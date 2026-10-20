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Μια πρόσφατη μελέτη, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), αναδεικνύει τον ρόλο των επεξεργασμένων τροφίμων στην ανάπτυξη του καρκίνου του παχέος εντέρου, αλλά και την προστασία μέσω συγκεκριμένων τροφών.

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν 1.625 ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου που είχε κάνει μετάσταση στους περιφερειακούς λεμφαδένες, χωρίς να έχει προχωρήσει σε άλλες περιοχές του σώματος. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν αναλυτικά ερωτηματολόγια τροφίμων σχετικά με τη συχνότητα κατανάλωσης 18 ομάδων τροφίμων: εννέα προφλεγμονώδη (όπως κόκκινο κρέας, επεξεργασμένα κρέατα, ραφιναρισμένα δημητριακά και σακχαρούχα ποτά) και εννέα αντιφλεγμονώδη (όπως καφές, τσάι, σκούρα κίτρινα λαχανικά και φυλλώδη πράσινα λαχανικά). Από τα δεδομένα αυτά, οι ερευνητές κατάφεραν να συσχετίσουν τις διατροφικές συνήθειες των ασθενών με την πιθανότητα επιβίωσης και την πορεία της ασθένειας.

Η «ένοχη» διατροφή που αυξάνει τον κίνδυνο

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, όπως το λευκό ψωμί, το μπέικον και το ζαμπόν, συστατικά που συχνά αποτελούν στοιχεία ενός καθημερινού σάντουιτς, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν συχνότερα τέτοιες τροφές είχαν 87% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του παχέος εντέρου, σε σχέση με εκείνους που ακολουθούσαν διατροφή πλούσια σε αντιφλεγμονώδη τρόφιμα. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτές οι τροφές προκαλούν φλεγμονές στον οργανισμό, γεγονός που ενισχύει την ανάπτυξη και εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων.

Αντιφλεγμονώδη τρόφιμα που προσφέρουν προστασία



Αντιστρόφως, η συνδυασμένη επίδραση διατροφής και άσκησης ήταν σημαντική: ασθενείς με αντιφλεγμονώδη διατροφή και τακτική άσκηση είχαν 63% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με όσους είχαν προφλεγμονώδη διατροφή και λιγότερη άσκηση. Τα κίτρινα λαχανικά, όπως οι γλυκοπατάτες και τα καρότα, το κρασί και ο καφές βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής και ενισχύουν την προστασία του οργανισμού. Προς έκπληξη των ερευνητών, ακόμα και η πίτσα με ντομάτα, λόγω του λυκοπενίου που περιέχει, έχει χαρακτηριστεί αντιφλεγμονώδης τροφή.

Η συχνή κατανάλωση αυτών των τροφών, που είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά και φυσικές αντιφλεγμονώδεις ουσίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης και εξάπλωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η πρόταση των ειδικών



Η Δρ. Julie Gralow, πρόεδρος της ASCO, τόνισε ότι «η υγιεινή διατροφή και η άσκηση πρέπει να συνταγογραφούνται ουσιαστικά στους καρκινοπαθείς, καθώς ο συνδυασμός τους μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα». Η έρευνα δείχνει ότι η υγιεινή διατροφή σε συνδυασμό με την τακτική άσκηση δεν βοηθά μόνο στην πρόληψη του καρκίνου, αλλά μπορεί να συμβάλει και στη βελτίωση της θεραπείας.

Από την πλευρά της, η Δρ. Catherine Elliott από το Cancer Research UK συμπλήρωσε ότι «η μελέτη αυτή προσθέτει ενδιαφέροντα δεδομένα για τον ρόλο της φλεγμονής στην εξέλιξη του καρκίνου του παχέος εντέρου, αλλά χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να κατανοήσουμε καλύτερα τις διατροφικές επιδράσεις στην έκβαση της νόσου».

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν αυτό που όλοι λίγο – πολύ γνωρίζουμε αλλά συχνά παραμελούμε: η διατροφή μας παίζει κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη και την εξέλιξη σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι αυτή η μορφή καρκίνου πλήττει ολοένα και νεότερους ανθρώπους, κάνοντας την πρόληψη ακόμα πιο επιτακτική.

Η υιοθέτηση μιας διατροφής πλούσιας σε αντιφλεγμονώδεις τροφές, σε συνδυασμό με την τακτική άσκηση, μπορεί να αποδειχθεί το πιο πολύτιμο «όπλο» μας απέναντι σε αυτή την ύπουλη νόσο. Ας δίνουμε λοιπόν σημασία όχι μόνο στην ποσότητα, αλλά και στην ποιότητα των τροφών που επιλέγουμε, γιατί αυτή η επιλογή μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην υγεία και την ασθένεια.

ygeiamou.gr