται στη διάγνωση και παρακολούθηση καρδιολογικών παθήσεων, αλλά και στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπεία.

Από τα 13 λεπτά στα 3 δευτερόλεπτα

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ολοκλήρωνε τη μέτρηση σε περίπου δύο έως τρία δευτερόλεπτα ανά ασθενή.

Αντίστοιχη ανάλυση από εξειδικευμένο γιατρό απαιτούσε περίπου 13 λεπτά, σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα της ίδιας επιστημονικής ομάδας.

Η διαφορά στην ταχύτητα είναι εντυπωσιακή, ιδιαίτερα για νοσοκομεία που διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό εξετάσεων.

Επιπλέον, οι μετρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασαν ελαφρώς καλύτερη στατιστική ικανότητα πρόβλεψης του κινδύνου θανάτου.

Η διαφορά παρέμεινε σημαντική ακόμη και όταν οι ερευνητές συνυπολόγισαν την ηλικία και το φύλο των ασθενών, αν και το πρόσθετο όφελος ήταν μικρό.

Οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ιατρική εποπτεία. Στη μελέτη εντοπίστηκαν σφάλματα σε περίπου 1% των ασθενών που ελέγχθηκαν αναλυτικά.

Παράλληλα, η έρευνα ήταν αναδρομική και δεν απέδειξε ότι η χρήση του συστήματος οδηγεί σε καλύτερες θεραπείες ή αυξάνει την επιβίωση. Τα ευρήματα, ωστόσο, ανοίγουν τον δρόμο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως πρώτου εργαλείου αξιολόγησης των καρδιακών εξετάσεων, με τον γιατρό να ελέγχει τα αποτελέσματα και να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις.

Στόχος είναι η ταχύτερη αξιολόγηση των ασθενών και η εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για τους επαγγελματίες υγείας.