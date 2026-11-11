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Την παραίτησή του ανακοίνωσε την Τετάρτη (11/11) ο πρόεδρος της τουρκικής Αρχής Τραπεζικής Ρύθμισης και Εποπτείας (BDDK), Σαχάπ Καβτσίογλου, στον απόηχο καταγγελιών για διασύνδεση της εποπτικής αρχής με την κρίση των επενδυτικών κεφαλαίων στην Τουρκία. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος του.

Ο Καβτσίογλου, ο οποίος διετέλεσε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας την περίοδο 2021-2023, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι ζήτησε από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την άδεια να αποχωρήσει από τη θέση του.

Όπως ανέφερε, η απόφασή του ελήφθη υπό το φως των πρόσφατων καταγγελιών που αφορούν τόσο την BDDK όσο και τον ίδιο προσωπικά, με στόχο «να μην υποστεί περαιτέρω ζημία η Υπηρεσία μας».

Σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Sözcü, ο Καβτσίογλου διέψευσε δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου που τον συνέδεαν με επενδύσεις σε κεφάλαια τα οποία βρίσκονται υπό έρευνα, καθώς και με καταγγελίες περί δωροδοκίας. Υποστήριξε, επίσης, ότι η BDDK δεν έχει καμία εμπλοκή στην κρίση των επενδυτικών κεφαλαίων.

Συλλήψεις ανώτατων στελεχών

Η παραίτηση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη ανώτατων στελεχών της BDDK, τα οποία προφυλακίστηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, εν αναμονή της δίκης τους.

Σύμφωνα με το Reuters, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας για συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές που συνδέονται με επενδυτικά κεφάλαια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις στον επενδυτικό τομέα της Τουρκίας. Τον Σεπτέμβριο, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές διέταξαν την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζονταν επτά εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από προειδοποιήσεις ορισμένων εταιρειών ότι αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από επενδυτές.

Τα συγκεκριμένα κεφάλαια είχαν συγκεντρώσει μέσα σε μόλις τρία χρόνια περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων, προσελκύοντας σχεδόν μισό εκατομμύριο επενδυτές, μεταξύ των οποίων πολιτικούς, πρώην αξιωματούχους και διασημότητες.

Οι επενδυτές αναζητούσαν υψηλές αποδόσεις, επιχειρώντας να αντισταθμίσουν τις απώλειες από τη συνεχιζόμενη υποτίμηση της τουρκικής λίρας και τον υψηλό πληθωρισμό.