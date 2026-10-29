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Χωρίς ανατροπές ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων στις εκλογές του Ισραήλ, με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει κατακερματισμένο και κανένα από τα δύο βασικά στρατόπεδα να μην εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Ο συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει 53 έδρες, έναντι 48 του μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, ενώ τα αραβικά κόμματα εξασφαλίζουν συνολικά 19 έδρες.

Ωστόσο, σε εξέλιξη βρίσκεται, η καταμέτρηση των διπλών φακέλων, με τα νεότερα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής να αναφέρουν πως έχουν καταμετρηθεί 153.458 φάκελοι, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του συνόλου τους.

Η διαδικασία συνεχίζεται, καθώς οι ψήφοι που απομένουν ενδέχεται να μεταβάλουν την κατανομή ορισμένων εδρών μεταξύ των κομμάτων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποια ουσιαστική αλλαγή στην ισορροπία των τριών βασικών πολιτικών ομάδων.

Το βασικό δεδομένο παραμένει ότι ούτε το στρατόπεδο του Νετανιάχου ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης συγκεντρώνουν αυτοτελώς τις 61 έδρες που απαιτούνται για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην Κνεσέτ των 120 μελών.

Η κατανομή των εδρών

Το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει πρώτο κόμμα με 26 έδρες, ενώ το Γιάσαρ του Γκάντι Άιζενκοτ ακολουθεί με 21.

Το κόμμα «Μαζί» συγκεντρώνει 12 έδρες, ενώ η Κοινή Αραβική Λίστα και το Ράαμ μοιράζονται συνολικά 19 έδρες.

Οι Δημοκράτες διατηρούν 8 έδρες, ενώ η Ενωμένη Τορά, το Γισραέλ Μπεϊτένου, το Σας και το ακροδεξιό Οτσμά Γεχουντίτ συγκεντρώνουν από 7 έδρες.

Τέλος, η συμμαχία Θρησκευτικού Σιωνισμού και Ζεχούτ διατηρεί 6 έδρες.

Η κατανομή αυτή αποτυπώνει την εξαιρετικά δύσκολη κοινοβουλευτική εξίσωση που έχει προκύψει μετά τις εκλογές, καθώς οι 53 έδρες του συνασπισμού Νετανιάχου δεν επαρκούν για τη συγκρότηση κυβέρνησης, ενώ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται μακριά από την απαιτούμενη πλειοψηφία χωρίς τη συμμετοχή ή την υποστήριξη άλλων πολιτικών δυνάμεων.

Πάνω από 153.000 ειδικοί φάκελοι έχουν καταμετρηθεί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από τους λεγόμενους «διπλούς φακέλους», δηλαδή τις ψήφους που καταμετρώνται χωριστά από την κανονική εκλογική διαδικασία και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ψηφοδέλτια στρατιωτών και άλλων κατηγοριών εκλογέων.

Στους 153.458 φακέλους που έχουν καταμετρηθεί μέχρι στιγμής, το Λικούντ προηγείται με ποσοστό 18,54%. Ακολουθούν το Γιάσαρ με 15,36%, το «Μαζί» με 14,21% και η συμμαχία Θρησκευτικού Σιωνισμού με 10,57%.

Το Οτσμά Γεχουντίτ συγκεντρώνει 8,01%, το Γισραέλ Μπεϊτένου 6,02% και οι Δημοκράτες 5,95%.

Χαμηλότερα βρίσκονται το Σας με 4,48%, η Ενωμένη Τορά με 4,05%, το κόμμα των Εφέδρων με 3,97% και το Αμάχ Γισραέλ με 2,73%.

Η Κοινή Αραβική Λίστα συγκεντρώνει 2,62% και το Ράαμ 1,99% των ψήφων που έχουν καταμετρηθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Τα ποσοστά αυτά αφορούν αποκλειστικά τους ειδικούς φακέλους και δεν πρέπει να συγχέονται με τα συνολικά εκλογικά ποσοστά των κομμάτων.

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εισόδου του κόμματος των Εφέδρων στην Κνεσέτ

Η καταμέτρηση των ειδικών φακέλων αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τα κόμματα που βρίσκονται κάτω από το εκλογικό όριο εισόδου στην Κνεσέτ.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, περιορίζονται οι πιθανότητες εισόδου του συνδυασμού των Εφέδρων και της Οικονομίας, καθώς τα ποσοστά που συγκεντρώνει στους ειδικούς φακέλους δεν φαίνεται να επαρκούν για να ανατρέψουν την εικόνα των συνολικών αποτελεσμάτων.

Το εκλογικό όριο στο Ισραήλ ανέρχεται στο 3,25% των έγκυρων ψήφων.

Η ενδεχόμενη είσοδος ενός επιπλέον κόμματος θα μπορούσε να επηρεάσει την κατανομή των 120 εδρών, καθώς θα άλλαζε τον αριθμό των ψήφων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.

Παραμένει το πολιτικό αδιέξοδο για τη συγκρότηση κυβέρνησης

Παρά την πρόοδο της καταμέτρησης, το κεντρικό πολιτικό πρόβλημα στο Ισραήλ παραμένει άλυτο. Ο Νετανιάχου, αν και διατηρεί το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας, δεν διαθέτει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα του επέτρεπε να σχηματίσει κυβέρνηση αποκλειστικά με τους παραδοσιακούς του συμμάχους.

Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση εμφανίζεται κατακερματισμένη και καλείται να διαχειριστεί τις διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων της σχετικά με τη δυνατότητα συνεργασίας με τις αραβικές πολιτικές δυνάμεις.

Οι 19 έδρες των αραβικών κομμάτων αποκτούν επομένως ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς μπορούν να επηρεάσουν τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες και τις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης.

protothema.gr