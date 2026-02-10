Γρίπη και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός εξακολουθούν να ταλαιπωρούν, κυρίως παιδιά κάτω των 14 ετών και υπερήλικες ενώ χθες καταγράφηκε και ο πρώτος θάνατος από RSV για τη φετινή περίοδο αυξημένης δραστηριότητας των εποχιακών λοιμώξεων.

Ο θάνατος, αφορούσε 40χρονο ο οποίος ανήκε στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ενώ όπως έγινε γνωστό ο αριθμός των θανάτων λόγω γρίπης ανήλθε στους 26 με τους 18 εξ αυτών να αφορούν ανθρώπους άνω των 80 ετών.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο λειτουργός της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης του υπουργείου Υγείας Χρίστος Χαραλάμπους, η γρίπη συνεχίζει να παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα στην κοινότητα, ωστόσο εκτίμησε ότι «έχουμε φθάσει σε κορύφωση».

Το ίδιο, είπε, φαίνεται να παρατηρείται και σε ό,τι αφορά τον RSV, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός συνήθως κάνει την εμφάνιση του, στην αρχή της περιόδου των λοιμώξεων, πριν από τη γρίπη, ενώ φέτος άρχισαν να παρουσιάζονται περιστατικά λίγο πιο μετά».

Σε ό,τι αφορά τον κορωνοϊό, ανέφερε ότι βάσει των δεδομένων, «η δραστηριότητα του είναι σε χαμηλά επίπεδα», σημειώνοντας όμως ότι ο covid-19 παρουσιάζει δραστηριότητα καθόλη τη διάρκεια του έτους και όχι σε συγκεκριμένη εποχή.

Για τη γρίπη, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανό «εντός Μαρτίου να έχουμε ξανά μια έξαρση, κυρίως γρίπης Β», κάτι το οποίο συνήθως παρατηρείται στην Κύπρο.

Επικρατέστερος τύπος της γρίπης Α παραμένει ο (Η3Ν2) που εντοπίζεται στο 70% των περιστατικών με τον υποκλάδο «Κ» να αφορά αφορά μεγάλο ποσοστό επί του συνόλου. Το 30% των περιστατικών αφορούν τον τύπο της γρίπης Α (Η1Ν1), που είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους, με τον κ. Χαραλάμπους να επισημαίνει ότι τα δεδομένα στην Κύπρο δεν διαφέρουν από εκείνα που καταγράφονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα, καταγράφονται σε εβδομαδιαία βάση και συλλέγοντα από συνολικά 11 νοσηλευτήρια και 42 προσωπικούς γιατρούς.

Σε ό, τι αφορά τις εισαγωγές ασθενών με σοβαρά συμπτώματα γρίπης στα νοσηλευτήρια, τις προηγούμενες εβδομάδες κυμάνθηκε μεταξύ 130-140 σε παγκύπρια βάση.