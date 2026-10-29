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Έκκληση για τον εντοπισμό του 9μηνου Bruno που χάθηκε στη Δευτερά μετά από αποτυχημένη περισυλλογή των τοπικών αρχών απευθύνει η Ομάδα Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ζητώντας παράλληλα την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών εξαφάνισής του.

Ο Bruno φορά κόκκινο περιλαίμιο και η κηδεμόνας του προσφέρει αμοιβή για τον εντοπισμό του.

Τι καταγγέλλει η κηδεμόνας του Bruno

Στις 12 Οκτωβρίου 2026, ο Bruno έφυγε από το σπίτι όπου διέμενε και εντοπίστηκε από πολίτη στην κοινότητα της Δευτεράς. Ο πολίτης ενημέρωσε ακολούθως το Κοινοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να μεριμνήσει για την περισυλλογή του σκύλου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της κηδεμόνας του Bruno, το άτομο που κλήθηκε από την κοινότητα να αναλάβει την περισυλλογή του σκύλου συνεργάζεται με την αρμόδια τοπική αρχή. Όπως αναφέρει η ίδια, κατά τη διαδικασία περισυλλογής ο Bruno διέφυγε και έκτοτε αγνοείται.

Η κηδεμόνας αναφέρει ότι ενημέρωσε τον Αστυνομικό Σταθμό Ανθούπολης για το περιστατικό. Οι συνθήκες του περιστατικού πρέπει να διερευνηθούν και οι σχετικές πληροφορίες να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Η κηδεμόνας είναι συντετριμμένη και αγωνιά για την τύχη του Bruno, τον οποίο φροντίζει από τότε που ήταν σχεδόν νεογέννητος. Παρά τις προσπάθειές της, ο σκύλος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Οι Οικολόγοι ζητούν από τις αρμόδιες αρχές:

Να διερευνήσουν τις συνθήκες της περισυλλογής του Bruno και της διαφυγής του.

Να εξακριβώσουν ποιες ενέργειες έγιναν μετά τη διαφυγή του για τον εντοπισμό του.

Να διερευνήσουν τυχόν ευθύνες των εμπλεκομένων και να γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα της διερεύνησης, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν.

«Η υπόθεση αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, την ανάγκη οι δήμοι και οι κοινότητες να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την ασφαλή περισυλλογή και διαχείριση των ζώων. Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων δεν μπορεί να γίνεται πρόχειρα ούτε να επαφίεται στην καλή θέληση μεμονωμένων ατόμων. Απαιτούνται σαφείς διαδικασίες, εκπαίδευση, υπευθυνότητα και λογοδοσία. Οι τοπικές αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι κάθε περισυλλογή πραγματοποιείται με ασφάλεια», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Μάλιστα, όπως σημειώνουν, τον Ιούνιο είχε καταγραφεί παρόμοιο περιστατικό στον Δήμο Λατσιών–Γερίου, όπου σκύλος διέφυγε από τον χώρο φύλαξής του.

Ανάγκη δημιουργίας περιφερειακών καταφυγίων

Οι Οικολόγοι τονίζουν πως «η δημιουργία περιφερειακών καταφυγίων για αδέσποτα ζώα αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την Κύπρο. Πέρα από την εξεύρεση χώρων προσωρινής φιλοξενίας, απαιτείται η δημιουργία οργανωμένων και αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων σε όλες τις επαρχίες, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, επαρκή χρηματοδότηση και εξειδικευμένο προσωπικό».

Παράλληλα, συνεχίζουν, «καλούμε όλους τους κηδεμόνες να φροντίζουν ώστε οι σκύλοι τους να φορούν περιλαίμιο με ταυτότητα, στην οποία να αναγράφονται το όνομα του ζώου και το τηλέφωνο επικοινωνίας του κηδεμόνα, καθώς και να διαθέτουν ηλεκτρονική σήμανση με μικροτσίπ. Η σωστή ταυτοποίηση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ασφαλή επιστροφή ενός ζώου στο σπίτι του».

Καλούν οποιονδήποτε έχει δει τον Bruno, γνωρίζει πού βρίσκεται ή διαθέτει πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνισή του να επικοινωνήσει άμεσα με την κηδεμόνα του. Ζητούν, ακόμη, τη συνεισφορά των πολιτών οι οποίο με μία απλή κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να βοηθήσουν τον Bruno να επιστρέψει με ασφάλεια στην οικογένειά του.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα: Bruno

Bruno Φύλο: Αρσενικό

Αρσενικό Ηλικία: 8–9 μηνών

8–9 μηνών Χρώμα: Μπεζ

Μπεζ Περιοχή εξαφάνισης: Δευτερά, Λευκωσία

Δευτερά, Λευκωσία Ημερομηνία εξαφάνισης: 12/10/2026

12/10/2026 Περιλαίμιο: Κόκκινο

Κόκκινο Αμοιβή: Προσφέρεται

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 96 309720