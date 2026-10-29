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Εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν μέλη του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος στα ανοιχτά της Ικαρίας στην Ελλάδα, όταν εντόπισαν μια φάλαινα φυσητήρα να κινείται παιχνιδιάρικα στην επιφάνεια της θάλασσας. Οι μοναδικές στιγμές καταγράφηκαν σε βίντεο.

Κατά τη διάρκεια έρευνας με το σκάφος «Τρίτων» στην Τάφρο Ικαρίας – μια περιοχή διεθνούς περιβαλλοντικής σημασίας, αλλά ελάχιστα γνωστή στο ευρύ κοινό – η ομάδα κατέγραψε τις εντυπωσιακές εικόνες της φάλαινας να αναδύεται και να καταδύεται στα βαθιά νερά της τάφρου.

🐳Φυσητήρας στην Τάφρο της Ικαρίας



Φθινοπωρινές μέρες και ένας γνώριμος επισκέπτης, ένας μεγάλος αρσενικός, καταγράφεται ξανά κατά τη διάρκεια της έρευνας του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος με το ερευνητικό σκάφος «Τρίτων».



Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας απλώνεται ένας κόσμος… pic.twitter.com/e1RoNWbmBR October 25, 2026

Η Τάφρος της Ικαρίας, μεταναστευτική δίοδος για φάλαινες και δελφίνια

Η Θαλάσσια Τάφρος της Ικαρίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά υποβρύχια φαράγγια της Μεσογείου, το οποίο εκτείνεται ανάμεσα στην Ικαρία, τη Χίο και τη Σάμο.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» παρακολουθεί την περιοχή για πάνω από 25 χρόνια, καθώς πρόκειται για έναν βιολογικά πλούσιο βιότοπο με τεράστια οικολογική σημασία, καθώς λειτουργεί ως κρίσιμη μεταναστευτική δίοδος για μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά στη ΒΑ Μεσόγειο.

Το βάθος της τάφρου κυμαίνεται από 1.100 έως και 1.400 μέτρα, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για ζώα που κάνουν βαθιές καταδύσεις.

Στην περιοχή καταγράφονται συστηματικά 7 είδη θαλάσσιων θηλαστικών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι εντυπωσιακοί φυσητήρες (Physeter macrocephalus – το μεγαλύτερο οδοντόκητος του πλανήτη), οι μυστηριώδεις και ακριβοθώρητοι ζιφιοί, καθώς και σταχτοδέλφινα.

Οι εντυπωσιακοί και «άγνωστοι» φυσητήρες

Όπως αναφέρει το Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, είναι πραγματικά αξιοπερίεργο το πόσα λίγα γνωρίζουμε για τις φάλαινες φυσητήρες – τους γίγαντες των θαλασσών μας.

Είναι μοναδικά ζώα, η παρουσία των οποίων αναφέρεται στις ελληνικές θάλασσες από την αρχαιότητα, με τις εντυπωσιακές για την εποχή καταγραφές του Αριστοτέλη.

Ως είδος οι φυσητήρες κατάφεραν να επιβιώσουν για εκατομμύρια χρόνια. Ξεπερνούν τα 16 μέτρα σε μήκος και τους 40 τόνους σε βάρος. Ευτυχώς δεν τρέφονται με είδη που ψαρεύει ο άνθρωπος, καθώς αξιοποιώντας την εξαιρετική τους ικανότητα τους να καταδύονται σε βάθη που ξεπερνούν και τα 1000 μέτρα, εντοπίζουν τη λεία τους στα βαθιά νερά όπου εμείς συνήθως δεν αλιεύουμε.

iefimerida.gr