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Μπορούμε τελικά να καταναλώνουμε γάλα, γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά χωρίς να επιβαρύνουμε απαραίτητα τη χοληστερόλη και το βάρος μας;

Νέα δεδομένα από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά δείχνουν ότι η απάντηση μπορεί να είναι πιο σύνθετη από ό,τι υποδηλώνουν οι παραδοσιακές διατροφικές συστάσεις.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Nutrition, εξέτασε τις επιδράσεις της καθημερινής κατανάλωσης πλήρων γαλακτοκομικών σε ενήλικες με υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία.

Τρεις μερίδες την ημέρα για 12 εβδομάδες

Στη μελέτη συμμετείχαν 74 ενήλικες, οι οποίοι κατανεμήθηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες.

Η πρώτη ακολούθησε υποθερμιδική διατροφή με περιορισμένη κατανάλωση γαλακτοκομικών.

Η δεύτερη κατανάλωνε τρεις μερίδες πλήρων γαλακτοκομικών καθημερινά, στο πλαίσιο διατροφής με θερμίδες προσαρμοσμένες στις ενεργειακές ανάγκες της.

Η τρίτη κατανάλωνε επίσης τρεις μερίδες πλήρων γαλακτοκομικών, χωρίς συγκεκριμένο περιορισμό θερμίδων.

Μετά από 12 εβδομάδες, οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν ουσιαστικές διαφορές στο σωματικό βάρος, στη σύσταση σώματος ή στα επίπεδα χοληστερόλης μεταξύ των ομάδων με υψηλότερη και χαμηλότερη κατανάλωση γαλακτοκομικών.

Δεν καταγράφηκαν επίσης ενδείξεις επιδείνωσης της αντίστασης στην ινσουλίνη στις ομάδες που κατανάλωναν τρεις μερίδες καθημερινά.

Καλύτερη αρτηριακή πίεση και περισσότερα θρεπτικά συστατικά

Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα ήταν ότι οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν περισσότερα γαλακτοκομικά παρουσίασαν βελτίωση της αρτηριακής πίεσης.

Παράλληλα, η διατροφή τους περιείχε μεγαλύτερες ποσότητες ασβεστίου, πρωτεΐνης και βιταμίνης D, συστατικών με σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας των οστών και των μυών.

Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Harvey Anderson, επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν την αντίληψη πως η κατανάλωση πλήρων γαλακτοκομικών οδηγεί υποχρεωτικά σε δυσμενείς μεταβολικές επιδράσεις.

Το μυστικό μπορεί να βρίσκεται στη δομή του τροφίμου

Γιατί όμως ένα τρόφιμο που περιέχει κορεσμένα λιπαρά δεν επηρεάζει πάντοτε τη χοληστερόλη όπως θα αναμενόταν;

Οι επιστήμονες εξετάζουν τη λεγόμενη «μήτρα των γαλακτοκομικών».

Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο οι πρωτεΐνες, τα λιπαρά, τα μέταλλα και τα υπόλοιπα συστατικά συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν μέσα στο τρόφιμο.

Το γάλα, για παράδειγμα, περιέχει δύο βασικές πρωτεΐνες, την καζεΐνη και τις πρωτεΐνες ορού γάλακτος, οι οποίες συνυπάρχουν με τα λιπαρά και άλλα θρεπτικά συστατικά.

Η σύνθετη αυτή δομή ενδέχεται να επηρεάζει τον τρόπο πέψης και αξιοποίησης των συστατικών από τον οργανισμό.

Ιδιαίτερη σημασία για τους μεγαλύτερους σε ηλικία

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι συχνά χρειάζονται λιγότερες θερμίδες, αλλά εξακολουθούν να έχουν σημαντικές ανάγκες σε πρωτεΐνες και άλλα θρεπτικά συστατικά.

Τα γαλακτοκομικά μπορούν να αποτελέσουν μια πρακτική πηγή αυτών των συστατικών.

Ωστόσο, η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι τα πλήρη γαλακτοκομικά είναι καλύτερα από τα άπαχα ή ότι η κατανάλωσή τους μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η έρευνα είχε σχετικά μικρό αριθμό συμμετεχόντων και διάρκεια μόλις τριών μηνών, ενώ η ομάδα σύγκρισης διέφερε και ως προς τη συνολική διατροφή της.

Το συμπέρασμα είναι ότι η επίδραση των γαλακτοκομικών στην υγεία δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση την περιεκτικότητά τους σε λιπαρά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η συνολική διατροφή και οι ανάγκες κάθε ανθρώπου.