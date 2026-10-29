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Στο 89,2% διαμορφώθηκε το 2024 στην Κύπρο το ποσοστό συμμετοχής των παιδιών ηλικίας από τριών ετών έως την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην προσχολική εκπαίδευση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Το ποσοστό στην Κύπρο ήταν χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 94,4%, καθώς και από τον ευρωπαϊκό στόχο για συμμετοχή 96% έως το 2030.

Σύμφωνα με την Eurostat, σχεδόν τα μισά από τα παιδιά στις περιφέρειες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ζουν ήδη σε περιοχές όπου έχει επιτευχθεί ο στόχος του 96%.

Ειδικότερα, από τις 198 περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα, οι 99 είχαν ήδη φθάσει ή ξεπεράσει το επίπεδο συμμετοχής του 96%.

Οι περιφέρειες αυτές εντοπίζονταν κυρίως στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία, όπου περισσότερο από το ήμισυ των περιφερειών είχαν φθάσει στον στόχο.

Το Λουξεμβούργο είχε επίσης επιτύχει το ποσοστό του 96%.

Η Eurostat καταγράφει 20 περιφέρειες στην ΕΕ όπου πρακτικά όλα τα παιδιά ηλικίας από τριών ετών έως την έναρξη της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν στην προσχολική εκπαίδευση.

Σχεδόν οι μισές από αυτές βρίσκονταν στη Γαλλία, με εννέα περιφέρειες, ενώ άλλες πέντε βρίσκονταν στο Βέλγιο.

Πλήρη συμμετοχή 100% κατέγραψαν επίσης πέντε πρωτεύουσες ή μητροπολιτικές περιφέρειες στην ΕΕ. Πρόκειται για την Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτεύουσας στο Βέλγιο, την Ιλ-ντε-Φρανς στη Γαλλία, το Ζάγκρεμπ στην Κροατία, τη Βουδαπέστη στην Ουγγαρία και τη μητροπολιτική περιοχή της Βαρσοβίας στην Πολωνία.

Ποσοστό συμμετοχής 100% καταγράφηκε επίσης στην περιφέρεια Centro της Πορτογαλίας, καθώς και στο Αμβούργο και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία στη Γερμανία.

ΚΥΠΕ