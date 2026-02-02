Σε μεγάλη έξαρση βρίσκεται η γρίπη Α, ενώ κυκλοφορούν και άλλες ιώσεις όπως RSV, και αδενοϊός, ανέφερε η Δρ Μαρία Κολιού, παιδιάτρος λοιμωξιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κύπρου.

Ερωτηθείσα σχετικά με την γρίπη Α και αν υπάρχει γενικά έξαρση λοιμώξεων, η κ. Κολιού ανέφερε ότι, τουλάχιστον όσον αφορά το Μακάρειο Νοσοκομείο, βλέπουν όχι μόνο τη γρίπη να είναι ακόμα σε αρκετά μεγάλη έξαρση, αλλά και άλλες ιώσεις οι οποίες κυκλοφορούν αυτή την εποχή.

«Η γρίπη είναι σε μεγάλη έξαρση ακόμα, δεν έχει δείξει μείωση» είπε, προσθέτοντας ότι κυκλοφορεί και ο ιός RSV, και αδενοϊοί.

«Η γρίπη είναι στην φάση της εποχιακής της έξαρσης, έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο το έχουμε αυτό, φέτος έχουμε ένα έντονο κύμα, θα έλεγα, γρίπης, το οποίο, δυστυχώς, έχει προκαλέσει και θνητότητα σε κάποιους ανθρώπους, κυρίως σε ηλικιωμένους», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι είναι στα αναμενόμενα για την εποχή επίπεδα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που ευνοούν την έξαρση των ιώσεων, όπως ανέφερε.

Σύμφωνα με την κ. Κολιού, μέχρι στιγμής επικρατεί η γρίπη Α ενώ δεν είχαν ιδιαίτερα περιστατικά γρίπης Β. Σημείωσε ότι η Β έρχεται συνήθως μέσα στον Μάρτη προς το τέλος της εποχής της γρίπης.

Η κ. Κολιού επεσήμανε ότι τα μέτρα προστασίας «είναι πάρα πολύ σημαντικά». «Το πρώτο και καλύτερο είναι το εμβόλιο, βέβαια το οποίο πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε οι ευπαθείς ομάδες – άτομα άνω των 60, άτομα με χρόνια νοσήματα, καρδίας, πνεύμονα, νεφρά, νευρολογικά νοσήματα, αιματολογικά, ανοσοκαταστολή, έγκυοι».

Και βέβαια, πρόσθεσε, παιδιά 6 μηνών με 5 ετών. «Αυτά σίγουρα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο», σημείωσε.

Επισημαίνοντας τη σημασία του εμβολίου, η κ. Κολιού είπε ότι η γρίπη κάποτε κάνει επιπλοκές «και άσχημες, μάλιστα, γι’ αυτό και πρέπει οι ευπαθείς ομάδες να εμβολιάζονται». «Είχαμε δει και νεκρωτικές εγκεφαλίτιδες στις γρίπες, μυοσίτιδες και μυοκαρδίτιδες. Έχουμε δει πάρα πολλές επιπλοκές, δεν είναι όλα ένα συνάχι, γι’ αυτό και πρέπει και το εμβόλιο να το λαμβάνουν αλλά και να προσέχουν να μην κολλήσουν», ανέφερε.

Η κ. Κολιού αναφέρθηκε και στα μέτρα προφύλαξης σε ατομικό επίπεδο, όπως να μην πλησιάζουμε πολύ κάποιον ο οποίος ασθενεί, βήχει, φταρνίζεται ή έχει πυρετό, να ανοίγουμε λίγο τα παράθυρα και να αερίζουμε καλά τους χώρους τους οποίους κυκλοφορούμε.

Είπε ακόμη ότι αν κάποιος είναι άρρωστος ή τα παιδιά του, να μείνουν στο σπίτι μέχρι να υποχωρήσουν ο πυρετός και τα έντονα συμπτώματα, για να μην τα μεταδίδουν και στους άλλους.

Ερωτηθείσα σχετικά με τον ιό RSV, η κ. Κολιού είπε ότι ο ιός «κάποτε ήταν μόνο στα παιδιά», αλλά τα τελευταία χρόνια χτυπά και άτομα άνω των 65 ετών. «Ειδικά αυτοί που έχουν χρόνιες πνευμονοπάθειες, μπορεί να πάθουν σοβαρή λοίμωξη, γι’ αυτό και υπάρχει εμβόλιο για τον RSV στους ενήλικες», πρόσθεσε.

«Στα μικρά παιδάκια, που ήταν και είναι η πιο σοβαρή κατηγορία για τον RSV – και μιλούμε για τα βρέφη – υπάρχει σήμερα ένα μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο παίρνουν τα μωρά, τα οποία γεννιούνται στην εποχή του RSV, δηλαδή Οκτώβριο μέχρι Μάρτη», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν υπάρχουν στο νοσοκομείο παιδάκια με RSV, είπε ότι υπάρχουν. «Βέβαια, δεν έχουμε μικρά βρέφη πολλά, ευτυχώς, γιατί φαίνεται ότι αρχίζει να χορηγείται αυτό το μονοκλωνικό αντίσωμα που κυκλοφορεί και φαίνεται ότι προστάτευσε σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά, τα μικρά, που νοσούσαν και πιο επικίνδυνα από τον RSV», σημείωσε.

«Έχουμε, όμως, περιέργως, και παιδιά άνω του έτους – κάποια περιστατικά, όχι πάρα πολλά βέβαια – αλλά το θέμα είναι ότι κυκλοφορεί και ο RSV. Υπάρχει και αυτός μαζί με τη γρίπη», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα σχετικά είπε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

