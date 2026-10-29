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Μπορεί η Κύπρος να βρίσκεται λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις γεννήσεις, αλλά δεν είμαστε και για πανηγυρισμούς. Σύμφωνα με τη Eurostat, στην Κύπρο αντιστοιχούσαν το 2024 κατά μέσο όρο 1,39 παιδιά σε κάθε γυναίκα, έναντι 1,34 στην Ε.Ε. Η αναπλήρωση του πληθυσμού, όμως, απαιτεί περίπου 2,1 παιδιά ανά γυναίκα.

Με απλά λόγια, οι γενιές που έρχονται είναι μικρότερες από εκείνες που φεύγουν, εφόσον δεν συνυπολογιστεί η μετανάστευση. Μικρότερες γενιές, μεγαλύτερα προβλήματα… Το ερώτημα δεν είναι μόνο γιατί οι νέοι κάνουν λιγότερα παιδιά. Το κρίσιμο είναι αν μπορούν να κάνουν περισσότερα, με τα ενοίκια στα ύψη, το κόστος ζωής να πιέζει και τη στέγαση να εξελίσσεται σε πολυτέλεια.

Το δημογραφικό, όμως, δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια και περιστασιακά επιδόματα. Χρειάζεται μακροπρόθεσμη πολιτική που να επιτρέπει στους νέους να σχεδιάζουν το μέλλον τους με ασφάλεια. Διαφορετικά, αύριο θα αναζητούμε απεγνωσμένα εργαζομένους και φορολογουμένους. Και σ’ έναν τόπο που βιώνει ήδη τις συνέπειες της κατοχής, το δημογραφικό δεν είναι απλώς ζήτημα οικονομίας. Είναι και ζήτημα εθνικής επιβίωσης.

Πετρ-Α