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Διάταγμα κράτησης επτά ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον της 35χρονης φίλης του 20χρονου, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε τον 51χρονο Βρετανό στην Πέγεια, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Η 35χρονη παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου Πάφου, με την Αστυνομία να ζητά την επταήμερη προσωποκράτησή της για διευκόλυνση των ανακρίσεων, αίτημα το οποίο εγκρίθηκε.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η γυναίκα είχε κληθεί από τον 20χρονο γιο της συμβίας του θύματος να μεταφέρει τον 51χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ενώ εκείνος αιμορραγούσε μετά τον τραυματισμό του με μαχαίρι.

Ωστόσο, κατά τη διαδρομή, η 35χρονη φέρεται να πανικοβλήθηκε και να εγκατέλειψε το όχημα σε μικρή απόσταση από την κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Στο αυτοκίνητο παρέμεινε ο 51χρονος Βρετανός, στη θέση του συνοδηγού, όπου εντοπίστηκε αργότερα από διερχόμενους πολίτες.

Η 35χρονη είχε συλληφθεί το απόγευμα της Τρίτης, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, καθώς αναζητείτο από την Αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι

Για την ίδια υπόθεση τελούν ήδη υπό οκταήμερη κράτηση η 42χρονη συμβία του θύματος και ο 20χρονος γιος της, μετά από σχετικό διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά την προηγούμενη δικαστική διαδικασία, ο 20χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι τραυμάτισε με μαχαίρι τον 51χρονο, κατά τη διάρκεια συμπλοκής που σημειώθηκε στην κατοικία τους.

Με βάση τους ισχυρισμούς μητέρας και γιου στις καταθέσεις τους, το θύμα είχε προηγουμένως επιδείξει επιθετική συμπεριφορά και κρατούσε μαχαίρι, με αποτέλεσμα να επέμβει ο 20χρονος. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής διερεύνησης.

Κατά τις εξετάσεις στην κατοικία, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν κηλίδες αίματος, ενώ, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο Δικαστήριο, ο χώρος φαινόταν να είχε πρόσφατα σφουγγαριστεί.

Ο 20χρονος υπέδειξε, επίσης, στην Αστυνομία την τοποθεσία «Κακοσκαλί» στον Ακάμα, όπου, σύμφωνα με την κατάθεσή του, πέταξε το μαχαίρι μετά το περιστατικό.

Σημειώνεται ότι η νεκροτομή στη σορό του 51χρονου κατέδειξε πως ο θάνατός του επήλθε από αιμορραγικό σοκ, συνεπεία μαζικής εσωτερικής αιμορραγίας από τραυματισμό της αορτής, ο οποίος προκλήθηκε από τέμνον και νύσσον όργανο.

Οι αστυνομικές εξετάσεις συνεχίζονται για τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών της υπόθεσης.