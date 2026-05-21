Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι επαφές Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με το Στενό του Ορμούζ και το ιρανικό ουράνιο να παραμένουν τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια των διαπραγματεύσεων. Ένα σκληρό παζάρι βρίσκεται σε εξέλιξη, την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν εμφανίζονται πιο κοντά σε συμφωνία, χωρίς όμως να έχουν καταφέρει ακόμη να γεφυρώσουν πλήρως τις διαφορές τους.

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι «οι διαφορές έχουν περιοριστεί», χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε μια εξέλιξη που καταδεικνύει τη δυσκολία των διαπραγματεύσεων και το πόσο κρίσιμο παραμένει για την Τεχεράνη το ζήτημα του ελέγχου του πυρηνικού της προγράμματος, το Al Arabiya μετέδωσε, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ότι η τελική απόφαση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι να μην παραδοθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στην Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα, και το Reuters είχε μεταδώσει, επικαλούμενο δύο ανώτερες ιρανικές πηγές, ότι ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ έχει δώσει εντολή τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου να μην απομακρυνθούν από το Ιράν.

Την ίδια ώρα το Al Jazeera μεταδίδει ότι εντείνονται oι διαμεσολαβητικές προσπάθειες στην Τεχεράνη, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων Πακιστανών αξιωματούχων, καθώς οι διαπραγματευτές επιχειρούν να αποτρέψουν νέα περιφερειακή κλιμάκωση γύρω από το Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το δίκτυο, ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μοχσίν Νακβί βρίσκεται στο Ιράν για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, σε μια ένδειξη αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι διαπραγματεύσεις πλησιάζουν σε συμφωνία και ότι βρίσκεται ήδη υπό διαμόρφωση σχετικό κείμενο. Ωστόσο, άλλη πηγή προειδοποίησε ότι παραμένει πρόωρο να εκτιμηθεί αν μπορεί να επιτευχθεί μια οριστική και ουσιαστική συμφωνία.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι υπάρχουν «ορισμένα θετικά σημάδια» πως μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν ίσως βρίσκεται κοντά. Παράλληλα, είχε αποκαλύψει ότι οι συνομιλίες προχωρούν, με Πακιστανούς διαμεσολαβητές να μεταβαίνουν την Πέμπτη στην Τεχεράνη.

Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας είχε εμφανιστεί τις προηγούμενες μέρες και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος ωστόσο σήμερα ξεκαθάρισε τη θέση του, λέγοντας ότι δεν θα δεχτεί διόδια στο Ορμούζ, τονίζοντας παράλληλα ότι παραμένει αμετακίνητος στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου και στα πυρηνικά.

«Θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το έχουν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το Ιράν διαθέτει περίπου 900 λίβρες ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, το οποίο ο Τραμπ υποστήριξε ότι είχε θαφτεί μετά από αμερικανικά και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Η ανάκτηση του ουρανίου αποτελεί κεντρικό στόχο της στρατηγικής Τραμπ απέναντι στο Ιράν, με βασική επιδίωξη να μην επιτραπεί στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

skai.gr