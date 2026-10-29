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Σημαντική μείωση των νοσηλειών βρεφών εξαιτίας του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της καθολικής ανοσοποίησης των νεογνών, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στη χειμερινή περίοδο, κατά την οποία αυξάνεται η κυκλοφορία του RSV και άλλων αναπνευστικών ιών, το ECDC υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των βρεφών κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους, όταν είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε σοβαρές αναπνευστικές λοιμώξεις.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δείχνουν ότι η ευρεία εφαρμογή προληπτικών παρεμβάσεων θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις εισαγωγές βρεφών στα νοσοκομεία και, παράλληλα, την πίεση που δέχονται τα συστήματα υγείας κατά τους χειμερινούς μήνες.

Έως 61% λιγότερες νοσηλείες με αντισώματα

Σύμφωνα με τα μοντέλα του ECDC, εάν το 90% των νεογνών λάμβανε μονοκλωνικά αντισώματα μακράς δράσης κατά τη γέννηση, θα μπορούσε να αποτραπεί το 61% των νοσηλειών που σχετίζονται με τον RSV κατά τους δύο πρώτους μήνες της ζωής τους.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα, καθώς αφορά μια περίοδο κατά την οποία ακόμη και μια αναπνευστική λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει ένα βρέφος σε ανάγκη νοσοκομειακής περίθαλψης.

Η χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων προσφέρει άμεση, παθητική προστασία, σε αντίθεση με τα εμβόλια που ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να παράγει τη δική του ανοσολογική απόκριση.

Η εκτίμηση του 61% αφορά συγκεκριμένο σενάριο υψηλής κάλυψης και αποτελεί πρόβλεψη επιστημονικού μοντέλου, όχι αποτέλεσμα που έχει ήδη καταγραφεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Σημαντικό όφελος και από τον εμβολιασμό στην εγκυμοσύνη

Η έκθεση εξετάζει επίσης τον εμβολιασμό των εγκύων ως εναλλακτική στρατηγική προστασίας των βρεφών.

Σύμφωνα με τα ίδια μοντέλα, ο καθολικός εμβολιασμός κατά την εγκυμοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση κατά 52% των νοσηλειών λόγω RSV μεταξύ των βρεφών κατά τους δύο πρώτους μήνες της ζωής τους.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση βασίζεται στη μεταφορά προστατευτικών αντισωμάτων από τη μητέρα στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, προσφέροντας προστασία στο νεογνό από τη γέννησή του.

Οι δύο στρατηγικές, δηλαδή ο εμβολιασμός των εγκύων και η χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων στα βρέφη, αποτελούν διαφορετικούς τρόπους πρόληψης της σοβαρής νόσου.

Γιατί ο RSV απειλεί ιδιαίτερα τα βρέφη

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός είναι ένας συχνός αναπνευστικός ιός που μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του κοινού κρυολογήματος.

Στα βρέφη, ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, όπως βρογχιολίτιδα και πνευμονία, οι οποίες ενδέχεται να απαιτήσουν νοσηλεία.

Τα νεογνά και τα πολύ μικρά βρέφη είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, καθώς το αναπνευστικό και το ανοσοποιητικό τους σύστημα βρίσκονται ακόμη σε ανάπτυξη.

Η εποχική αύξηση των λοιμώξεων RSV συμπίπτει συχνά με την κυκλοφορία της γρίπης και άλλων αναπνευστικών ιών, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τις παιδιατρικές υπηρεσίες υγείας.

«Μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο περισσότερο από το μισό»

Τη σημασία της έγκαιρης προστασίας των βρεφών υπογράμμισε ο Bruno Ciancio, επικεφαλής μονάδας του ECDC.

«Η προστασία των βρεφών από τον ιό RSV κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους είναι ιδιαίτερα σημαντική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εργαλεία πρόληψης.

Όπως επισήμανε, «η καθολική ανοσοποίηση των νεογνών κατά του RSV μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο νοσηλείας λόγω αναπνευστικών λοιμώξεων σε μικρά παιδιά κατά περισσότερο από το μισό».

Προτεραιότητα η προστασία πριν από την κορύφωση της εποχής

Το μήνυμα της νέας έκθεσης είναι ότι η προστασία των βρεφών πρέπει να οργανώνεται έγκαιρα, πριν από την περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας του ιού.

Η καθολική ανοσοποίηση των νεογνών και ο εμβολιασμός κατά την εγκυμοσύνη μπορούν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ECDC, να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για τη μείωση της σοβαρής νόσου και των νοσηλειών.